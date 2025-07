Compleanni vip 26 luglio: le celebrities che spengono le candeline oggi

Il 26 luglio è una data ricca di stelle nel panorama internazionale dello spettacolo, della musica e della cultura. Questa giornata ha visto nascere alcuni dei personaggi più influenti e amati del mondo dell’intrattenimento, che oggi festeggiano il loro compleanno. Scopriamo insieme chi sono le celebrities che spengono le candeline in questa data speciale.

Le regine di Hollywood: Sandra Bullock e Helen Mirren

Sandra Bullock: 61 anni di talento puro

Sandra Bullock, nata il 26 luglio 1964 ad Arlington, Virginia, compie oggi 61 anni e rimane una delle attrici più amate e rispettate di Hollywood. La sua carriera brilla di successi indimenticabili che l’hanno consacrata come una vera icona del cinema.

I suoi film più celebri:

Speed (1994) – Il film che l’ha lanciata nell’olimpo delle star

(1994) – Il film che l’ha lanciata nell’olimpo delle star Miss Detective (2000) – Commedia di grande successo

(2000) – Commedia di grande successo Gravity (2013) – Performance mozzafiato nello spazio

(2013) – Performance mozzafiato nello spazio The Blind Side (2009) – Il ruolo che le è valso l’Oscar come Migliore Attrice

Sandra Bullock è stata la donna più pagata di Hollywood nel 2010 e nel 2014, testimonianza del suo incredibile appeal commerciale e artistico.

Helen Mirren: 80 anni di eleganza regale

Helen Mirren, nata il 26 luglio 1945 a Londra, festeggia oggi i suoi splendidi 80 anni. L’attrice britannica è universalmente riconosciuta come una delle interpreti più versatili e raffinate del panorama internazionale.

Le sue interpretazioni iconiche:

The Queen (2006) – Il ruolo di Elisabetta II che le è valso l’ Oscar

(2006) – Il ruolo di Elisabetta II che le è valso l’ Gosford Park (2001) – Capolavoro di Robert Altman

(2001) – Capolavoro di Robert Altman Prime Suspect (serie TV) – Detective Jane Tennison, ruolo che l’ha resa famosa

(serie TV) – Detective Jane Tennison, ruolo che l’ha resa famosa Red (2010) – Action comedy di grande successo

Helen Mirren è una delle poche attrici ad aver ottenuto la Triple Crown of Acting: Oscar, Emmy e Tony Award.

Le leggende della musica e del cinema

Mick Jagger: 82 anni di rock and roll

Mick Jagger, nato il 26 luglio 1943 a Dartford, Inghilterra, compie oggi 82 anni e continua a essere l’icona indiscussa del rock mondiale. Il frontman dei Rolling Stones ha definito il sound di generazioni intere.

La sua eredità musicale:

Fondatore e leader dei Rolling Stones dal 1962

Oltre 200 milioni di dischi venduti nel mondo

Influenza su artisti di ogni epoca

Energia scenica leggendaria anche a 82 anni

Stanley Kubrick: il genio visionario

Sebbene non sia più tra noi, Stanley Kubrick (1928-1999) rimane uno dei registi più influenti della storia del cinema. Nato il 26 luglio 1928 nel Bronx, New York, ha rivoluzionato l’arte cinematografica con la sua visione unica.

I suoi capolavori immortali:

2001: Odissea nello spazio (1968) – Vincitore dell’Oscar per i migliori effetti speciali

(1968) – Vincitore dell’Oscar per i migliori effetti speciali Arancia Meccanica (1971) – Film cult controverso e geniale

(1971) – Film cult controverso e geniale Shining (1980) – Horror psicologico indimenticabile

(1980) – Horror psicologico indimenticabile Full Metal Jacket (1987) – Cruda rappresentazione della guerra

Gli action heroes: Jason Statham e Kate Beckinsale

Jason Statham: 58 anni di adrenalina

Jason Statham, nato il 26 luglio 1967 a Shirebrook, Inghilterra, compie oggi 58 anni e rimane uno degli attori action più richiesti al mondo. Le sue pellicole hanno incassato complessivamente oltre 8 miliardi di euro.

I suoi franchise di successo:

Fast & Furious – Deckard Shaw

– Deckard Shaw The Transporter – Frank Martin

– Frank Martin The Expendables – Lee Christmas

– Lee Christmas The Beekeeper (2024) – Il suo ultimo successo

Kate Beckinsale: 52 anni di fascino britannico

Kate Beckinsale, nata il 26 luglio 1973 a Londra, compie oggi 52 anni e continua a incantare il pubblico internazionale con la sua eleganza e talento.

I suoi ruoli più memorabili:

Underworld (franchise) – Selene, la vampira guerriera

(franchise) – Selene, la vampira guerriera Pearl Harbor (2001) – Il film che l’ha lanciata a Hollywood

(2001) – Il film che l’ha lanciata a Hollywood Van Helsing (2004) – Action fantasy di successo

(2004) – Action fantasy di successo The Aviator (2004) – Nel cast stellare di Martin Scorsese

I talenti italiani e internazionali

foto di Giuseppe Triscari

Antonio Aiello: 40 anni di musica italiana

Antonio Aiello, noto semplicemente come Aiello, nato il 26 luglio 1985 a Cosenza, compie oggi 40 anni. Il cantautore calabrese ha conquistato il pubblico italiano con la sua musica autentica e coinvolgente.

I suoi successi:

“Vienimi (a ballare)” – Hit che l’ha reso famoso

– Hit che l’ha reso famoso “Arsenico” – Brano di grande successo

– Brano di grande successo Partecipazione al Festival di Sanremo

Collaborazioni con artisti di primo piano

Taylor Momsen: 32 anni tra musica e recitazione

Taylor Momsen, nata il 26 luglio 1993, compie oggi 32 anni. L’artista americana è conosciuta sia per la recitazione che per la musica.

La sua doppia carriera:

Gossip Girl – Jenny Humphrey, ruolo che l’ha resa famosa

– Jenny Humphrey, ruolo che l’ha resa famosa The Pretty Reckless – Frontwoman della band rock

– Frontwoman della band rock Transizione riuscita da attrice a musicista

Stile distintivo e personalità forte

Altri personaggi illustri nati il 26 luglio

Personalità storiche e culturali

Francesco Cossiga (1928-2010) – Ottavo Presidente della Repubblica Italiana

(1928-2010) – Ottavo Presidente della Repubblica Italiana Carl Gustav Jung (1875-1961) – Psichiatra e psicoanalista svizzero, allievo di Freud

(1875-1961) – Psichiatra e psicoanalista svizzero, allievo di Freud George Bernard Shaw (1856-1950) – Drammaturgo irlandese, Premio Nobel per la Letteratura

Stars contemporanee

Kevin Spacey (1959) – 66 anni, attore premio Oscar

(1959) – 66 anni, attore premio Oscar Jeremy Piven (1965) – 60 anni, attore di “Entourage”

(1965) – 60 anni, attore di “Entourage” Elizabeth Gillies (1993) – 32 anni, attrice di “Dynasty”

Il segno zodiacale: caratteristiche del Leone

Tutti i nati del 26 luglio appartengono al segno del Leone, caratterizzato da:

Pregi tipici:

Carisma naturale e leadership

Creatività e talento artistico

Generosità e lealtà

Energia e determinazione

Tratti distintivi:

Amano essere al centro dell’attenzione

Personalità magnetiche e influenti

Grande senso dello spettacolo

Ambizione e voglia di successo

L’eredità del 26 luglio nel mondo dello spettacolo

Il 26 luglio si conferma come una data magica per il mondo dell’intrattenimento. Da icone del cinema come Sandra Bullock e Helen Mirren, a leggende del rock come Mick Jagger, passando per maestri del cinema come Stanley Kubrick, questa giornata ha dato i natali a personalità che hanno segnato indelebilmente la cultura popolare.

Curiosità numeriche:

Oltre 10 Oscar vinti complessivamente dai nati in questa data

complessivamente dai nati in questa data Centinaia di milioni di dischi venduti (grazie ai Rolling Stones)

Miliardi di incassi al box office internazionale

Decine di anni di carriere stellari

Il 26 luglio 2025 rappresenta quindi un’occasione speciale per celebrare questi straordinari talenti che continuano a ispirare e intrattenere milioni di persone in tutto il mondo. I loro compleanni ci ricordano quanto sia prezioso il contributo artistico di queste personalità eccezionali alla cultura globale.