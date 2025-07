Camper su Rai 1: dal 28 luglio l’Italia in viaggio alle 12

“Camper” continua ad accompagnare il pubblico italiano nei suoi viaggi estivi, portando ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 12.00 su Rai 1, un racconto fresco e dinamico dei luoghi più affascinanti del nostro Paese. Alla guida, come sempre, c’è Peppone Calabrese, affiancato da un gruppo di inviati che attraversano l’Italia da nord a sud.

Questa nuova settimana, che parte lunedì 28 luglio, apre le porte della casa itinerante più famosa dell’estate: Casa Caradonna, che si affaccia ora sulle coste calabresi di Soverato, in provincia di Catanzaro, per poi spostarsi in Puglia, a Ginosa, nel tarantino.

Tanti inviati, un’unica missione: raccontare l’Italia

A rendere viva ogni puntata ci pensano gli inviati speciali, ognuno con uno stile personale e un itinerario dedicato. Ecco le tappe previste nella settimana:

Lorenzo Branchetti

Conduce in un viaggio lungo tutto lo Stivale, che parte:

dalle acque trasparenti di Roseto Capo Spulico (Cosenza)

(Cosenza) al borgo medievale di Badolato (Catanzaro)

(Catanzaro) fino a Orta San Giulio , perla lacustre del Piemonte (Novara)

, perla lacustre del Piemonte (Novara) e ai castelli della Valle d’Aosta, tra Etroubles e Bard

Elisa Silvestrin

Fa tappa:

nelle calde acque di Tropea e Praia a Mare (Cosenza)

e (Cosenza) sulle coste campane di Palinuro e Acciaroli (Salerno)

e (Salerno) fino alla costa adriatica abruzzese, passando da Francavilla al Mare (Chieti) e altri angoli ancora da scoprire

Marco Di Buono

Entra nel cuore delle feste popolari italiane:

parte dalla Sagra dell’Ortolano a Balanzano (Perugia)

a (Perugia) prosegue tra melanzane e pizzica a Castri di Lecce

Marco Scorza

Si muove tra oggetti e tradizioni:

al mercatino storico di Rimini

parlando poi del celebre sandalo caprese

e del classico mandolino napoletano

Cristina Rinaldi

Porta il pubblico:

a Castiglioncello , lungo la costa livornese

, lungo la costa livornese e sulle rive del Lago di Garda

Gloria Aura Bortolini

Esplora un angolo unico: il Giardino Acqua degli Dei a Capo Vaticano

Annalisa Baldi

Racconta:

la Festa medievale di Randazzo (Catania)

(Catania) la località turistica di Roccaraso (L’Aquila)

(L’Aquila) e il borgo abruzzese di Crecchio (Chieti)

Daria Luppino

Porta il pubblico a scoprire San Michele Arcangelo, nel cuore della provincia di Foggia

Antonella Ferrari

Vive un’esperienza accessibile sulle sponde del Lago di Garda (Trento), tra kitesurf e bike

Angela Achilli

Accompagna il pubblico ad Agerola, per un concerto speciale di Arisa

Musica e atmosfera in studio

Nello studio di “Camper”, spazio anche alla musica e all’intrattenimento. Questa settimana:

ospite Roy Paci con i suoi fiati eclettici

con i suoi fiati eclettici e le sonorità disco di Johnson Righeira, icona degli anni ’80

Un viaggio tra mari, montagne e tradizioni

“Camper” si conferma un programma in grado di abbracciare tutta l’Italia, con tappe quotidiane diverse, curiose e accessibili. Dalla Valle d’Aosta alla Calabria, passando per il Lazio, l’Abruzzo, la Campania, la Sicilia e la Puglia, ogni giorno viene raccontato un pezzetto di territorio, fatto di bellezza, accoglienza, feste di paese e cultura popolare.

Un racconto che non si ferma mai, pensato per chi ama viaggiare con gli occhi e con la mente, senza muoversi da casa.