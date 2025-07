Camper su Rai 1: dal 21 al 25 luglio viaggio nell’Italia più autentica con Peppone e la sua squadra

Da lunedì 21 a venerdì 25 luglio alle 12.00 su Rai 1, torna “Camper”, il programma dell’estate condotto da Peppone Calabrese, che racconta ogni giorno l’Italia attraverso luoghi, sapori e tradizioni. Una settimana ricca di spunti e itinerari, tra costa, borghi, isole e montagne, con la partecipazione di un ampio gruppo di inviati.

A Ronciglione, nel cuore della Tuscia viterbese, Monica Caradonna apre le porte di “Casa Caradonna” con una tavola imbandita di prodotti tipici e racconti del territorio. Profumi, ricette e identità locali saranno al centro di ogni incontro.

Elisa Silvestrin sarà invece protagonista delle vacanze più attive: dalla costa toscana di Castiglioncello, in provincia di Livorno, fino alle acque salentine di Marina di Pescoluse e Lido Marini, passando per la Basilicata con le rive di Policoro e approdando nella Puglia ionica a Marina di Ginosa, in provincia di Taranto.

Il racconto dei borghi e delle isole sarà affidato a Lorenzo Branchetti, che partirà dalla Barbagia nuorese con Atzara, per poi passare all’arcipelago de La Maddalena, immergersi nei colori e nei sapori di Terrasini e Cefalù (Palermo), e concludere il viaggio tra le strade antiche di Novara di Sicilia, in provincia di Messina.

Gloria Aura Bortolini porterà le telecamere nei luoghi più nascosti e suggestivi, come il Giardino La Cultura a Giuggianello, nel cuore del Salento, mentre Cristina Rinaldi mostrerà il lato elegante e insolito delle vacanze, da un aperi-jazz con vista sulla Maga Circe a Sabaudia (Latina), fino all’eleganza di Aosta, tra montagna e charme.

Con Marco Di Buono, si entrerà nell’anima delle sagre: prima nella campagna marchigiana di Ostra, in occasione della Sagra del Passatello, e poi in Lombardia, a Castro, per scoprire il Casoncello, tipico raviolo bergamasco.

Annalisa Baldi condurrà invece nelle atmosfere delle rievocazioni storiche: dal Palio dei Conservatori a Frosinone, al Palio dei Quartieri di Albenga, fino al suggestivo Palio Dij Cossot di Alpignano, in provincia di Torino.

Un itinerario spirituale sarà quello proposto da Daria Luppino, nella quiete dell’Eremo delle Carceri di Assisi, in provincia di Perugia, luogo di silenzio e riflessione profonda.

Con lo sguardo curioso e ironico di Mirko Gancitano, “Camper” farà tappa a Calcata, in provincia di Viterbo, piccolo borgo dalla forte identità artistica, capace di incantare per atmosfera e creatività.

Non mancherà il tocco glamour: Marco Scorza continuerà la sua ricerca nei mercatini più curiosi, passando per Ostuni e Alghero, alla scoperta dei cerchietti-gioiello più fotografabili dell’estate. In studio, accanto a Valeria Oppenheimer, darà consigli per look estivi audaci e originali.

La settimana sarà arricchita dalla presenza di un ospite speciale: Luca Barbareschi, che porterà in studio la sua esperienza tra teatro, cinema e televisione.