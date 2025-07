Camper in viaggio su Rai 1: dal 28 luglio in Sicilia

Camper in viaggio torna con una nuova avventura. Da lunedì 28 luglio a venerdì 1° agosto, alle 11.30 su Rai 1, il programma condotto da Tinto e Alessia Mancini, con la partecipazione del “Professore” Umberto Broccoli, attraverserà la Sicilia orientale, tra borghi, cultura e sapori.

Il viaggio televisivo, sempre ricco di curiosità, storia e tradizioni enogastronomiche, partirà da Taormina, per poi proseguire tra Giardini Naxos, l’Etna, Acireale, Giarre e il borgo gioiello di Castelmola.

Un itinerario tra bellezza, storia e gusto

L’itinerario scelto per questa nuova settimana di “Camper in viaggio” mette al centro il volto autentico della Sicilia orientale. Una terra che conserva, in pochi chilometri, anfiteatri greci, spiagge selvagge, sapori intensi e panorami mozzafiato.

Tra le tappe:

Taormina , città simbolo del patrimonio greco-romano. I conduttori visiteranno il celebre teatro antico e la selvaggia Isola Bella , riserva naturale con fondali ricchi di coralli e vegetazione marina.

, località balneare con uno dei litorali più amati della Sicilia. Etna , o “a Muntagna”, come la chiamano i siciliani. Il vulcano attivo più alto d’Europa farà da sfondo a escursioni tra colate laviche, cantine vinicole e paesaggi lunari.

e , cittadine note per l’architettura barocca, le piazze vivaci e la cucina tradizionale. Castelmola, borgo sospeso tra cielo e mare, sopra Taormina, con scorci unici e una forte identità storica.

Un programma corale, firmato Rai

Il format di “Camper in viaggio” nasce da un’idea di Angelo Mellone e Marco Zampetti. In conduzione, come sempre, la coppia affiatata composta da Tinto e Alessia Mancini, accompagnati dalla presenza colta e garbata di Umberto Broccoli, che aggiunge al viaggio un tocco di memoria storica e riflessione culturale.

Il team creativo è composto da:

Giuseppe Raffo

Andrea Caterini

Alessandra Curia

Valeria Botta

Francesco Lucibello

Angelica Marotta

Domenico Nucera

Isabella Perugini

Marta Saviane

Marco Zampetti

Il capo progetto è Ivano Servi, mentre la cura editoriale è affidata a Valentina Loreto. Alla produzione esecutiva, Alessandra Badioli e Alessandro Rossi. La regia è di Filippo De Masi.

Un format che valorizza i territori

“Camper in viaggio” non è solo un programma di intrattenimento, ma una vera e propria vetrina per il turismo italiano, capace di raccontare territori meno battuti e tradizioni locali. Con uno stile leggero e mai banale, la trasmissione riesce a coniugare il racconto di viaggio con l’approfondimento culturale, grazie anche all’intervento di Broccoli, che spesso inserisce piccoli momenti di narrazione storica o letteraria.

Dove e quando vederlo

La nuova settimana di puntate sarà in onda su Rai 1 da lunedì 28 luglio a venerdì 1° agosto, sempre alle 11.30. Ogni episodio durerà circa mezz’ora, perfetto per accompagnare il pubblico nella tarda mattinata estiva con immagini suggestive e atmosfere rilassate.