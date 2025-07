Camper in viaggio: dal 21 al 25 luglio su Rai 1 la Costa degli Dei con Alessia Mancini e Tinto

Da lunedì 21 a venerdì 25 luglio alle 11.30 su Rai 1, torna “Camper in viaggio” con una nuova avventura al sud. Alessia Mancini e Tinto ci portano in Calabria, alla scoperta della Costa degli Dei, uno dei tratti più affascinanti della costa tirrenica, in provincia di Vibo Valentia. Un percorso che unisce paesaggi mozzafiato, borghi ricchi di storia e una gastronomia profonda e identitaria.

Il nome “Costa degli Dei” affonda nella leggenda: si racconta che furono proprio gli dei a scegliere questo luogo per la sua straordinaria bellezza naturalistica. Tra spiagge cristalline, scogliere imponenti e sapori autentici, Alessia e Tinto esplorano giorno dopo giorno il territorio calabrese, accompagnati dai camperisti Eleonora e Damiano.

Si parte da Tropea, perla del Tirreno e meta amata dai turisti di tutto il mondo. Alessia si addentra nei vicoli del centro storico, raccontando storia, architettura e tradizioni locali, mentre Tinto si tuffa nelle acque della Grotta dello Scheletro, per poi assaporare piatti tipici a base di cipolla rossa di Tropea IGP.

Il secondo giorno il viaggio prosegue a Pizzo, borgo celebre per la pesca del tonno e per l’antica tradizione delle tonnare. I due conduttori scopriranno storie legate alla mattanza e nuovi progetti di pesca sostenibile, con degustazioni e racconti dal sapore marinaro. Qui Alessia potrà finalmente completare una missione affidatale dal professor Umberto Broccoli: assaggiare il celebre tartufo di Pizzo, icona dolciaria del luogo.

Nei giorni successivi, tra snorkeling, parasailing, trekking e danze popolari, Alessia visiterà un’antica peschiera romana al largo di Briatico, mentre Tinto esplorerà un casale ottocentesco in bresta, realizzato con impasti di terra e paglia, testimonianza di un’edilizia rurale sostenibile e ingegnosa.

La settimana si chiuderà a Capo Vaticano, promontorio iconico che svetta per oltre 120 metri sul livello del mare. Con le sue rocce imponenti e panorami unici, è uno dei luoghi più fotografati del Sud Italia, punto perfetto per salutare la Calabria e concludere un viaggio intenso e ricco di scoperte.

“Camper in viaggio” è un programma di Giuseppe Raffo, con Andrea Caterini, Alessandra Curia, Valeria Botta, Francesco Lucibello, Angelica Marotta, Domenico Nucera, Isabella Perugini, Marta Saviane, Marco Zampetti.

Conducono Tinto e Alessia Mancini, con la partecipazione di Umberto Broccoli.

Un’idea di Angelo Mellone e Marco Zampetti.

Capo progetto Ivano Servi, a cura di Valentina Loreto, produttori esecutivi Alessandra Badioli e Alessandro Rossi, regia di Ciro D’Aniello.