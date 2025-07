Calendario Serie B 2025/2026: sorteggiato il programma completo

Il calendario della Serie B 2025/2026 è stato ufficialmente sorteggiato mercoledì 30 luglio 2025 nella suggestiva cornice di Palazzo Te a Mantova. La 94ª edizione del “Campionato degli Italiani” prenderà il via venerdì 22 agosto e si concluderà il 10 maggio 2026.

Il sorteggio a Palazzo Te: un evento spettacolare

Il sorteggio del Calendario Serie B 2025/2026 si è svolto mercoledì 30 luglio 2025 a Mantova, nella cornice di Palazzo Te ed è stato trasmesso in diretta da DAZN. L’evento, organizzato dalla Lega Serie B in collaborazione con il Mantova 1911 e il Comune di Mantova, ha rappresentato un momento di grande spettacolo per il calcio italiano.

Come seguire l’evento

A condurre la cerimonia è stata la coppia di DAZN composta da Giusy Meloni e Riccardo Mancini, inoltre l’evento è stato arricchito da momenti di spettacolo e intrattenimento con la partecipazione del comico e imitatore Andrea Perroni e della band Andrea Marano Trio.

L’evento è stato trasmesso su:

DAZN in diretta streaming

in diretta streaming YouTube della Lega Serie B

della Lega Serie B Radio TV Serie A

Le date ufficiali della Serie B 2025/2026

Il via è previsto per venerdì 22 agosto, mentre la chiusura il weekend dell’8-10 maggio 2026. Ecco il calendario completo della stagione:

Calendario stagionale

Inizio campionato : venerdì 22 agosto 2025 (anticipo 1ª giornata)

: venerdì 22 agosto 2025 (anticipo 1ª giornata) Completamento 1ª giornata : sabato 23 agosto 2025

: sabato 23 agosto 2025 Fine stagione regolare : weekend 8-10 maggio 2026

: weekend 8-10 maggio 2026 Playoff e playout: subito dopo la fine della stagione regolare

Il Calendario Serie B 2025/2026 avrà 5 turni infrasettimanali, incluso il tradizionale “Boxing day” durante le festività natalizie e il turno di Pasquetta.

La prima giornata: subito big match

La Serie BKT 2025/2026 ha alzato ufficialmente il sipario sulla nuova stagione: nella cornice esclusiva di Palazzo Te, a Mantova, è stato svelato il calendario del campionato che prenderà il via venerdì 22 agosto, con l’anticipo della prima giornata che si completerà poi il giorno seguente.

Le partite della prima giornata

Le partite della 1^ giornata promettono già grande spettacolo:

Catanzaro-Südtirol

Empoli-Padova

Frosinone-Avellino

Monza-Mantova (derby lombardo)

(derby lombardo) Palermo-Reggiana

Pescara-Cesena

Sampdoria-Modena

Spezia-Carrarese

Venezia-Bari (big match)

(big match) Virtus Entella-Juve Stabia

Alla prima Giornata, l’Empoli Debutta in Casa contro il Neopromosso Padova. Stessa cosa per il Palermo, che affronta la Reggiana, e anche lo Spezia, che Giocherà contro il Carrarese. Monza e Venezia, invece, Sfideranno rispettivamente Mantova e Bari.

Le squadre protagoniste della Serie B 2025/2026

Il campionato vedrà la partecipazione di 20 squadre, con un mix equilibrato tra squadre esperte e nuove realtà.

Retrocesse dalla Serie A

Tornano in B il Monza, il Venezia e l’Empoli dopo essere retrocesse dalla Serie A. Queste tre formazioni partiranno sicuramente tra le favorite per la promozione immediata.

Promosse dalla Serie C

Ci sarà chi ha ottenuto la promozione dalla Serie C vincendo i rispettivi gironi nella regular season: Padova, Virtus Entella e Avellino. Dalla Serie C, poi, è salito il Pescara che ha vinto i playoff contro la Ternana.

Padova : il ritorno dopo anni di assenza

: il ritorno dopo anni di assenza Virtus Entella : nuova avventura in Serie B

: nuova avventura in Serie B Avellino : pronti per il salto di categoria

: pronti per il salto di categoria Pescara: promosso attraverso i playoff

Squadre confermate

Resta in Serie B, poi, la Sampdoria che ha vinto il playout contro la Salernitana. Tra le altre confermate: Bari, Carrarese, Catanzaro, Cesena, Frosinone, Juve Stabia, Mantova, Modena, Palermo, Reggiana, Spezia e Südtirol.

Formato e caratteristiche del campionato

Calendario asimmetrico

Anche quest’anno “il campionato degli italiani” avrà un formato asimmetrico, con la sequenza delle gare del girone di ritorno diversa da quella del girone di andata. Questa formula, già adottata in Serie A, rende il torneo più imprevedibile e avvincente.

Struttura del torneo

Il campionato si articola su:

38 giornate di stagione regolare

di stagione regolare 20 squadre partecipanti

partecipanti 5 turni infrasettimanali

Sistema playoff e playout per promozioni e retrocessioni

Criteri del sorteggio

Questi i criteri di cui si è tenuto conto nel sorteggio del calendario di Serie B 2025/2026:

Rispetto del numero crescente di concomitanze per ordine pubblico

Considerazione degli eventi locali (fiere, manifestazioni)

Necessità delle società per ristrutturazioni degli stadi

Alternanza per squadre che condividono lo stesso stadio

Regola importante: le squadre che si sono già incontrate durante la prima giornata della Serie B 2024/2025 non possono incontrarsi nel primo turno della Serie B 2025/2026

I big match da non perdere

Tra i Big Match più importanti, alla terza Giornata c’è subito Empoli – Spezia, un duello tra le due candidate alla Promozione in Serie A. Il calendario prevede anche altri scontri diretti di grande interesse:

5ª giornata : Venezia-Spezia

: Venezia-Spezia 6ª giornata : Palermo-Venezia ed Empoli-Monza

: Palermo-Venezia ed Empoli-Monza 7ª giornata : Spezia-Palermo

: Spezia-Palermo 8ª giornata : Empoli-Venezia

: Empoli-Venezia 10ª giornata : Palermo-Monza

: Palermo-Monza 11ª giornata : Monza-Spezia

: Monza-Spezia 15ª giornata: Empoli-Palermo

Regolamento playoff e playout

Il sistema di promozioni e retrocessioni segue la formula consolidata:

Promozioni

Due promozioni dirette per le prime due classificate

per le prime due classificate Una promozione tramite playoff per le squadre dal 3° all’8° posto (se il distacco tra 3ª e 4ª non supera i 14 punti)

Retrocessioni

Tre retrocessioni dirette per le ultime tre classificate

per le ultime tre classificate Una retrocessione tramite playout tra 16ª e 17ª classificata (se il distacco non supera i 5 punti)

Novità della stagione 2025/2026

Il nuovo pallone ufficiale

Nel corso della serata è stato inoltre presentato il nuovo Kombat Ball Serie BKT 2025/2026, realizzato da Kappa, partner tecnico della Lega per il nono anno consecutivo. Il pallone presenta caratteristiche tecniche avanzate per garantire prestazioni ottimali in ogni condizione di gioco.

Turni speciali

La Serie B conferma gli appuntamenti tradizionali:

Boxing Day durante le festività natalizie

durante le festività natalizie Turno di Pasquetta

5 turni infrasettimanali distribuiti durante la stagione

Le aspettative per la nuova stagione

Le tre Retrocesse dalla Serie A Monza, Venezia ed Empoli — partiranno sicuramente come Favorite per la Vittoria Finale. Tuttavia, non mancheranno le Sorprese: il Palermo di Pippo Inzaghi, che ha riportato il Pisa in Serie A dopo 34 Anni, e lo Spezia, che ha voglia di riscattarsi, potrebbero essere protagonisti.

Le favorite per la promozione

Empoli : esperienza e qualità per il pronto riscatto

: esperienza e qualità per il pronto riscatto Monza : voglia di tornare subito in Serie A

: voglia di tornare subito in Serie A Venezia : determinazione per riconquistare la massima serie

: determinazione per riconquistare la massima serie Palermo : con Pippo Inzaghi punta in alto

: con Pippo Inzaghi punta in alto Spezia: desideroso di riscatto dopo la retrocessione

Le neopromosse da seguire

Le quattro squadre salite dalla Serie C porteranno entusiasmo e voglia di sorprendere. Per quanto riguarda le altre Neopromosse, l’Avellino torna in Campo a Frosinone in uno scontro già di lotta Salvezza, mentre Pescara e Virtus Entella Giocheranno in Casa nelle loro prime partite ufficiali.

L’importanza della Serie B nel panorama calcistico

La kermesse ha dato lustro ancora una volta al legame inscindibile fra la LNPB e i territori della penisola a testimonianza della volontà di valorizzare i luoghi simbolo delle città della Serie BKT.

La Serie B continua a rappresentare uno dei campionati più seguiti e competitivi d’Italia, con il suo mix unico di tradizione, passione e spettacolo che coinvolge milioni di tifosi in tutta la penisola.

Conclusioni

Insomma, le prime quindici Giornate saranno un vero e proprio “mezzogiorno di fuoco”, con possibili scossoni in Classifica. Già da qui si capirà chi potrà ambire alla Promozione in Serie A e chi invece lotterà per la Salvezza.

Il calendario sorteggiato promette una stagione ricca di emozioni, con il formato asimmetrico che garantirà maggiore imprevedibilità e sorprese fino all’ultima giornata. La Serie B 2025/2026 si conferma come il “Campionato degli Italiani”, pronta a regalare altre pagine indimenticabili della storia del calcio nazionale.

Con il sorteggio completato, le venti squadre possono iniziare a programmare la nuova stagione, con l’obiettivo di conquistare il sogno della Serie A o di mantenere la categoria nel campionato più affascinante d’Italia.