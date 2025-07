Calciomercato Serie A: le novità e trattative di ieri (29 luglio 2025)

Il calciomercato estivo di Serie A continua a regalare emozioni e colpi di scena anche in questa giornata del 29 luglio 2025. Le squadre del massimo campionato italiano sono impegnate nei rispettivi ritiri estivi, ma i direttori sportivi non si fermano mai nella ricerca dei rinforzi giusti per completare le rose in vista della nuova stagione.

Inter: nuovo rilancio per Lookman

L’Inter si conferma protagonista assoluta del mercato estivo con una nuova strategia per assicurarsi le prestazioni di Ademola Lookman. I nerazzurri hanno presentato una nuova offerta da 43 milioni di euro più 2 milioni di bonus all’Atalanta per l’esterno d’attacco nigeriano, che rappresenta uno degli obiettivi principali della società meneghina.

L’incontro in Lega tra Marotta e Percassi è sintomo di una trattativa che è entrata nel vivo e che potrebbe definirsi nelle prossime ore. Intanto, in uscita è ufficiale la partenza di Tajon Buchanan, ceduto a titolo definitivo al Villarreal con un contratto quinquennale.

Juventus: priorità ai casi interni

La Juventus continua a essere uno dei club più attivi sul fronte mercato, ma le priorità immediate riguardano la gestione delle situazioni interne. La situazione di Douglas Luiz si avvia verso la conclusione: dopo la multa per l’assenza ingiustificata al raduno (stimata tra i 40 e i 120 mila euro), il centrocampista brasiliano sembra destinato alla partenza.

Obiettivi in entrata per i bianconeri

Il club bianconero valuta diverse opzioni per rinforzare la rosa:

Centrocampo : Si monitorano i nomi di Chukwuemeka (Chelsea), Hjulmand (Sporting, valutazione 80 milioni), e Kessié

: Si monitorano i nomi di Chukwuemeka (Chelsea), Hjulmand (Sporting, valutazione 80 milioni), e Kessié Attacco: L’obiettivo principale resta Kolo Muani, anche se più percorribile sembra la pista Darwin Núñez dal Liverpool

Milan: pressing su Jashari

Il Milan prosegue il pressing per Ardon Jashari, centrocampista svizzero per il quale è già stata presentata un’offerta da 38 milioni di euro (bonus inclusi). Il Bruges, tuttavia, non ha ancora accettato, mantenendo una posizione rigida che sta spazientendo i rossoneri.

Il presidente Scaroni ha chiarito che non ci saranno rilanci, lasciando la palla nel campo del club belga. Come alternativa, torna d’attualità il nome di Javi Guerra del Valencia.

Movimenti in uscita

In casa Milan si registrano diverse situazioni da monitorare:

Bennacer e Adli non convocati per la tournée

e non convocati per la tournée Chukwueze nel mirino del Fulham

nel mirino del Fulham Difficoltà per il passaggio di Morata al Como a causa del muro del Galatasaray

Roma: colpi ufficiali e nuovi obiettivi

Wesley (Depositphotos)

La Roma è stata tra le protagoniste della giornata con diversi movimenti ufficiali. Sono stati ufficializzati gli arrivi di Devis Vasquez e Wesley, mentre si lavora per chiudere anche l’arrivo di Ghilardi.

Per quanto riguarda la trequarti, si tratta Echeverri del City: l’argentino potrebbe arrivare in prestito annuale con diritto di riscatto. Tra le alternative figurano Fabio Silva, Laurienté e Nusa.

In attacco, l’arrivo di Evan Ferguson potrebbe alimentare l’addio di Dovbyk, valutato 35 milioni di euro.

Movimenti delle altre squadre

Genoa e rinforzi in difesa

Il Genoa riabbraccia Leo Ostigard, che torna sotto la Lanterna in prestito dal Rennes, rafforzando il reparto difensivo a disposizione di mister Gilardino.

Cremonese: doppio colpo

Federico Baschirotto – LiveMedia/Massimiliano Carnabuci

La Cremonese piazza due colpi importanti per la Serie A:

Zerbin dal Napoli (prestito con obbligo)

dal Napoli (prestito con obbligo) Baschirotto dal Lecce (3 milioni di euro)

Sassuolo: sostituti eccellenti

Il Sassuolo si muove per sostituire Laurienté, vicino al Fenerbahce, inserendo Koné dal Marsiglia e Fadera, ufficializzato in prestito dal Como.

Le strategie delle big

Bologna: caccia all’esterno

Il Bologna sonda diverse ali per sostituire Ndoye. Piace Kevin Santos, ma costa troppo; si valutano anche Okafor, Vargas e Laurienté.

Fiorentina: muscoli a centrocampo

La Fiorentina cerca rinforzi a centrocampo: Kessié è il sogno, Sohm l’alternativa. La società gigliata starebbe pensando ad un’offerta importante da 15-16 milioni di euro per Sohm.

In uscita Sottil, escluso dal ritiro, e Nzola, ai margini del progetto tecnico.

Como: cessioni importanti

Strefezza (Depositphotos)

Il Como saluta Strefezza (Olympiacos per circa 8 milioni) e cede Mazzitelli al Cagliari, concentrandosi su nuovi innesti.

Mercato ancora aperto: le prospettive

Il calciomercato estivo 2025 si concluderà il 1° settembre alle ore 20:00, lasciando ancora più di un mese alle squadre per completare le rispettive rose. La finestra di trasferimenti, iniziata il 1° luglio, rappresenta un’opportunità cruciale per i club di Serie A per rinforzare le squadre.

Le prossime settimane si preannunciano decisive per molte trattative attualmente in fase di definizione, con diversi top club ancora alla ricerca dei rinforzi ideali per affrontare al meglio la stagione 2025/26.

Conclusioni

La giornata del 29 luglio 2025 ha confermato quanto il calciomercato di Serie A sia ancora in piena ebollizione. Tra trattative avanzate, ufficializzazioni e nuovi obiettivi, le squadre del massimo campionato continuano a lavorare intensamente per costruire roster competitivi.

L’Inter con il rilancio per Lookman, la Juventus alle prese con i casi interni, il Milan in pressing su Jashari e la Roma attiva su più fronti rappresentano solo alcuni dei temi caldi di questa sessione estiva che promette ancora molte sorprese.