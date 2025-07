Calciomercato Roma: El Aynaoui e Ferguson, doppio colpo per Gasperini

La Roma accelera sul mercato estivo e mette a segno un doppio colpo che potrebbe rivoluzionare le ambizioni giallorosse per la stagione 2025/2026. Neil El Aynaoui è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma, mentre Evan Ferguson è pronto a sbarcare nella Capitale con una formula vantaggiosa. Due acquisti che testimoniano la determinazione del direttore sportivo Frederic Massara nel costruire una squadra competitiva per Gian Piero Gasperini.

El Aynaoui è sbarcato a Roma: primo colpo ufficiale

Il centrocampista franco-marocchino Neil El Aynaoui è il primo rinforzo ufficiale dell’era Gasperini. Il classe 2001 è arrivato all’aeroporto di Fiumicino accolto da circa trenta tifosi giallorossi, ai quali ha gridato un entusiasmante “Forza Roma” che ha scatenato l’entusiasmo dei presenti.

L’operazione è stata chiusa per 23 milioni di euro più 2 di bonus, con il giocatore che firmerà un contratto quinquennale fino al 2030. Le visite mediche sono programmate per sabato 19 luglio al Campus Bio Medico, ultimo step prima dell’ufficialità.

Le caratteristiche di El Aynaoui

Neil El Aynaoui è un centrocampista versatile che può giocare in più ruoli a centrocampo. Alto 1 metro e 85 centimetri per 78 kg, possiede ottime doti tecniche e buone capacità nel gioco aereo. La sua versatilità e le capacità di inserimento senza palla lo rendono un profilo ideale per il gioco di Gasperini.

Nella scorsa stagione con il Lens ha messo a segno 8 gol in campionato, dimostrando di essere un centrocampista capace di contribuire anche in fase realizzativa. Tuttavia, la sua annata è stata caratterizzata da alcuni problemi fisici che ne hanno limitato la continuità.

Ferguson: l’accordo con il Brighton è cosa fatta

Dopo settimane di trattative serrate, la Roma ha raggiunto l’accordo definitivo con il Brighton per Evan Ferguson. L’attaccante irlandese classe 2004 arriverà in prestito con diritto di riscatto fissato a 40 milioni di euro.

Ferguson ha già espresso la sua preferenza per la Roma, scegliendo i giallorossi tra i tanti club che avevano mostrato interesse nei suoi confronti. L’operazione rappresenta un investimento importante per il futuro, considerando che si tratta di uno dei prospetti più interessanti della Premier League.

Il profilo di Ferguson per l’attacco giallorosso

Evan Ferguson è considerato uno dei talenti più cristallini del calcio irlandese e inglese. L’attaccante del Brighton ha caratteristiche fisiche importanti unite a buone qualità tecniche, qualità che lo rendono perfetto per il sistema di gioco di Gasperini.

Nella stagione 2024/25 ha totalizzato 23 presenze complessive tra Brighton e West Ham (dove è stato in prestito nella seconda parte di stagione), con un bilancio di una sola rete. Tuttavia, il suo potenziale resta enorme, come dimostrato dalle 80 presenze, 17 gol e 6 assist con la maglia del Brighton dal 2022.

Le alternative che sfumano: Rios sempre più lontano

Mentre El Aynaoui e Ferguson si avvicinano, la situazione di Richard Rios del Palmeiras si complica sempre di più. Il centrocampista colombiano sembra destinato al Benfica, che sta accelerando per chiudere l’operazione.

La Roma aveva fatto un’offerta da 25 milioni di euro più bonus per arrivare ai 30 richiesti dal Palmeiras, ma il club brasiliano voleva una cifra di sola parte fissa, portando la trattativa in stand-by. Il comportamento del giocatore, che avrebbe cambiato posizione dopo aver inizialmente dato l’ok ai giallorossi, ha irritato la dirigenza romana.

Wesley: la trattativa con il Flamengo continua

Parallelamente ai due colpi in chiusura, la Roma continua a lavorare per Wesley, il terzino destro del Flamengo. Nella notte la Roma ha alzato la proposta per il laterale brasiliano arrivando a 25 milioni di euro, con ottimismo per la chiusura dato che il giocatore vuole solo i giallorossi.

Wesley rappresenterebbe il rinforzo ideale per la corsia destra, un ruolo in cui Gasperini cerca un profilo con caratteristiche specifiche di spinta e cross. Il brasiliano ha già rifiutato altre destinazioni, compreso lo Zenit, dimostrando il forte gradimento per il progetto Roma.

La strategia di mercato di Massara

Il direttore sportivo Frederic Massara sta dimostrando grande determinazione nel costruire una rosa competitiva per Gasperini. La strategia prevede:

• Rinforzi di qualità in ogni reparto • Investimenti mirati su profili giovani e di prospettiva

• Formule vantaggiose come prestiti con diritto di riscatto • Alternative multiple per ogni obiettivo

L’obiettivo di Massara è quello di regalare al nuovo allenatore Gian Piero Gasperini una rosa competitiva, in modo tale che l’ex allenatore dell’Atalanta possa rendere la Roma subito competitiva.

Il progetto Gasperini prende forma

Con l’arrivo di El Aynaoui e Ferguson, il progetto Gasperini inizia a prendere forma concreta. Il tecnico bergamasco avrà a disposizione:

A centrocampo: El Aynaoui porta qualità, dinamismo e capacità di inserimento, caratteristiche fondamentali nel 3-4-1-2 o 3-5-2 tipici di Gasperini.

In attacco: Ferguson offre fisicità, tecnica e prospettiva, rappresentando un’alternativa valida e complementare agli attaccanti già presenti in rosa.

Le tempistiche e i prossimi step

Weekend decisivo per la Roma:

Sabato 19 luglio: visite mediche di El Aynaoui al Campus Bio Medico

Nelle prossime ore: arrivo di Ferguson nella Capitale per visite mediche

Prossimi giorni: possibili sviluppi per Wesley

La Roma ha già prenotato uno slot per le visite mediche al Campus Bio Medico per questo weekend, segno di come le trattative siano ormai in dirittura d’arrivo.

L’impatto economico delle operazioni

Gli investimenti della Roma testimoniano l’ambizione del club:

• El Aynaoui: 23 milioni + 2 di bonus (25 milioni totali) • Ferguson: prestito + 40 milioni di diritto di riscatto • Wesley: offerta da 25 milioni in corso

Un totale potenziale di 90 milioni di euro per tre rinforzi di qualità, cifre importanti che dimostrano la volontà di competere ai massimi livelli.

Le reazioni dei tifosi e l’entusiasmo

L’accoglienza riservata a El Aynaoui all’aeroporto di Fiumicino testimonia l’entusiasmo dei tifosi giallorossi. Nonostante alcune perplessità iniziali per la preferenza data al marocchino rispetto a Rios, la fiducia nel progetto Gasperini e nelle scelte di Massara resta alta.

Ferguson, dal canto suo, rappresenta il tipo di scommessa che i tifosi romanisti apprezzano: giovane, talentuoso e con margini di crescita enormi sotto la guida di un allenatore esperto come Gasperini.

Conclusioni: una Roma ambiziosa

Con El Aynaoui e Ferguson, la Roma dimostra di voler essere protagonista nella prossima stagione. Due profili complementari che arricchiscono una rosa che sta prendendo forma secondo le idee di Gasperini.

La strategia di Massara, fatta di investimenti mirati e formule intelligenti, permette alla Roma di competere sul mercato con i top club europei. L’obiettivo è chiaro: costruire una squadra capace di lottare per i massimi traguardi, dal campionato alle coppe europee.

Il mercato giallorosso entra nel vivo e i tifosi possono iniziare a sognare in grande per la stagione che verrà.