Calciomercato 30 luglio 2025: Osimhen verso Istanbul, Inter all’assalto finale per Lookman

Il 30 luglio 2025 si rivela una giornata caldissima per il calciomercato italiano ed europeo. Dalle operazioni in via di definizione alle presentazioni ufficiali, ecco tutte le novità più importanti che stanno caratterizzando questa intensa fase della sessione estiva di trasferimenti.

Osimhen direzione Galatasaray: affare da 75 milioni

La notizia più clamorosa della giornata riguarda Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano del Napoli è partito nella notte tra il 29 e il 30 luglio direzione Istanbul, dove lo attende il Galatasaray per il suo ritorno in Turchia.

I dettagli dell’operazione

L’operazione è stata definita per 75 milioni di euro con una struttura di pagamento particolare:

40 milioni immediati al momento della firma

al momento della firma 35 milioni da versare entro i prossimi 12 mesi

da versare entro i prossimi 12 mesi 10% sulla futura rivendita che andrà al Napoli

Il programma di Osimhen

Secondo le fonti turche, il bomber nigeriano dovrebbe atterrare all’aeroporto Atatürk di Istanbul tra le 21:30 e le 22:00 di oggi. Giovedì mattina sono programmate le visite mediche, mentre alle 19:30 è prevista la presentazione ufficiale nel pre-partita dell’amichevole contro la Lazio.

Questo trasferimento sblocca anche altre operazioni, tra cui il possibile approdo di Morata al Como.

Inter-Lookman: l’ultima offerta da 45 milioni

Lookman – Davide Casentini / IPA Sport / IPA

La trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman entra nella fase più calda. I nerazzurri hanno presentato quella che definiscono l’offerta finale.

La proposta dell’Inter

L’ultima proposta di Marotta e della dirigenza interista prevede:

42 milioni di euro di parte fissa

di parte fissa 3 milioni di bonus

Totale: 45 milioni di euro

La posizione dell’Atalanta

I bergamaschi continuano a valutare il cartellino di Lookman 50 milioni di euro. La società orobica non ha ancora risposto ufficialmente all’ultima offerta, ma filtra una certa insoddisfazione per la cifra proposta.

Beppe Marotta ha fatto sapere chiaramente che l’Inter non andrà oltre i 45 milioni, considerando anche l’età del giocatore (27 anni) che lo rende meno rivendibile in futuro.

Il ruolo degli agenti

Ieri a Zingonia si sono visti anche gli agenti di Lookman, che hanno incontrato la dirigenza atalantina. Ora molto dipenderà dalla volontà del giocatore di forzare la mano per il trasferimento.

Jonathan David si presenta alla Juventus

Jonathan David (Depositphotos)

La Juventus ha ufficialmente presentato il suo nuovo attaccante Jonathan David durante la conferenza stampa delle 14:30 all’Allianz Stadium.

Le altre trattative in corso

Lazio: giovani talenti e obiettivi di mercato

La Lazio, nonostante il blocco del Covisoc, si muove sul mercato giovanile:

Ufficializzato l’acquisto di Kleo Shpuza dall’Udinese per la Primavera

dall’Udinese per la Primavera Maurizio Sarri ha indicato Konstantinos Karetsas del Genk come obiettivo per il centrocampo

Roma: caccia all’attaccante

I giallorossi continuano a monitorare il mercato degli attaccanti:

Fabio Silva del Wolverhampton (valutazione 15 milioni)

del Wolverhampton (valutazione 15 milioni) Igor Paixão del Feyenoord (richiesti 30 milioni, ma c’è concorrenza del Leeds)

Crystal Palace su Bisseck

Il Crystal Palace ha messo nel mirino Yann Bisseck dell’Inter. Gli inglesi sono pronti a offrire 32 milioni di euro, ma l’Inter resta ferma sulla propria valutazione del difensore tedesco.

Operazioni già definite

Cremonese: doppio colpo

La Cremonese ha ufficializzato due importanti acquisti:

Federico Baschirotto dal Lecce

dal Lecce Alessio Zerbin dal Napoli

Pisa: Scuffet dalla porta

Il Pisa ha annunciato l’arrivo del portiere Simone Scuffet dal Cagliari con un contratto fino al 2028.

Il punto della situazione

Il 30 luglio 2025 si conferma una giornata cruciale per il calciomercato estivo. Le operazioni più importanti sembrano avviarsi verso la conclusione:

Osimhen-Galatasaray : praticamente fatta, mancano solo le formalità

: praticamente fatta, mancano solo le formalità Lookman-Inter : tutto nelle mani dell’Atalanta per l’ultima decisione

: tutto nelle mani dell’Atalanta per l’ultima decisione David-Juventus: presentazione completata, ora tocca al campo

Le prospettive per domani

La giornata del 31 luglio potrebbe essere decisiva per:

La risposta definitiva dell’Atalanta per Lookman

L’ufficialità del ritorno di Osimhen al Galatasaray

Nuovi sviluppi sulle altre trattative in corso

Considerazioni tattiche

L’impatto di David sulla Juventus

L’arrivo del canadese rappresenta un cambio di filosofia per l’attacco bianconero. Jonathan David porta:

Velocità e capacità di attaccare la profondità

e capacità di attaccare la profondità Versatilità tattica (può giocare sia da prima punta che da seconda)

tattica (può giocare sia da prima punta che da seconda) Esperienza europea maturata al Lille

Lookman: il profilo perfetto per l’Inter

L’attaccante dell’Atalanta rappresenterebbe per l’Inter di Simone Inzaghi:

Un’alternativa di qualità sulle fasce

Capacità di giocare in più ruoli offensivi

Esperienza in Serie A e competizioni europee

Conclusioni

Il calciomercato del 30 luglio 2025 dimostra come la sessione estiva stia entrando nel vivo. Le big del calcio italiano si stanno muovendo con decisione per completare le rispettive rose, mentre i giocatori iniziano a prendere posizioni definitive sui loro futuri.

Nei prossimi giorni sarà fondamentale seguire gli sviluppi delle trattative più calde, con particolare attenzione alla saga Lookman e alla definizione dell’affare Osimhen. Il calciomercato estivo 2025 si avvia verso le battute conclusive con operazioni che potrebbero cambiare gli equilibri del campionato italiano.

Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle trattative di calciomercato.