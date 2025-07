Calciomercato 24 luglio 2025: ufficiali Joao Mario e Estupinan

Il calciomercato estivo entra nel vivo con una giornata ricca di ufficialità e trattative avanzate. Giovedì 24 luglio 2025 ha regalato diverse operazioni importanti, con i club di Serie A protagonisti di movimenti significativi per rinforzare le rose in vista della nuova stagione.

Juventus: ufficiale Joao Mario, Douglas Luiz non si presenta

Joao Mario (depositphotos)

L’arrivo del terzino portoghese

La Juventus ha ufficializzato l’acquisto di João Mario dal Porto. Il terzino portoghese ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030 per una cifra di 11,4 milioni di euro, pagabili in quattro esercizi, oltre a oneri accessori pari a 1,2 milioni.

I dettagli dell’operazione:

Classe 2000, nasce a São João da Madeira il 3 gennaio del 2000

181 presenze totali con il Porto con 5 reti e 25 assist all’attivo

9 titoli conquistati in Portogallo, più il successo in UEFA Youth League del 2019

Debutto con la nazionale portoghese nel novembre 2023

La cessione di Alberto Costa

Contestualmente, la Juventus ha ceduto Alberto Costa al Porto per 15 milioni di euro pagabili in quattro esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di 1 milione. Il difensore portoghese, arrivato solo a gennaio, torna in patria dopo appena sei mesi.

Il caso Douglas Luiz

Douglas Luiz si è reso protagonista di un episodio spiacevole: il centrocampista brasiliano non si è presentato al raduno della Juventus alla Continassa senza giustificazioni. Il club ha annunciato che “verranno presi provvedimenti disciplinari”.

Le prime parole di Joao Mario: “Provo sensazioni fantastiche, so di essere arrivato nel club più importante in Italia e tra i più grandi del mondo: darò tutto per vincere titoli e ottenere grandi risultati”.

Milan: ufficiale Estupinan, movimenti in uscita

Il nuovo terzino sinistro

Il Milan ha ufficializzato l’acquisto di Pervis Estupiñan dal Brighton. Il difensore ecuadoriano ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030.

Il profilo del giocatore:

Nato ad Esmeraldas (Ecuador) il 21 gennaio 1998

104 presenze e 5 gol con il Brighton nell’ultima esperienza

48 presenze e 4 gol con la nazionale ecuadoriana

Indosserà la maglia numero 2

Le cessioni in casa Milan

Emerson Royal al Flamengo: Il terzino brasiliano lascia il Milan e si trasferisce al Flamengo con un’operazione a titolo definitivo da 9 milioni di euro.

Bennacer verso l’Arabia: Il centrocampista algerino potrebbe seguire la rotta verso la Saudi Pro League. Il Milan valuta la cessione per circa 15 milioni di euro, mentre l’Al-Ittihad è pronto a presentare un’offerta.

Altre operazioni ufficiali

Hellas Verona

Yellu Santiago è un nuovo giocatore dell’Hellas Verona. Il centrocampista spagnolo ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 e arriva da svincolato.

Milazzo (Serie D)

Doppio colpo giovane per il Milazzo. La formazione di Serie D ha ufficializzato gli arrivi di Francoise Sgrò dal Crotone e Manuel Moschella dalla Lucchese. Entrambi sono nati nel 2007.

Juve Stabia

De Pieri è arrivato in ritiro con la Juve Stabia.

Trattative in corso

Fiorentina e il rinnovo di Kean

La Fiorentina continua a lavorare per il rinnovo di Moise Kean. C’è stato un incontro con l’entourage del giocatore, si continua a lavorare per la permanenza dell’attaccante.

Inter: cessioni in vista

L’Inter spegne, almeno per il momento, il caso Calhanoglu con le dichiarazioni distensive del turco. E intanto si attendono sviluppi positivi sulla questione Lookman, per il momento bloccata vista la distanza da domanda e offerta.

Udinese e Piotrowski

L’allenatore dell’Udinese Kosta Runjaic ha parlato in conferenza del prossimo acquisto, il centrocampista Piotrowski: “Piotrowski era un giocatore nella lista dell’Udinese, prima ancora che arrivassi io. È un giocatore molto maturo e credo che possa aiutarci”.

Le dichiarazioni del giorno

Estupinan sulla scelta Milan

“Sono molto felice ed emozionato, perché si sta avverando un sogno che ho da bambino: giocare per un grande club. Ora che il mio sogno è diventato realtà, sono davvero al settimo cielo”.

“Dal momento in cui il mio agente mi ha parlato dell’interesse del Milan, mi è sembrata subito una grande opportunità, perché stiamo parlando di un top club”.

Joao Mario sulla Juventus

“Sono molto felice di essere qui, la Juventus è un club straordinario, il più importante in Italia e tra i più importanti nel mondo”.

Mercato internazionale

Samuel Lino nel mirino

Il Flamengo prova a chiudere entro il weekend l’acquisto dall’Atletico Madrid di Samuel Lino per 25 milioni, accostato anche al Napoli come alternativa a Ndoye nei giorni scorsi.

Il punto della situazione

La giornata del 24 luglio ha confermato l’intensità del mercato estivo 2025, con operazioni importanti che stanno ridisegnando gli equilibri delle squadre di Serie A. La Juventus si rinforza con Joao Mario ma deve gestire il caso Douglas Luiz, mentre il Milan ha trovato il sostituto di Theo Hernandez in Estupinan e libera spazio con le cessioni di Emerson Royal e Bennacer.

Le prossime ore si preannunciano altrettanto movimentate, con diverse trattative ancora in fase di definizione e club pronti a chiudere operazioni importanti per completare le rose in vista della nuova stagione.