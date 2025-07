Calciomercato 2025/2026: le novità di ieri (23 luglio)

Il 23 luglio 2025 è stata una giornata particolarmente intensa per il calciomercato italiano ed europeo. Dalle visite mediche alle ufficialità, passando per nuove trattative, ecco tutte le novità che hanno caratterizzato la giornata di ieri.

Juventus: doppio colpo dal Porto e rinnovo di Gatti

Joao Mario arriva a Torino

Joao Mario è atteso a Torino nelle prossime ore per aggregarsi alla Juventus. Il terzino destro portoghese classe 2000 rappresenta un rinforzo importante per la fascia destra bianconera. Joao Mario, terzino destro classe 2000, è stato acquistato per 12 milioni di euro.

Alberto Costa verso il Porto

Nell’operazione parallela, Alberto Costa, centrocampista classe 2003. fa il percorso inverso e si trasferisce al Porto per 16 milioni di euro. La cessione genera una significativa plusvalenza per la Juventus.

Federico Gatti rinnova fino al 2030

Federico Gatti ha firmato il rinnovo fino al 2030 con un ingaggio da 3,1 milioni di euro a stagione più bonus. Il difensore ha rifiutato proposte concrete da Napoli, West Ham, Everton e Nottingham Forest, scegliendo di restare in bianconero.

Mbangula saluta: visite mediche completate

Samuel Mbangula, nella giornata di mercoledì 23 luglio svolgerà le visite mediche con il Werder Brema, club tedesco. Operazione da 10 milioni di euro più 2 di bonus. Il giovane attaccante belga lascia così la Juventus per approdare in Bundesliga.

Milan: Estupiñán atterrato a Milano

L’arrivo del terzino ecuadoriano

Il Milan accoglie Pervis Estupinan, atterrato oggi in città. Il terzino sinistro è arrivato all’aeroporto di Linate, dopo la chiusura dell’accordo tra i rossoneri e il Brighton: operazione che tra parte fissa e bonus sfiorerà i 20 milioni di euro.

Visite mediche concluse per Estupinan che si appresta a ottenere l’idoneità e a firmare con il Milan, un contratto propedeutico alla partenza per Hong Kong.

Pubill sfuma: va all’Atletico Madrid

Nonostante i tentativi del Milan, alla fine a spuntarla è stato l’Atletico Madrid: Pubill è un suo giocatore. L’annuncio ufficiale sui social e sul sito del club.

Roma: Ferguson è giallorosso

Evan Ferguson (Depositphotos)

Il primo irlandese nella storia del club

La Roma “è lieta di annunciare l’acquisto di Evan Ferguson dal Brighton & Hove Albion. L’operazione si conclude in prestito con diritto di riscatto”. Nato a Bettystown il 19 ottobre 2004, Ferguson è il primo calciatore irlandese nella storia della Roma.

Il giovane attaccante ha scelto la maglia numero 11 e rappresenta un investimento importante per il futuro del club capitolino.

Napoli: in arrivo Milinkovic-Savic

Milinkovic-Savic (Depositphotos)

La trattativa con il Torino

È attesa tra mercoledì 23 luglio e giovedì 24 la chiusura della trattativa che porterebbe al Napoli Milinkovic-Savic per 22.5 milioni di euro. Il portiere serbo dovrebbe essere il nuovo numero uno della squadra di Antonio Conte.

Operazione Ngonge-Torino

Contestualmente, Ngonge è sempre più vicino ai granata. Operazione in prestito per 1 milione, resta da decidere se secco o con l’aggiunta del diritto di riscatto.

Inter: Calhanoglu conferma la permanenza

Calhanoglu (Depositphotos)

Le dichiarazioni dell’agente

Hakan Calhanoglu resterà all’Inter. A confermarlo è stato anche Gordon Stipic, agente del centrocampista turco, ai microfoni di Trt Spor: “Non ci sono stati colloqui con il Fenerbahce e il Galatasaray, le accuse sono infondate. Hakan resterà all’Inter anche il prossimo anno, a Milano è felice”.

Pisa: ufficiale Scuffet

Il nuovo portiere nerazzurro

Simone Scuffet è un nuovo giocatore del Pisa, ad annunciarlo è il club con un comunicato ufficiale. “Pisa Sporting Club è lieto di annunciare l’esito positivo della trattativa con la Società Cagliari Calcio per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Scuffet”.

Bologna: torna Pobega

Il ritorno del centrocampista

Il comunicato: “Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025 dall’AC Milan il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Tommaso Pobega, con opzione per l’acquisizione definitiva”.

Torino: in arrivo Franco Israel

Il sostituto di Milinkovic-Savic

Il Torino ha il suo nuovo portiere. Con Milinković-Savić al Napoli (l’affare si definirà nelle prossime ore, tra stasera e domani giovedì 24 luglio), il club granata è pronta ad accogliere Franco Israel. Nelle prossime ore, il calciatore dello Sporting partirà per l’Italia e venerdì 25 luglio effettuerà le visite mediche di rite.

Cagliari: Folorunsho in arrivo

Il centrocampista dal Napoli

Il Cagliari sta per ufficializzare un’operazione in entrata: si tratta di Michael Folorunsho, centrocampista del Napoli. L’operazione dovrebbe concretizzarsi con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto.

Fiorentina: interesse per Zanoli

Nuovo obiettivo per la fascia

Non solo Bologna. C’è anche la Fiorentina su Zanoli: nelle ultime ore ci sono stati i primi contatti per il calciatore del Napoli. Dunque, Zanoli non è solo incluso nell’operazione che porterebbe a Ndoye, c’è anche l’interesse del club allenato da Stefano Pioli.

Mercato internazionale: Firmino in Qatar

L’addio all’Arabia Saudita

L’ex Liverpool lascia l’Arabia Saudita: ufficiale il trasferimento in Qatar. Il brasiliano ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 con l’Al Sadd.

Le operazioni in Serie B

Palermo: doppia ufficialità

Doppia ufficialità per il Palermo: l’arrivo del centrocampista Antonio Palumbo a titolo definitivo dal Modena e la cessione a titolo definitivo di Francesco Di Mariano sempre al Modena.

Avellino dal Napoli

L’esterno destro a tutta fascia Matteo Marchisano passa a titolo definitivo all’Avellino dal Napoli, rinforzando la squadra campana.

Le trattative ancora aperte

Roma: Wesley in arrivo

Raggiunto un accordo da 28 milioni di euro, inclusi bonus per Wesley, terzino destro brasiliano classe 2003 ma il Flamengo vuole trovare un sostituto prima di liberarlo ufficialmente.

Inter su Lookman

L’Inter valuta seriamente l’acquisto di Ademola Lookman, elemento chiave nell’Atalanta dello scorso anno. Ma con una valutazione di 50 milioni, la trattativa appare complicata.

Analisi della giornata

Il 23 luglio 2025 si è caratterizzato per diverse operazioni importanti, con la Juventus protagonista assoluta grazie alla doppia operazione con il Porto e al rinnovo di Gatti. Il Milan ha finalizzato l’arrivo di Estupiñán, mentre la Roma ha chiuso per Ferguson.

Particolarmente significativo è stato il movimento dei portieri, con Milinkovic-Savic verso il Napoli, Franco Israel al Torino e Scuffet al Pisa, a testimonianza di come questo ruolo sia stato al centro di numerose trattative.

La giornata ha anche confermato alcune permanenze importanti, come quella di Calhanoglu all’Inter, e ha visto concretizzarsi diversi prestiti che potrebbero rivelarsi decisivi per la prossima stagione.