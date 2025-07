Calciomercato oggi 21 luglio: Osimhen verso il Galatasaray, Juventus su Nunez

Il calciomercato estivo 2025 entra nel vivo con numerose trattative che stanno prendendo forma. La giornata del 21 luglio si presenta particolarmente ricca di sviluppi interessanti, con le big della Serie A protagoniste di operazioni che potrebbero cambiare i volti delle rispettive rose.

Le mosse del Napoli: Osimhen sempre più vicino al Galatasaray

Il capitolo Victor Osimhen sembra finalmente essere giunto alla conclusione. Il Galatasaray ha inviato al nigeriano il contratto da visionare e firmare che lo legherà a titolo definitivo al club turco. Operazione chiusa con il Napoli sulla base di 75 milioni di euro pagabili in più esercizi, come chiesto dalla società, spalmati in 40 subito e due rate da 17.5 milioni entro 12 mesi.

L’attaccante nigeriano, dopo una lunga telenovela di mercato, ha scelto la destinazione turca respingendo le offerte provenienti dall’Arabia Saudita. L’operazione rappresenta un importante snodo per il Napoli di Conte, che potrà finalmente concentrarsi su altri obiettivi di mercato.

Gli altri movimenti in casa azzurra

Il Napoli continua a lavorare su più fronti. Noa Lang è ormai un giocatore azzurro e si gode il momento positivo, mentre la dirigenza partenopea mantiene vivo l’interesse per Ademola Lookman dell’Atalanta, anche se dovrà fare i conti con la concorrenza dell’Inter.

Lookman – Davide Casentini / IPA Sport / IPA

Per quanto riguarda Lorenzo Lucca, l’attaccante si è presentato ufficialmente dichiarando: “Abbiamo tutti un unico obiettivo, con Conte posso migliorare tanto”. Il classe 2000 ha rivelato che giocare per il Napoli è sempre stato il suo obiettivo, anche in ottica Nazionale.

Juventus: da Nunez a Sancho, il mercato bianconero

Darwin Núñez (Depositphotos)

La Juventus sta attraversando una fase intensa del calciomercato. Darwin Nunez sarebbe il nuovo obiettivo della Juventus che, libera dalla concorrenza del Napoli, ha deciso di virare sul giocatore dopo l’inserimento del Newcastle per Kolo Muani.

I bianconeri stanno lavorando su più tavoli:

Darwin Nunez : l’attaccante uruguaiano rappresenta un’alternativa di lusso per l’attacco

: l’attaccante uruguaiano rappresenta un’alternativa di lusso per l’attacco Jadon Sancho : i rapporti con il Manchester United proseguono per il talento inglese

: i rapporti con il Manchester United proseguono per il talento inglese Cessioni programmate: Samuel Mbangula è in partenza verso il Werder Brema

La situazione Vlahovic

Il futuro di Dusan Vlahovic rimane ancora incerto. La Juventus deve trovare la quadra economica per il rinnovo del serbo, mentre valuta alternative importanti per l’attacco.

Inter: pressing su Lookman e la gestione Calhanoglu

L’Inter di Inzaghi ha messo nel mirino Ademola Lookman dell’Atalanta. L’Inter si concentra su Lookman, operazione che potrebbe essere chiusa in settimana. I nerazzurri sembrano in vantaggio grazie all’accordo già raggiunto con il giocatore nigeriano.

Sul fronte Hakan Calhanoglu, Marotta ha fatto chiarezza: “Non è un caso. Lui non ha chiesto di andare via e a noi non è arrivata nessuna richiesta”. Il centrocampista turco rimane quindi centrale nei piani dell’Inter.

Le prospettive nerazzurre

Cominciano sette giorni importanti per l’Inter con diverse questioni da risolvere:

La trattativa per Lookman

La gestione della clausola di Dumfries

Il futuro di Calhanoglu

La ripresa degli allenamenti il 23 luglio

Le altre squadre di Serie A

Milan: Jashari nel mirino

Il Milan continua a seguire Ardon Jashari del Bruges. Il capitano del club belga, Hans Vanaken, ha commentato la situazione: “Anche io se fossi giovane al suo posto vorrei andare al Milan. Ci diano 40 milioni e ce ne faremo una ragione”, lasciando intendere l’apertura del club alla cessione.

Roma: El Aynaoui si presenta

La Roma ha ufficializzato l’arrivo di Neil El Aynaoui dal Lens. Il centrocampista si è presentato ai canali ufficiali del club: “Spero di conoscere a breve tutto il gruppo e di dare aiutare a riportare questo club dove merita”.

Como e gli altri movimenti

Il Como ha trovato l’accordo con il Real Madrid per Jacobo Ramon, difensore classe 2005 che arriverà per 2,5 milioni con clausole di riacquisto per i blancos.

Il calciomercato internazionale

Barcellona: interesse per Rashford

Secondo i media spagnoli, il Barcellona avrebbe trovato l’accordo con il Manchester United per Marcus Rashford in prestito con diritto di riscatto. Il giocatore inglese sarebbe pronto a una nuova esperienza all’estero.

Liverpool: colpo Ekitike

Il Liverpool ha messo a segno un importante colpo con l’acquisto di Ekitike dall’Eintracht per 90 milioni di euro, dimostrando le ambizioni elevate dei Reds per la prossima stagione.

Conclusioni: una giornata di mercato intensa

Il 21 luglio 2025 si conferma una giornata particolarmente movimentata per il calciomercato italiano ed europeo. Le trattative per Osimhen al Galatasaray e i movimenti delle big di Serie A indicano come questa finestra estiva sia destinata a riservare ancora molte sorprese.

Le prossime ore saranno decisive per diverse operazioni, con particolare attenzione ai movimenti di Juventus e Inter che potrebbero definire gli equilibri della prossima Serie A. Il Napoli, liberandosi di Osimhen, avrà maggiori risorse per completare la rosa secondo le richieste di Antonio Conte.