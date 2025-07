Calciomercato 18 luglio 2025: Napoli scatenato, Roma chiude per El Aynaoui

La giornata del 18 luglio 2025 è stata ricca di movimenti importanti nel calciomercato italiano. Il Napoli ha ufficializzato l’arrivo di Lorenzo Lucca dall’Udinese, mentre la Roma è vicina alla chiusura per El Aynaoui dal Lens. Il Milan ha presentato un’offerta da 12 milioni per Estupinan del Brighton e sondato Hojlund, mentre l’Inter insiste per Lookman ma l’Atalanta chiede oltre 50 milioni.

Napoli protagonista: ufficiale Lucca, vicino l’addio di Osimhen

Il Napoli si conferma una delle squadre più attive in questa sessione di mercato. La società partenopea ha ufficializzato l’acquisto di Lorenzo Lucca dall’Udinese, con l’attaccante che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030 da due milioni di euro netti a stagione.

L’operazione rappresenta un investimento importante per gli azzurri, che puntano sul giovane centravanti per rinforzare il reparto offensivo. Oggi Lucca ha svolto le visite mediche presso la Clinica Villa Stuart di Roma prima della firma del contratto.

Le visite di Beukema e l’addio di Osimhen

Nel frattempo, Sam Beukema è arrivato a Villa Stuart per sostenere le visite mediche che lo porteranno a vestire la maglia del Napoli. Il difensore olandese rappresenta un altro tassello importante nel progetto di Antonio Conte.

Sul fronte cessioni, la telenovela Osimhen sembra finalmente giunta al termine con l’accordo ormai vicino con il Galatasaray. I turchi verseranno 75 milioni di euro: 40 milioni subito e i restanti 35 in una o due rate entro giugno 2026. L’attaccante nigeriano dovrebbe firmare un contratto triennale fino al 2028 con uno stipendio da 16 milioni di euro all’anno.

Roma, tutto fatto per El Aynaoui: le cifre dell’affare

La Roma di Gian Piero Gasperini sta per piazzare il primo colpo del mercato estivo. Il club giallorosso ha chiuso l’accordo con il Lens per Neil El Aynaoui, che arriverà sabato 19 luglio nella capitale per svolgere le visite mediche e firmare il contratto fino al 30 giugno 2030.

L’operazione costerà alla Roma 23 milioni di euro più 2 di bonus, una cifra inferiore rispetto ai 30 milioni inizialmente richiesti dal Lens. Il centrocampista classe 2001, figlio dell’ex tennista Younes El Aynaoui, è un regista in grado anche di recuperare palloni e affiancherà Konè nel centrocampo disegnato da Gasperini.

La situazione Rios in stand-by

Richard Rios (Depositphotos)

La trattativa per Richard Rios del Palmeiras resta invece di difficile percorrenza, vista soprattutto la richiesta elevata del club brasiliano. La Roma aveva offerto 30 milioni di euro, ma non sono previsti ulteriori rilanci, motivo per cui Massara ha accelerato per El Aynaoui.

Milan: offerta per Estupinan e sondaggio per Hojlund

Il Milan di Massimiliano Allegri è alla ricerca di rinforzi su più fronti. I rossoneri hanno presentato un’offerta da 12 milioni di euro al Brighton per Pervis Estupinan, terzino sinistro ecuadoriano considerato il sostituto ideale di Theo Hernandez.

Il Brighton valuta il giocatore di più, ma Estupinan è affascinato dal progetto rossonero. Il suo agente Jorge Mendes sta lavorando per abbassare le richieste degli inglesi, anche se al momento l’operazione appare complicata.

L’interesse per Hojlund

Sul fronte attacco, il Milan ha effettuato un sondaggio per Rasmus Hojlund del Manchester United. Si tratta di una pista complessa ma gradita ad Allegri, che ha chiesto un centravanti in grado di garantire profondità, fisicità e gol.

Le altre novità rossonere includono:

Pietro Terracciano ufficiale come vice Maignan

ufficiale come vice Maignan Marco Sportiello ceduto all’Atalanta

ceduto all’Atalanta Interesse per Marc Pubill dell’Almeria come terzino destro

Inter-Atalanta: braccio di ferro per Lookman

Lookman vs Inter (depositphotos)

L’Inter di Simone Inzaghi continua a insistere per Ademola Lookman. I nerazzurri hanno presentato un’offerta da 40 milioni di euro all’Atalanta, ma la Dea valuta l’attaccante nigeriano oltre 50 milioni.

Lookman si è infortunato nel ritiro bergamasco, ma questo non sembra frenare l’interesse dell’Inter, che lo considera un obiettivo prioritario per rinforzare l’attacco.

Movimenti internazionali: Manchester United e Atletico Madrid scatenati

Nel calciomercato estero, si registrano movimenti importanti in Premier League e Liga. Il Manchester United ha investito 146 milioni in un mese per due attaccanti: Matheus Cunha dal Wolverhampton per 75 milioni e Bryan Mbeumo dal Brentford per 71 milioni.

L’Atletico Madrid sta rivoluzionando il centrocampo. I colchoneros hanno acquistato Johnny Cardoso dal Real Betis per 30 milioni, mentre è in partenza Rodrigo De Paul che seguirà Messi all’Inter Miami.

Altre operazioni ufficiali

Tra le altre ufficialità della giornata:

Como : ufficiale l’acquisto definitivo di Maximo Perrone dal Manchester City con contratto fino al 2029

: ufficiale l’acquisto definitivo di Maximo Perrone dal Manchester City con contratto fino al 2029 Palermo : ceduto Dimitrios Nikolaou al Bari in prestito

: ceduto Dimitrios Nikolaou al Bari in prestito Cremonese: trattative avanzate per Martin Erlic in difesa e interessamento per Gagliardini a centrocampo

Juventus: difficoltà per Kolo Muani, occhi su Frattesi

La Juventus di Igor Tudor sta incontrando difficoltà nel mercato. Il PSG sembra intenzionato a trattenere Randal Kolo Muani, complicando i piani bianconeri. Come alternativa, è stato proposto Lucas Vazquez, svincolato dopo dieci anni al Real Madrid.

Resta sempre vivo l’interesse per Davide Frattesi dell’Inter, ma servirebbe un’offerta di almeno 40 milioni di euro e soprattutto delle cessioni per finanziare l’operazione.

Conclusioni: un mercato in piena ebollizione

La giornata del 18 luglio 2025 ha confermato l’intensità di questa sessione di calciomercato. Il Napoli si sta dimostrando la squadra più attiva con tre operazioni quasi chiuse, mentre Roma e Milan stanno definendo i primi colpi importanti della stagione.

Le prossime ore saranno decisive per molte trattative, con l’Inter che spera di sbloccare l’affare Lookman e la Juventus che deve accelerare per non restare indietro nella corsa ai rinforzi.