Bernardeschi e Immobile al Bologna: doppio ritorno dall’estero

Il Bologna di Vincenzo Italiano sta costruendo una squadra ambiziosa per la stagione 2025/2026, puntando su due grandi ritorni dall’estero. Federico Bernardeschi e Ciro Immobile sono i protagonisti di un doppio colpo che segna il rientro in Serie A di due campioni d’Europa, pronti a portare esperienza internazionale e qualità tecnica in una squadra che punta a consolidarsi tra le migliori del campionato italiano.

Bernardeschi: il ritorno del campione d’Europa

Federico Bernardeschi è ufficialmente un nuovo giocatore del Bologna. L’esterno offensivo classe 1994 torna in Serie A dopo tre anni di esperienza in MLS con il Toronto FC, dove ha collezionato 99 presenze complessive condite da 26 gol e 22 assist. Il suo ritorno in Italia rappresenta un colpo di grande esperienza per il progetto rossoblù.

I dettagli dell’operazione Bernardeschi

Il Bologna ha chiuso l’accordo con Federico Bernardeschi per un contratto di due anni fino al 30 giugno 2027 con opzione di prolungamento per un’ulteriore stagione. L’ex Juventus e Fiorentina arriva da svincolato dopo aver risolto consensualmente il suo contratto con il Toronto FC.

Caratteristiche dell’accordo: • Durata: 2 anni + 1 di opzione • Scadenza: 30 giugno 2027 (+ opzione 2028) • Formula: Trasferimento a parametro zero • Numero di maglia: 10

L’esperienza in MLS e il saluto al Toronto

Bernardeschi ha chiuso la sua avventura nordamericana con numeri di tutto rispetto. Nel suo messaggio di addio al Toronto FC, il carrarino ha scritto: “Grazie per avermi accolto come uno di voi. Grazie per aver abbracciato la mia famiglia, per averci fatto sentire parte della vostra anima, della vostra comunità. Sarò sempre legato a questi colori”.

I numeri di Bernardeschi in MLS:

99 presenze totali in tutte le competizioni

totali in tutte le competizioni 26 gol segnati

segnati 22 assist forniti

forniti 2 volte nella Squadra della Giornata MLS 2025

nella Squadra della Giornata MLS 2025 Partecipazione all’MLS All-Star Game 2024

Immobile: l’icona della Lazio torna in Italia

Bernardeschi e Immobile al Bologna: doppio ritorno dall'estero

Ciro Immobile rappresenta il colpo più prestigioso del mercato estivo del Bologna. L’attaccante campano ha risolto ufficialmente il suo contratto con il Besiktas e il 10 luglio è stato annunciato come nuovo giocatore rossoblù. Un ritorno che fa sognare i tifosi felsinei.

La risoluzione con il Besiktas

Il Besiktas ha ufficializzato l’addio di Immobile con un comunicato: “Il nostro contratto con il calciatore professionista Ciro Immobile è stato risolto di comune accordo. In base all’accordo, al giocatore verrà corrisposto un indennizzo di risoluzione di 2.625.000 euro”.

L’attaccante di Torre Annunziata aveva un contratto fino al 2026 con il club turco, dove nell’ultima stagione ha segnato 19 gol in 41 partite conquistando anche una Supercoppa di Turchia.

I dettagli dell’accordo con il Bologna

Immobile ha firmato un contratto di un anno fino al 30 giugno 2026 con opzione di prolungamento fino al 2027. L’ingaggio si aggira sui 2 milioni di euro più bonus, una cifra importante che testimonia l’ambizione del progetto rossoblù.

Il progetto tecnico di Italiano

Vincenzo Italiano ha fortemente voluto entrambi i giocatori per il suo progetto tecnico. Il tecnico siciliano vede in Bernardeschi e Immobile due profili complementari che possono dare qualità e esperienza internazionale alla squadra.

Il ruolo di Bernardeschi nel 4-2-3-1 di Italiano

Federico Bernardeschi può giocare in più ruoli nel sistema di Italiano: • Esterno destro nel tridente offensivo • Trequartista centrale alle spalle della punta • Mezzala offensiva nel centrocampo a due • Quinto di centrocampo in caso di 3-5-2

La sua duttilità tattica e l’esperienza internazionale lo rendono un rinforzo prezioso per una squadra che disputerà anche l’Europa League.

Immobile nel reparto offensivo

L’arrivo di Immobile crea una concorrenza stimolante nel reparto offensivo rossoblù. L’ex Lazio dovrà confrontarsi con:

Santiago Castro (confermato titolare)

(confermato titolare) Thijs Dallinga (acquistato dal Toulouse)

(acquistato dal Toulouse) Altri eventuali rinforzi in arrivo

I numeri da campioni

Entrambi i giocatori portano al Bologna un bagaglio di esperienza e numeri di altissimo livello:

Bernardeschi: il palmarès del campione

In Serie A (206 presenze):

22 gol segnati

25 assist forniti

3 Scudetti con la Juventus

2 Coppe Italia

2 Supercoppe Italiane

Europeo 2021 vinto con l’Italia

Immobile: l’ottavo marcatore di sempre in Serie A

Record e riconoscimenti:

201 gol in Serie A (8° nella classifica all-time)

in Serie A (8° nella classifica all-time) 169 gol in 270 partite con la Lazio (miglior marcatore di sempre)

in 270 partite con la Lazio (miglior marcatore di sempre) Scarpa d’Oro 2019-2020

2019-2020 17 gol con la Nazionale italiana

con la Nazionale italiana Europeo 2021 vinto con l’Italia

L’ambizione europea del Bologna

Gli arrivi di Bernardeschi e Immobile testimoniano l’ambizione del Bologna, che dopo la storica qualificazione in Champions League vuole consolidarsi tra le grandi del calcio italiano. I due campioni d’Europa portano:

Esperienza internazionale:

Conoscenza dei grandi palcoscenici

Mentalità vincente

Leadership nello spogliatoio

Qualità tecniche:

Capacità realizzative (Immobile)

Duttilità tattica (Bernardeschi)

Esperienza in competizioni europee

Il fattore Bologna: una piazza in crescita

La scelta di Bernardeschi e Immobile di accettare il Bologna dimostra l’appeal crescente del club rossoblù. Entrambi hanno rifiutato altre proposte per sposare il progetto felsineo, attratti da:

• Il progetto tecnico di Vincenzo Italiano • L’Europa League da disputare • La crescita del club negli ultimi anni • L’ambiente stimolante di una piazza storica

La strategia di mercato rossoblù

Il doppio colpo rappresenta una strategia precisa del Bologna:

Esperienza e gioventù

Giocatori di esperienza internazionale (Bernardeschi, Immobile)

Conferma dei giovani talenti (Castro, Ndoye)

Mix perfetto tra esperienza e prospettiva

Sostenibilità economica

Acquisti a parametro zero (Bernardeschi)

Investimenti mirati (Immobile)

Mantenimento dell’equilibrio finanziario

Le prime dichiarazioni

Il comunicato del Bologna per Immobile: “Fra i migliori attaccanti della propria generazione, Ciro raggiunge Bologna seguendo il solco dei grandi campioni che, da Baggio e Signori in poi, hanno deciso di vivere in rossoblù una seconda e trionfale giovinezza, come Gilardino, Di Vaio e in tempi più recenti Palacio”.

Per Bernardeschi, il club ha sottolineato: “Il Bologna FC 1909 comunica di avere acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive di Federico Bernardeschi”. Ad attenderlo c’è la maglia numero 10.

Le aspettative per la stagione 2025/2026

Con gli arrivi di Bernardeschi e Immobile, il Bologna punta a:

Obiettivi in campionato:

Confermarsi nella parte sinistra della classifica

Lottare per un posto in Europa

Consolidare la crescita degli ultimi anni

Obiettivi in Europa League:

Superare la fase a gironi

Puntare agli ottavi di finale

Sfruttare l’esperienza internazionale dei nuovi acquisti

Il calendario delle presentazioni

Timeline degli arrivi:

4 luglio : Risoluzione Immobile-Besiktas

: Risoluzione Immobile-Besiktas 10 luglio : Ufficialità Immobile al Bologna

: Ufficialità Immobile al Bologna 18 luglio : Arrivo di Bernardeschi in Italia

: Arrivo di Bernardeschi in Italia 19 luglio: Ufficialità Bernardeschi al Bologna

Conclusioni: un Bologna da Champions League

Il doppio colpo Bernardeschi-Immobile segna una svolta nella storia recente del Bologna. Due campioni d’Europa che scelgono il progetto rossoblù per vivere una “seconda giovinezza” in Serie A, seguendo le orme di grandi campioni che hanno fatto la storia del club.

L’impatto atteso è significativo:

Maggiore qualità tecnica in rosa

Esperienza nelle competizioni europee

Leadership e mentalità vincente

Appeal internazionale del club

Il Bologna di Italiano si presenta ai nastri di partenza della stagione 2025/2026 con ambizioni legittime e una rosa che può competere su più fronti. Bernardeschi e Immobile non sono solo due acquisti di mercato, ma rappresentano il simbolo di un club che vuole consolidarsi definitivamente tra le grandi del calcio italiano.

La sfida ora è integrare al meglio questi campioni nel progetto tecnico, sfruttando la loro esperienza per far crescere l’intera squadra e raggiungere traguardi sempre più prestigiosi. Il Bologna ha scelto la strada della qualità e dell’esperienza: ora tocca al campo confermare le ambizioni.