Cornetto Battiti Live: il 28 luglio su Canale 5 da Molfetta

Lunedì 28 luglio, in prima serata su Canale 5, torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate televisiva: Cornetto Battiti Live. Il festival musicale condotto da Ilary Blasi e Alvin, con la partecipazione di Nicolò De Devitiis, si conferma anche quest’anno una delle vetrine più seguite della musica italiana e internazionale. L’evento, prodotto da Radio Norba e RTI, porterà sullo schermo uno show fatto di luci, suoni, balli e grandi ospiti, in un’atmosfera da vera festa estiva. Il palco galleggiante allestito nella piazza sul mare di Molfetta (BA) sarà il cuore pulsante della serata, con collegamenti anche da altre città pugliesi.

Quarta puntata: ospiti e tappe

Quella del 28 luglio sarà la quarta puntata di questa edizione. Come sempre, la formula del programma unirà:

le esibizioni dal vivo sul palco principale di Molfetta

le performance on the road, registrate in luoghi simbolo di altre città pugliesi, come Andria, Taranto e Manfredonia

Sul palco e nelle location itineranti si esibiranno artisti di primo piano, tra pop, rap, elettronica e tradizione:

Gigi D’Alessio, Alfa, The Kolors, Cristiano Malgioglio, Fedez e Clara, Luchè, Boomdabash, Tiromancino, Venerus, Sarah Toscano, Carl Brave, Levante, Alexia, Michele Bravi, Mida, Gabry Ponte, Fabio Rovazzi, Orietta Berti, FUCKYOURCLIQUE, Coco, Sal Da Vinci, LDA, Settembre, Aka7even, Francesca Michielin, Petit, Vida Loca, Chiamamifaro e Luk3

Un corpo di ballo firmato Amici

A rendere ancora più spettacolare la serata ci penserà il corpo di ballo ufficiale del festival, composto da ballerini professionisti e allievi del talent “Amici”, che accompagneranno molte delle performance live con coreografie originali e grande energia scenica.

Lo spirito di Cornetto Battiti Live

Il successo di “Cornetto Battiti Live” si basa su una formula semplice ma vincente: unire musica, estate e territorio. Ogni puntata è ambientata in una diversa città del sud Italia, trasformando luoghi iconici in palcoscenici naturali, portando la musica live tra la gente, in riva al mare o in piazza. L’evento è da anni uno dei più seguiti dal pubblico giovane e dalle famiglie, anche grazie a un cast che unisce icone storiche e nuove promesse della scena musicale italiana. La scelta di ospitare nomi come Orietta Berti accanto a Petit o FUCKYOURCLIQUE, racconta bene l’intento di rappresentare tutte le anime della musica contemporanea.

Quando e dove vederlo

L’appuntamento è fissato per lunedì 28 luglio 2025, in prima serata su Canale 5, a partire dalle 21.30 circa. La regia dello spettacolo riesce a mescolare sapientemente momenti live, contributi video, interviste e tanto ritmo. Un’occasione per vivere il meglio dell’estate italiana in musica, direttamente da casa, con uno spettacolo che celebra il talento, la festa e il calore del sud.