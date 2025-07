Azzurro – Storie di mare: il 19 luglio Beppe Convertini torna nella sua Puglia

Sabato 19 luglio alle 17:55 su Rai 1 va in onda la terza puntata di “Azzurro – Storie di mare”, il programma condotto da Beppe Convertini che racconta l’Italia attraverso i suoi luoghi più belli affacciati sul mare. Dopo il successo delle prime due puntate, Convertini torna a casa, in Puglia, per un viaggio ricco di emozioni, cultura, natura e sapori autentici.

Il percorso parte da Ostuni, la suggestiva “Città Bianca”, con i suoi vicoli incastonati tra le mura e il panorama mozzafiato sull’Adriatico. Tra botteghe artigiane e scorci senza tempo, Beppe racconta l’identità di una terra in cui storia e mare si fondono da sempre.

Da lì ci si sposta a Egnazia, nell’area dell’antica città messapica e romana. Il Parco Archeologico conserva le tracce di un passato millenario: tra acropoli, necropoli e resti monumentali, il mare diventa filo conduttore di civiltà che hanno lasciato un segno indelebile.

Il viaggio prosegue nell’entroterra, a Martina Franca, nel cuore della Valle d’Itria. Tra case bianche, vicoli barocchi, il Palazzo Ducale e la Basilica di San Martino, Convertini ci accompagna alla scoperta di una cittadina elegante e viva, dove cultura e bellezza convivono. In scena anche il celebre Festival della Valle d’Itria, manifestazione internazionale dedicata alla musica lirica e classica, che ogni estate anima piazze e cortili con spettacoli coinvolgenti.

La tappa più intensa dal punto di vista naturalistico è Torre Guaceto, area marina protetta che rappresenta un patrimonio ambientale unico. Qui, insieme ai volontari del WWF, Beppe partecipa alla liberazione in mare di una tartaruga Caretta caretta, dopo un periodo di cure e riabilitazione. Un gesto simbolico e concreto che sottolinea l’importanza della tutela della fauna marina e del rispetto degli ecosistemi.

Immancabile il capitolo gastronomico: il conduttore visiterà forni e masserie storiche, assaggiando capocollo martinese, formaggi locali e altre specialità tipiche pugliesi che raccontano una terra ricca di sapori e tradizioni. Un omaggio all’enogastronomia come parte integrante del paesaggio e della cultura.

“Azzurro – Storie di mare” continua così a raccontare l’Italia con uno sguardo intimo e autentico, attraverso le storie dei territori e delle persone che li abitano. In questa puntata, la Puglia diventa protagonista assoluta, con i suoi colori, suoni e profumi, nella narrazione appassionata di chi la conosce da sempre: Beppe Convertini.