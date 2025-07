Ascolti tv Battiti live 28 luglio 2025: record stagionale con 2,5 milioni di spettatori

La quarta puntata di Cornetto Battiti Live trasmessa lunedì 28 luglio 2025 su Canale 5 ha segnato un record stagionale conquistando 2.534.000 spettatori con uno share del 22.2%. Il programma condotto da Ilary Blasi e Alvin, con il supporto di Nicolò De Devitiis, ha toccato il picco di gradimento della stagione, confermandosi come l’evento musicale dell’estate più seguito dal pubblico televisivo.

Il trionfo della quarta puntata

L’Aftershow ha registrato risultati ancora più brillanti con 875.000 spettatori e il 23.4% di share, dimostrando come il pubblico rimanga incollato al programma anche oltre la fine ufficiale della puntata.

Il percorso di crescita di Battiti live 2025

Il festival pugliese ha dimostrato una crescita progressiva negli ascolti durante tutta la stagione:

Prima puntata (7 luglio) : 2.177.000 spettatori (19.9% share)

: 2.177.000 spettatori (19.9% share) Seconda puntata (14 luglio) : 2.020.000 spettatori (19.8% share)

: 2.020.000 spettatori (19.8% share) Terza puntata (21 luglio) : 2.125.000 spettatori (19.5% share)

: 2.125.000 spettatori (19.5% share) Quarta puntata (28 luglio): 2.534.000 spettatori (22.2% share) – Record stagionale

La sfida del lunedì sera: vittoria schiacciante

Il programma di Alberto Angela “Noos – L’avventura della conoscenza” su Rai 1 non è riuscito a contrastare il successo travolgente di Battiti Live. La puntata del 28 luglio ha rappresentato il distacco più ampio della stagione tra i due programmi.

Nelle precedenti settimane, la sfida si era sempre risolta a favore della musica di Canale 5, ma con margini più contenuti:

21 luglio : Noos 1.787.000 spettatori (13.8%) vs Battiti Live 2.125.000 (19.5%) – gap di 5.7 punti

: Noos 1.787.000 spettatori (13.8%) vs Battiti Live 2.125.000 (19.5%) – gap di 5.7 punti 14 luglio: Noos 1.997.000 spettatori (14.7%) vs Battiti Live 2.020.000 (19.8%) – gap di 5.1 punti

Il 28 luglio ha segnato un incremento significativo nel vantaggio di Canale 5, con oltre 747.000 spettatori di differenza e un gap di share che si è ampliato considerevolmente.

Il format vincente di Battiti live 2025

La conduzione rinnovata

L’inserimento di Nicolò De Devitiis nel team di conduzione ha portato una ventata di freschezza al programma. L’ex inviato de Le Iene si occupa delle interviste dal backstage e dei collegamenti, sostituendo Rebecca Staffelli con grande successo di pubblico.

Le location pugliesi

Battiti Live 2025 si è svolto a Molfetta dal 18 al 22 giugno, offrendo al pubblico televisivo una cornice suggestiva con il palco allestito sulla piazza sul mare della cittadina pugliese. Il programma ha mantenuto la tradizione delle esibizioni “on the road” dalle località più belle della Puglia, con collegamenti da Ostuni, Manfredonia, Andria e Taranto.

Gli artisti protagonisti

La scaletta della quarta puntata ha visto alternarsi sul palco i principali interpreti della musica italiana e internazionale, con i tormentoni dell’estate 2025 che hanno fatto cantare e ballare il pubblico presente e quello da casa.

Confronto con Tim Summer Hits 2025

La guerra degli ascolti estivi ha visto protagonisti due eventi musicali di primo piano: Battiti Live su Canale 5 e Tim Summer Hits su Rai 1 con Carlo Conti e Andrea Delogu.

Tim Summer Hits ha chiuso la sua stagione con quattro puntate trasmesse tra giugno e luglio:

Prima puntata (13 giugno) : 2.324.000 spettatori (18,0% share)

: 2.324.000 spettatori (18,0% share) Seconda puntata (20 giugno) : 2.593.000 spettatori (18,7% share) – Picco stagionale

: 2.593.000 spettatori (18,7% share) – Picco stagionale Terza puntata (27 giugno) : 1.964.000 spettatori (15,4% share)

: 1.964.000 spettatori (15,4% share) Quarta puntata (4 luglio): 2.183.000 spettatori (17,0% share)

Il programma di Rai 1 ha vissuto un andamento altalenante, con il picco della seconda puntata seguito da un calo significativo nella terza e una ripresa parziale nel finale.

Dati a confronto delle prime puntate

🎵 Battaglia degli Ascolti Estate 2025 Confronto dettagliato: Battiti Live vs Tim Summer Hits Programma 1ª Puntata 2ª Puntata 3ª Puntata 4ª Puntata Media Share 🎤 Battiti Live 2025 Ilary Blasi, Alvin, Nicolò De Devitiis Canale 5 2.177.000 19,9% 2.020.000 19,8% 2.125.000 19,5% 186 min 2.534.000 22,2% Record 20,35% 🎵 Tim Summer Hits 2025 Carlo Conti, Andrea Delogu Rai 1 2.324.000 18,0% 2.593.000 18,7% 1.964.000 15,4% 2.183.000 17,0% 17,28%

Il verdetto del pubblico

Battiti Live 2025 si conferma dominatore assoluto dell’estate musicale televisiva. Con la quarta puntata che ha toccato il 22.2% di share, la media stagionale si attesta ora al 20,35%, distanziando nettamente Tim Summer Hits (17,28% di media) con un vantaggio di oltre 3 punti percentuali.

La supremazia di Canale 5 si basa su:

Crescita progressiva negli ascolti durante la stagione

negli ascolti durante la stagione Fedeltà del pubblico che premia la continuità del format

che premia la continuità del format Capacità di superare se stesso raggiungendo nuovi record stagionali

raggiungendo nuovi record stagionali Appeal dell’Aftershow che mantiene alta l’attenzione anche dopo la fine del programma principale

Le strategie vincenti del programma

Appeal intergenerazionale

Battiti Live riesce ad attrarre pubblico di tutte le età, dalle famiglie ai giovani, grazie a una scaletta che mescola sapientemente artisti emergenti e big della musica italiana.

Produzione curata

La qualità della regia, degli arrangiamenti e della scenografia contribuisce al successo del programma, che negli anni si è affermato come l’evento musicale estivo per eccellenza.

Tempismo perfetto

La collocazione nel lunedì sera si è rivelata vincente, creando un appuntamento fisso per il pubblico televisivo durante le serate estive.

Prospettive future

Con il record stagionale della quarta puntata del 28 luglio (2.534.000 spettatori e 22.2% di share), Battiti Live si avvia verso la conclusione di un’edizione storica. La crescita costante degli ascolti, culminata nel picco della penultima puntata, pone le basi per un gran finale che potrebbe superare anche questi risultati straordinari.

Il successo del programma dimostra come la televisione generalista sappia ancora emozionare e sorprendere, confermando Battiti Live come l’evento musicale dell’estate più amato dal pubblico italiano. L’appuntamento finale promette di chiudere in bellezza una stagione che ha ridefinito i parametri di successo per i programmi musicali estivi.