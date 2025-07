Anticipazioni Temptation Island stasera 29 luglio 2025

La sesta puntata di Temptation Island 2025 si preannuncia carica di colpi di scena e momenti ad alta tensione. Stasera, martedì 29 luglio, andrà in onda il primo dei tre appuntamenti finali consecutivi del reality condotto da Filippo Bisciglia, in una programmazione eccezionale mai tentata prima da Mediaset.

Il grande ritorno di Alessio e Sonia M

Uno dei momenti più attesi della puntata sarà il ritorno di Alessio Loparco e Sonia Mattalia, che torneranno davanti a Filippo Bisciglia per un nuovo confronto. Dopo la rottura al falò di confronto anticipato nelle precedenti puntate, i due avvocati si ritroveranno nuovamente faccia a faccia.

Le immagini spoiler mostrano Alessio sul tronco mentre aspetta l’ex fidanzata, che arriverà per un nuovo faccia a faccia. Secondo alcune indiscrezioni circolate sui social, questa potrebbe non essere una separazione definitiva come inizialmente sembrava.

Valentina in crisi per i video di Antonio

La situazione tra Valentina e Antonio raggiungerà il punto di rottura. Valentina, dopo l’esterna con Francesco, assisterà a un video di Antonio che la farà infuriare. Le anticipazioni rivelano che Antonio si sarebbe avvicinato pericolosamente a una delle single del villaggio, scatenando la reazione della fidanzata.

Antonio, fidanzato di Valentina, sembrerebbe essersi infatuato di una single. A confermarlo è stata la stessa Valentina, rimasta sconvolta davanti a un filmato mostrato durante il pinnettu. Questo potrebbe portare la coppia verso un falò di confronto anticipato.

L’incontro notturno di Angelo

Un altro momento shock della serata riguarderà Maria Concetta e Angelo. Angelo incontrerà di notte una tentatrice, in quello che sembra essere un appuntamento segreto lontano dagli occhi delle telecamere principali.

Maria Concetta vedrà il fidanzato che di notte, nel villaggio, incontrerà la single alla quale si è avvicinato. Nel video sembra che le telecamere di sorveglianza abbiano inquadrato Angelo mentre chiacchiera, a notte fonda, con la tentatrice. La reazione della fidanzata nel pinnettu sarà di completo shock.

Le coppie rimaste in gioco

Dopo le uscite di scena di Sonia M e Alessio (separati) e Marco e Denise (separati), nel villaggio restano ancora diverse coppie in bilico:

Valentina e Antonio – in profonda crisi

– in profonda crisi Maria Concetta e Angelo – alle prese con la gelosia

– alle prese con la gelosia Sarah e Valerio – ancora da esplorare

– ancora da esplorare Lucia e Rosario – percorso in evoluzione

– percorso in evoluzione Simone e Sonia B – dopo il tradimento con Rebecca

Ascolti da record e programmazione speciale

Temptation Island ha registrato ascolti record fin dalla prima puntata, con un coinvolgimento altissimo anche sui social, dove ha dominato le conversazioni online settimana dopo settimana. Il successo clamoroso dell’edizione 2025 ha spinto Mediaset a una decisione senza precedenti.

Per la settimana finale, il reality andrà in onda per tre serate consecutive:

Martedì 29 luglio – Sesta puntata

– Sesta puntata Mercoledì 30 luglio – Settima puntata

– Settima puntata Giovedì 31 luglio – Finale

L’appuntamento è fissato in prima serata sulla rete ammiraglia di Mediaset a partire dalle 21:20 circa, con la possibilità di seguire il programma anche in streaming su Mediaset Infinity.

I falò di confronto attesi

La puntata di stasera potrebbe vedere diversi falò di confronto anticipati. Le tensioni accumulate nelle scorse settimane stanno raggiungendo il punto di non ritorno per molte coppie:

Antonio e Valentina – dopo l’infatuazione di lui

– dopo l’infatuazione di lui Angelo e Maria Concetta – per l’incontro notturno

– per l’incontro notturno Possibile secondo confronto tra altre coppie in crisi

Un’edizione da record

Questa è stata un’edizione da record, dove è avvenuto qualcosa che non si era mai visto prima nella storia del programma, come confermato dal conduttore Filippo Bisciglia. L’intensità emotiva e i colpi di scena hanno reso questa stagione una delle più seguite di sempre.

La location eccezionale del Calalandrusa Beach & Nature Resort in Calabria ha fatto da sfondo a storie d’amore, tradimenti e confronti che hanno appassionato milioni di telespettatori.

Dove vedere la puntata

Temptation Island va in onda:

Canale 5 – ore 21:20 circa

– ore 21:20 circa Mediaset Infinity – streaming live e on demand

– streaming live e on demand Witty TV – contenuti extra e backstage

Non perdete l’appuntamento con la sesta puntata di stasera, che si preannuncia ricca di emozioni forti, decisioni definitive e rivelazioni shock che potrebbero cambiare per sempre il destino delle coppie rimaste nel villaggio delle tentazioni.