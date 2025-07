Annalisa annuncia “Ma io sono fuoco”: nuovo album autunno 2025

La cantautrice ligure si prepara a conquistare nuovamente il pubblico con un progetto discografico che promette di essere esplosivo come il suo titolo. Annalisa ha svelato sui social il nome del suo prossimo album, “Ma io sono fuoco”, che vedrà la luce nell’autunno 2025.

Il titolo non è casuale: rappresenta una vera e propria dichiarazione di identità artistica. Come ha spiegato la stessa artista attraverso i suoi canali social, il fuoco simboleggia la scintilla creativa e soprattutto la trasformazione, temi centrali del suo nuovo percorso musicale.

Un messaggio potente tra versi evocativi

L’annuncio è arrivato accompagnato da versi carichi di significato che anticipano l’essenza del progetto:

“Quando è tutto da rifare

io mi posso trasformare

pensi che mi faccia male

ma io sono fuoco”

Queste parole racchiudono perfettamente lo spirito di rinascita e resilienza che caratterizza il nuovo corso artistico di Annalisa, confermando la sua capacità di reinventarsi continuamente mantenendo sempre una forte identità musicale.

Il successo travolgente di “Maschio”

Il nuovo capitolo della carriera dell’artista è iniziato lo scorso maggio con il singolo “Maschio”, che ha immediatamente conquistato le classifiche italiane. Il brano ha raggiunto la prima posizione della classifica radiofonica e si è mantenuto stabilmente nella Top 10 della classifica FIMI per diverse settimane consecutive.

Questo successo ha permesso ad Annalisa di conquistare un record storico: è diventata la donna italiana con il maggior numero di ingressi nella Top 10 della classifica FIMI, consolidando ulteriormente la sua posizione nel panorama musicale nazionale.

Tour “Capitolo I”: 13 date nei palasport italiani

L’artista non si ferma solo alla musica registrata. Dal 15 novembre 2025 prenderà il via il “Capitolo I”, il nuovo tour che la vedrà protagonista nei principali palasport italiani. L’organizzazione è affidata a Friends & Partners e le aspettative sono già altissime.

Il calendario completo delle date include:

15-16 novembre : Jesolo (VE) – Palazzo del Turismo

: Jesolo (VE) – Palazzo del Turismo 18 novembre : Padova – Kioene Arena

: Padova – Kioene Arena 21-22 novembre : Roma – Palazzo dello Sport

: Roma – Palazzo dello Sport 24 novembre : Firenze – Nelson Mandela Forum

: Firenze – Nelson Mandela Forum 28-29 novembre : Milano – Unipol Forum (prima data sold out)

: Milano – Unipol Forum (prima data sold out) 2 dicembre : Eboli (SA) – Palasele

: Eboli (SA) – Palasele 5-6 dicembre : Bari – PalaFlorio (seconda data aggiunta)

: Bari – PalaFlorio (seconda data aggiunta) 10 dicembre : Bologna – Unipol Arena

: Bologna – Unipol Arena 13 dicembre: Torino – Inalpi Arena

Numeri da record per la regina del pop italiano

I risultati raggiunti da Annalisa nel 2024 parlano chiaro: è la donna più certificata dell’anno con un impressionante bottino di 52 dischi di platino e 13 dischi d’oro. A questi si aggiungono oltre 200.000 biglietti venduti nei live del 2024, confermando il suo straordinario appeal dal vivo.

L’artista ha inoltre conquistato un traguardo internazionale diventando la prima artista femminile italiana ad entrare nella prestigiosa classifica Top 100 di Billboard USA. Il suo brano “Mon Amour” ha ottenuto il sesto disco di platino, rendendola la prima donna solista a raggiungere questo risultato nella storia della musica italiana.

Una pioggia di riconoscimenti internazionali

Il 2024 si è rivelato un anno di riconoscimenti eccezionali per Annalisa. Tra i premi più prestigiosi spicca il Global Force Billboard Women in Music ricevuto a Los Angeles, che ha sancito il suo successo anche oltreoceano.

In Italia ha dominato i Power Hits Estate di RTL 102.5 insieme a Tananai per il brano “Storie Brevi” e ha conquistato il Premio RTL 102.5 SIAE per “Sinceramente”, riconosciuto come il brano più suonato in tutti gli eventi musicali italiani tra giugno e agosto 2024.

Ai TIM Music Awards del 14 settembre ha fatto incetta di riconoscimenti con ben sei premi, tra cui quello multiplatino per l’album “E Poi Siamo Finiti Nel Vortice” e il premio Live Platino per aver superato le 200.000 presenze nei concerti.

Successo europeo con “Sinceramente”

Il talento di Annalisa ha varcato i confini nazionali conquistando anche il mercato spagnolo. Dopo la performance ai Los40 Awards di Barcellona, ha ricevuto il Premio Speciale come “Fenomeno europeo dell’anno”.

La versione spagnola di “Sinceramente (cuando cuando cuando)” ha raggiunto la prima posizione della classifica di Los40, il network radiofonico più importante della Spagna, dimostrando la capacità dell’artista di adattarsi a mercati internazionali senza perdere la propria identità musicale.

A novembre, Annalisa ha conquistato per la seconda volta il Best Italian Act agli MTV Awards di Manchester, confermando il suo status di ambasciatrice della musica italiana nel mondo.

Con “Ma io sono fuoco” in arrivo e un tour che si preannuncia esplosivo, Annalisa si prepara a consolidare ulteriormente la sua posizione di regina indiscussa del pop italiano contemporaneo.