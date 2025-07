Andaras Traveling Film Festival 2025: vincono emozioni e Cyberlove

La VII edizione dell’Andaras Traveling Film Festival si è chiusa il 19 luglio 2025 lasciando il segno. Per sei giorni, Fluminimaggiore, Buggerru e Iglesias, in Sardegna, sono diventati crocevia di cinema, emozioni e resistenza culturale. Il tema di quest’anno, Cyberlove – viaggio sentimentale ai tempi dell’AI, ha guidato pubblico e autori tra storie di desideri, corpi e algoritmi.

I vincitori tra amore, memoria e tecnologia

Su 37 corti in concorso da tutto il mondo, 9 sono stati premiati e diversi altri hanno ricevuto menzioni speciali. Le opere vincitrici arrivano da Irlanda, Francia, Italia, Belgio, Germania, Taiwan, Stati Uniti e Colombia, offrendo uno sguardo globale ma personale sul legame umano nell’era dell’Intelligenza Artificiale.

Ecco i principali riconoscimenti:

Best Andaras Noas – New Paths 2025

TWO FOR THE ROAD di Lochlainn McKenna (Irlanda): il delicato legame padre-figlio in un’Irlanda anni ’90.

Premiato anche con lo Special Andaras Award 2025 per la forza emotiva della regia.

WAFAA FROM GAZA di Elisa Ward (Germania): racconto intimo e nostalgico, riflessione sulle radici e sulla casa.

LE DÉRAPAGE di Aurélien Laplace (Francia): un corto brillante, critico verso media e politica.

TRASH di un collettivo francese: animazione che unisce denuncia sociale e poesia visiva.

CRY ME A RIVER di Suman Sen (Taiwan): emozioni, originalità e fotografia al centro di una riflessione sull’identità.

FREAK di Claire Barnett (USA): sesso e religione si scontrano in una crisi di coppia surreale ma vera.

YOU ARE THE TRUCK AND I AM THE DEER di Max Ferguson (Belgio-Hong Kong): mondo disturbante, simbolico e affascinante.

AMELÌA di F. Orefice e R. “Belusci” Croce (Italia): un robot può davvero sostituire un essere umano? Un corto poetico e inquietante.

SHARING IS CARING di Vincenzo Mauro, con Vincenzo Nemolato: ironia e malinconia in un personaggio tragico e attuale.

HIV FELL IN LOVE WITH ME di M. Iacono e J. de la Mar (Colombia): coraggio e desiderio oltre la malattia.

Ospiti, talk e riflessioni sull’amore che resiste

Ad aprire un’altra dimensione del festival sono state le testimonianze delle attiviste iraniane Sadaf Baghbani e Parisa Nazari, invitate da Amnesty International Italia (che nel 2025 compie 50 anni), con la mediazione di Francesca Corbo. L’incontro “Fughe e approdi” ha messo al centro storie di fuga e libertà, accolte dal pubblico con commozione.

Tra le presenze di spicco:

Rossella Brescia , protagonista del film Jastimari e testimonial del festival;

, protagonista del film Jastimari e testimonial del festival; Freddie Fox , volto di House of the Dragon, per l’evento A Secret Love Screening;

, volto di House of the Dragon, per l’evento A Secret Love Screening; Rancore , rapper e poeta, con un talk tra filosofia e musica;

, rapper e poeta, con un talk tra filosofia e musica; Riccardo Atzeni , illustratore, con la mostra Another Love!;

, illustratore, con la mostra Another Love!; Nicola Muscas , autore del libro Un amore di contrabbando (Mondadori);

, autore del libro Un amore di contrabbando (Mondadori); Arrogalla, produttore e performer sardo.

Le giurie e il cinema come atto politico

Due le giurie a premiare i corti:

Giuria Cyberlove : presieduta da Irene Maiorino , con Francesco Motta e Andrea Zuliani .

: presieduta da , con e . Giuria Classica: composta da Selene Caramazza, Flavio Natalia e Francesca Maria Scanu.

Il direttore artistico Joe Juanne Piras ha definito questa edizione “un viaggio tra intimità reali e corpi che non si arrendono alla mediazione delle macchine”. Per lui, l’amore resta “il più potente degli atti rivoluzionari”.

La Summer School e il valore del territorio

Successo anche per la Andaras Summer School of Cinema, con tre masterclass gratuite tenute da Lucio Besana, Andrea Zuliani e Matteo Urbinati, in luoghi suggestivi come Portixeddu, Nebida e Masua. Il fondatore del festival Marco Corrias ha ricordato come Andaras sia anche motore per l’economia locale, oltre che presidio culturale.

La presidente dell’associazione, Maria Paola Piasanu, ha elogiato il pubblico, “soprattutto i giovani”, che hanno riempito ogni sera piazze, arene e spiagge, trasformando il festival in una festa collettiva.

“Andaras”, in sardo, significa “viaggiare”. E il festival, anche nel 2025, ha saputo farlo con amore e coraggio.