Amichevoli Serie A 27 luglio 2025: Como show, vittorie per Verona, Lecce e Pisa

La domenica 27 luglio 2025 ha regalato emozioni e sorprese nel mondo del calcio italiano, con quattro squadre di Serie A impegnate in test pre-campionato fondamentali per la preparazione alla nuova stagione. Tra le prestazioni più convincenti spicca il Como di Cesc Fabregas, protagonista di una vittoria da sogno.

Como da favola: Ajax demolito 3-0 nella finale della Como Cup

Il Como di Cesc Fabregas ha rubato la scena battendo l’Ajax con un convincente 3-0 nella finale della Como Cup. Una prestazione che ha mandato segnali chiari a tutta la Serie A e ha dimostrato le ambizioni del club lombardo per la prossima stagione.

I protagonisti della vittoria

La partita si è sbloccata grazie a Nico Paz, che ha trasformato un calcio di rigore dopo aver colpito anche un palo. Nel secondo tempo è arrivato il raddoppio di Baturina, servito alla perfezione dal nuovo acquisto Jesus Rodriguez. A chiudere i conti ci ha pensato Douvikas, sempre dagli undici metri.

Le caratteristiche della prestazione del Como:

Gioco coraggioso e propositivo per tutti i 90 minuti

e propositivo per tutti i 90 minuti Autorevolezza nel dominare una squadra storica come l’Ajax

nel dominare una squadra storica come l’Ajax Solidità difensiva che non ha concesso spazi agli avversari

che non ha concesso spazi agli avversari Brillantezza offensiva con tre gol e diverse occasioni create

Verona travolgente: 6-0 alla Virtus nel derby scaligero

L’Hellas Verona ha dominato il derby cittadino contro la Virtus Verona (Serie C) con un tennistico 6-0 che lascia intravedere ottimi segnali per la prossima stagione di Serie A.

I marcatori della goleada

Giovane (doppietta) – Il brasiliano è stato il grande protagonista

(doppietta) – Il brasiliano è stato il grande protagonista Frese – Su assist dello stesso Giovane

– Su assist dello stesso Giovane Livramento – Conferma la sua crescita

– Conferma la sua crescita Ajayi – Prestazione convincente del difensore

– Prestazione convincente del difensore Vermesan – Chiude la festa del gol

La prestazione del Verona evidenzia una preparazione atletica già avanzata e una chimica di squadra che promette bene per l’imminente campionato.

Pisa convincente: 1-0 alla Pro Vercelli

Il Pisa di Alberto Gilardino, neopromosso in Serie A, ha superato la Pro Vercelli con il risultato di 1-0. La rete decisiva porta la firma di Piccinini, che ha regalato la vittoria ai toscani in una partita caratterizzata da buone trame di gioco.

Note positive per Gilardino

Solidità difensiva per tutti i 90 minuti

per tutti i 90 minuti Efficacia nel trovare il gol al momento giusto

nel trovare il gol al momento giusto Atteggiamento propositivo della squadra

della squadra Gestione intelligente del vantaggio

Lecce cinico: 2-1 allo Spezia con Krstovic protagonista

Il Lecce di Eusebio Di Francesco ha conquistato una vittoria importante battendo lo Spezia per 2-1 in una partita ricca di emozioni e colpi di scena.

La cronaca del match

Il primo tempo ha visto il Lecce passare in vantaggio con Krstovic su calcio di rigore, confermando le sue qualità offensive che stanno attirando l’interesse dell’Atalanta. Lo Spezia ha reagito immediatamente con un bel gol di Vlahovic, giovane talento da tenere d’occhio.

Nella ripresa, l’episodio decisivo è arrivato con Camarda, subentrato dalla panchina, che ha siglato la rete della vittoria per i salentini.

I protagonisti

Krstovic – Conferma il suo momento di forma con il rigore trasformato

– Conferma il suo momento di forma con il rigore trasformato Vlahovic (Spezia) – Giovane promessa che ha mostrato qualità interessanti

(Spezia) – Giovane promessa che ha mostrato qualità interessanti Camarda – Decisivo dalla panchina con il gol vittoria

Le prossime sfide: un’estate di test importanti

Como verso il Trofeo Gamper

Il Como si prepara per una sfida di prestigio internazionale: il 10 agosto alle ore 21 affronterà il Barcellona nel Trofeo Gamper allo stadio “Johan Cruyff”. Un test che permetterà alla squadra di Fabregas di misurare ulteriormente le proprie ambizioni.

Altri appuntamenti da non perdere

Il calendario delle amichevoli pre-campionato prevede altri incontri suggestivi:

Atalanta vs Juventus – 16 agosto a Bergamo per il Trofeo Achille e Cesare Bortolotti

– 16 agosto a Bergamo per il Trofeo Achille e Cesare Bortolotti Everton vs Roma – Test internazionale per i giallorossi

– Test internazionale per i giallorossi Lipsia vs Atalanta – Altra sfida europea per la Dea

– Altra sfida europea per la Dea Napoli vs Girona – I campioni d’Italia contro gli spagnoli

Analisi tecnico-tattica delle prestazioni

Como: il progetto Fabregas decolla

La vittoria contro l’Ajax dimostra che il progetto tecnico di Cesc Fabregas sta prendendo forma. Il Como ha mostrato:

Palleggio fluido e costruzione dal basso

e costruzione dal basso Pressing coordinato e recupero palla aggressivo

e recupero palla aggressivo Movimenti senza palla ben orchestrati

senza palla ben orchestrati Mentalità vincente contro avversari di livello

Verona: la continuità di Zanetti

La goleada nel derby cittadino conferma il buon lavoro di Paolo Zanetti, che sta costruendo una squadra:

Offensivamente prolifica con diversi interpreti in gol

con diversi interpreti in gol Fisicamente preparata per sostenere ritmi alti

per sostenere ritmi alti Mentalmente forte nel gestire il vantaggio

nel gestire il vantaggio Tecnicamente evoluta nelle giocate individuali

Il cammino verso la Serie A 2025-26

Date importanti da ricordare

Il campionato di Serie A 2025-26 prenderà il via nel weekend del 23-24 agosto, con la prima giornata che inizierà già il 17 agosto alle ore 18:30 con Inter-Genoa al Marassi.

Preparazione atletica e tattica

Le amichevoli di ieri hanno evidenziato come le squadre stiano lavorando su diversi aspetti:

Condizione fisica per sostenere i ritmi del campionato

per sostenere i ritmi del campionato Automatismi tattici per i nuovi sistemi di gioco

per i nuovi sistemi di gioco Integrazione dei nuovi acquisti

dei nuovi acquisti Fiducia e mentalità vincente

Mercato e prospettive

I protagonisti sotto osservazione

Le prestazioni delle amichevoli spesso influenzano le strategie di mercato. Alcuni giocatori si sono messi in evidenza:

Krstovic (Lecce) – Continua ad attirare l’interesse dell’Atalanta

(Lecce) – Continua ad attirare l’interesse dell’Atalanta Nico Paz (Como) – Conferma le qualità che hanno convinto Fabregas

(Como) – Conferma le qualità che hanno convinto Fabregas Giovane (Verona) – Il brasiliano si candida per un ruolo da protagonista

(Verona) – Il brasiliano si candida per un ruolo da protagonista Vlahovic (Spezia) – Giovane talento da seguire con attenzione

L’estate del calcio italiano

Le amichevoli del 27 luglio hanno confermato la vivacità del calcio italiano, con squadre che stanno lavorando intensamente per preparare al meglio la nuova stagione. Il Como ha dimostrato di poter essere una delle sorprese del campionato, mentre Verona, Lecce e Pisa hanno dato segnali positivi per i rispettivi obiettivi stagionali.

La preparazione estiva entra nel vivo, e questi test pre-campionato rappresentano un importante banco di prova per allenatori e giocatori. Le prossime settimane saranno decisive per definire gli assetti tattici e completare le rose in vista dell’inizio del campionato.

L’appuntamento è per i prossimi test amichevoli, dove le squadre di Serie A continueranno a perfezionare la propria preparazione in vista di una stagione che si preannuncia ricca di emozioni e sorprese.