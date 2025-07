Alfa torna al numero 1 airplay con A me mi piace. Tananai in top 3 (18-24 luglio 2025)

La classifica Earone Airplay Radio della settimana 30 del 2025, elaborata nel periodo 18 – 24 luglio 2025, vede il ritorno al comando di Alfa con A me mi piace (feat. Manu Chao). Il brano, già protagonista nelle scorse settimane, si riporta in vetta grazie alla costanza degli ascolti e alla spinta radiofonica.

Balzo clamoroso per Tananai, che con Bella madonnina entra direttamente in top 3 dopo un salto di 9 posizioni. Tiene bene anche The Kolors, mentre Annalisa continua a rappresentare l’unico volto di Sanremo ancora presente nella top 10.

La vetta è di Alfa con A me mi piace

Il brano scritto con Manu Chao e Andrea De Filippi è una delle hit più amate del momento: radiofonico, estivo, con sonorità che uniscono it-pop e ritmi latini. Il singolo, pubblicato il 9 maggio 2025, non è un semplice remix del celebre “Me Gustas Tú” ma una rivisitazione completa che ha conquistato le classifiche internazionali.

La collaborazione con Manu Chao ha portato “A me mi piace” al primo posto nella classifica FIMI e nelle classifiche Spotify Viral di Francia, Spagna, Belgio, Austria, Svizzera e globale. Un ritorno al numero 1 che certifica il successo del progetto di Alfa in questa estate 2025.

Fenomeno digitale e certificazioni: Il brano ha già ottenuto la certificazione di Disco d’Oro e ha beneficiato di un remix firmato dai Planet Funk, consolidando il suo status di tormentone estivo.

I brani più trasmessi della settimana

Tananai sale al secondo posto con Bella madonnina, un omaggio ironico e malinconico alla sua Milano, nato da una notte realmente vissuta dall’artista in Piazza Duomo in attesa della riapertura della metropolitana.

Scende al terzo posto The Kolors con Pronto come va, brano che ha già toccato il vertice della classifica.

In quarta posizione Marco Mengoni, SAYF e RKOMI con Sto bene al mare, stabile tra i brani più apprezzati.

Quinta posizione per Giorgia con L'unica, che conferma un buon periodo radiofonico.

Il fenomeno Tananai: da “Alibi” a “Bella madonnina”

Il nuovo singolo di Tananai, pubblicato il 6 giugno 2025, segna un ritorno alle sonorità più uptempo dell’artista dopo la ballad “Alibi”. Il brano racconta un episodio autobiografico: una notte di alcuni anni fa in cui il cantautore si è ritrovato solo in Piazza Duomo senza soldi e con il telefono scarico, immaginando un dialogo con la Madonnina mentre aspettava l’apertura della metro.

Dettagli creativi: Per il verso “gocce di rugiada e paroxetina”, Tananai ha dichiarato di essersi ispirato ai Baustelle di Francesco Bianconi, usando il riferimento all’antidepressivo per far rima con “Madonnina”.

Nuove entrate e movimenti rilevanti

Forte risalita di Anna con Désoleé, che vola dalla 22ª alla 6ª posizione: un vero exploit.

Annalisa resta in top 10 con Maschio (6ª) a oltre due mesi da Sanremo, unica superstite tra i cantanti in gara. Il brano aveva già raggiunto la vetta delle classifiche EarOne nelle settimane precedenti.

Serena Brancale e Alessandra Amoroso resistono all'ottava posizione con Serenata.

In nona posizione Blanco con Maledetta rabbia.

Chiude la top 10 Fabri Fibra & Tredici Pietro con Che gusto c'è.

Classifica delle 10 canzoni più trasmesse in radio

Top 10 Earone Airplay (18 – 24 luglio 2025)

A me mi piace (feat. Manu Chao) – Alfa (Artist First) Bella madonnina – Tananai (Eclectic Records / EMI) Pronto come va – The Kolors (Warner) Sto bene al mare – Marco Mengoni, SAYF, Rkomi (Sony / Warner / Island) L’unica – Giorgia (Sony) Maschio – Annalisa (Warner) Désoleé – Anna (EMI) Serenata – Serena Brancale, Alessandra Amoroso (Warner / Sony) Maledetta rabbia – Blanco (EMI) Che gusto c’è – Fabri Fibra, Tredici Pietro (Sony)

Alfa e Manu Chao: l’incontro tra generazioni

La collaborazione nasce dalla passione di Alfa per Manu Chao, alimentata dai racconti del padre su un concerto dell’artista franco-spagnolo a Genova durante il G8, evento che ha reso Manu Chao una leggenda nella città ligure.

Il videoclip è stato girato proprio a Genova, tra il centro storico e lo stadio Luigi Ferraris, con la partecipazione di centinaia di fan, creando una festa urbana che richiama l’energia del video originale di “Me Gustas Tú”.

Considerazioni finali

Settimana ricca di movimenti in classifica, con Tananai che rientra tra i protagonisti estivi grazie a un brano che unisce nostalgia personale e ironia milanese, e Anna che guadagna 15 posizioni in un colpo solo.

Resta significativo che Annalisa sia ancora in top 10: a oltre due mesi da Sanremo, è l’unica artista proveniente dal Festival a resistere tra i brani più trasmessi dalle radio italiane, confermando la forza duratura del repertorio sanremese quando incontra il gradimento radiofonico.

Trend estate 2025: L’estate musicale italiana sembra caratterizzata dall’assenza di un tormentone dominante, con diversi brani che si contendono il titolo di hit estiva, rendendo la competizione radiofonica particolarmente vivace e imprevedibile.