Addio a Ozzy Osbourne: morto a 76 anni il principe delle tenebre

Il mondo della musica piange la scomparsa di una delle sue leggende più iconiche. Ozzy Osbourne, storico frontman dei Black Sabbath e padre fondatore dell’heavy metal, è morto martedì 22 luglio 2025 all’età di 76 anni. La notizia è stata confermata dalla famiglia del cantante attraverso un commovente comunicato che ha scosso milioni di fan in tutto il mondo.

Il comunicato della famiglia: “Circondato dall’amore”

La famiglia Osbourne ha annunciato la scomparsa del leggendario cantante con una dichiarazione ufficiale che esprime tutto il dolore per questa perdita irreparabile. “È con più tristezza di quanto le parole possano esprimere che dobbiamo comunicare che il nostro amato Ozzy Osbourne è morto questa mattina. Era con la sua famiglia e circondato dall’amore. Chiediamo a tutti di rispettare la privacy della nostra famiglia in questo momento”, si legge nella nota firmata da Sharon, Jack, Kelly, Aimee e Louis.

Al momento della pubblicazione di questo articolo, la causa del decesso non è stata resa nota, anche se è noto che il cantante lottava da anni contro gravi problemi di salute, incluso il morbo di Parkinson diagnosticato nel 2020.

L’ultimo concerto: “Back to the Beginning”

La morte di Ozzy Osbourne arriva appena due settimane dopo quello che è stato il suo ultimo concerto, un evento storico che aveva tutti i sapori dell’addio. Il 5 luglio 2025, nella sua città natale di Birmingham, in Inghilterra, Osbourne si era esibito per l’ultima volta con i Black Sabbath in un concerto intitolato “Back to the Beginning”.

L’evento aveva rappresentato la prima esibizione dei Black Sabbath in due decenni e aveva visto la partecipazione della formazione originale con il chitarrista Tony Iommi, il bassista Geezer Butler e il batterista Bill Ward. Il concerto, descritto come l'”ultimo inchino” di Osbourne, aveva visto la partecipazione di leggende del metal come Metallica, Guns N’ Roses, Slayer, Tool, Pantera, Alice in Chains e molti altri.

Durante quella serata memorabile, Osbourne era stato costretto a cantare per la maggior parte del tempo seduto su un trono di pelle, a causa delle sue condizioni di salute, ma era riuscito a eseguire quattro dei brani più iconici dei Sabbath: “War Pigs”, “NIB”, “Iron Man” e forse il loro più grande successo, “Paranoid”.

La battaglia contro il Parkinson e i problemi di salute

Negli ultimi anni della sua vita, Ozzy Osbourne aveva affrontato una serie di gravi problemi di salute che avevano messo fine alla sua carriera dal vivo. Nel 2020 aveva rivelato di avere il morbo di Parkinson dopo aver subito una caduta.

La moglie Sharon aveva rivelato nel febbraio che Ozzy non riusciva più a camminare a causa della malattia di Parkinson, ma che la diagnosi “non influenzava la sua voce”. Questo aveva permesso al “Principe delle Tenebre” di continuare a esibirsi, anche se con evidenti limitazioni fisiche.

L’eredità dei Black Sabbath: i pionieri dell’heavy metal

La carriera di Ozzy Osbourne è indissolubilmente legata ai Black Sabbath, il gruppo che ha letteralmente inventato l’heavy metal. Nato John Michael Osbourne il 3 dicembre 1948 in Inghilterra, aveva co-fondato la sempre influente e controversa band Black Sabbath nel 1968 insieme al chitarrista Tony Iommi, al bassista Geezer Butler e al batterista Bill Ward.

Il 13 febbraio 1970 uscì l’album di debutto “Black Sabbath”, considerato l’atto di nascita dell’heavy metal. Il gruppo rivoluzionò completamente il panorama musicale con il suo suono cupo, pesante e innovativo, creando un genere che avrebbe influenzato generazioni di musicisti.

I Black Sabbath pubblicarono una serie di album leggendari che definirono il sound dell’heavy metal:

Black Sabbath (1970)

(1970) Paranoid (1970) – spesso considerato uno dei migliori album di tutti i tempi

(1970) – spesso considerato uno dei migliori album di tutti i tempi Master of Reality (1971)

(1971) Vol. 4 (1972)

(1972) Sabbath Bloody Sabbath (1973)

Il gruppo fu inserito nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2006 e ricevette un Lifetime Achievement Award dai Grammy nel 2019.

La carriera solista: rinascita e successo

Osbourne fu licenziato dai Black Sabbath nel 1979 a causa del suo abuso di alcol e droghe. Quello che poteva sembrare la fine della sua carriera si trasformò invece in una rinascita spettacolare.

L’anno successivo riemerse come artista solista con “Blizzard of Ozz” e l’anno seguente con “Diary of a Madman”, entrambi classici del rock che divennero multi-platino e generarono successi duraturi come “Crazy Train”, “Goodbye to Romance”, “Flying High Again” e “You Can’t Kill Rock and Roll”.

La carriera solista di Ozzy fu caratterizzata da:

13 album in studio , di cui i primi otto raggiunsero tutti il platino negli Stati Uniti

, di cui i primi otto raggiunsero tutti il platino negli Stati Uniti 5 Grammy Awards come artista solista

come artista solista Brani iconici che definirono l’heavy metal degli anni ’80 e ’90

Osbourne fu inserito nella Rock Hall come artista solista nel 2024, dopo essere stato eleggibile per 18 anni.

Gli episodi leggendari: il “Principe delle Tenebre”

Ozzy Osbourne non era famoso solo per la sua musica, ma anche per i suoi comportamenti oltraggiosi che gli valsero il soprannome di “Principe delle Tenebre”. L’episodio più celebre risale al 20 gennaio 1982, quando durante un concerto morse la testa di un pipistrello, convinto che fosse fatto di gomma.

Quando gli chiedevano che sapore avessero i pipistrelli, Ozzy rispondeva scherzosamente: “Come la cucina di mia suocera”, dimostrando il suo senso dell’umorismo anche riguardo agli episodi più controversi della sua carriera.

L’Ozzfest: il festival che cambiò il metal

Nel 1996 Osbourne fondò l’Ozzfest, un festival touring annuale, dopo essere stato rifiutato dalla lineup di quello che allora era il principale festival musicale touring, il Lollapalooza.

La sua popolarità tra i fan del metal era così immensa che sua moglie e manager Sharon Osbourne costruì intorno a lui un festival touring, l’Ozzfest, che divenne una delle maggiori attrazioni al botteghino degli anni ’90 e attirò una scintillante formazione di artisti di supporto, contribuendo a lanciare le carriere di molti.

L’Ozzfest ospitò nel corso degli anni band come Slipknot, Tool, Megadeth, Rob Zombie, System of a Down, Limp Bizkit e Linkin Park, diventando una piattaforma fondamentale per la diffusione del metal moderno.

“The Osbournes”: la rivoluzione della reality TV

Osbourne ottenne fama aggiuntiva all’inizio del nuovo millennio come il patriarca confuso di “The Osbournes”, una serie reality di MTV che focalizzò la sua lente sulla vita domestica della rock star.

Nel 2002, MTV presentò “The Osbournes”, una serie reality in stile verité incentrata sulla vita domestica del patriarca Ozzy, della matriarca Sharon Osbourne, della figlia Kelly e del figlio Jack.

Lo show rivelò un lato del cantante che pochi avevano visto: un po’ barcollante, a volte confuso e fonte della comicità della serie. Frase memorabile: “Sharrrr-onnnnn!”

Lo show vinse l’Emmy per il Miglior Programma Non-Fiction (Reality) nel 2002 e fu nominato di nuovo l’anno seguente.

Sharon Osbourne: la donna dietro la leggenda

Fondamentale nella vita e nella carriera di Ozzy è stata sua moglie Sharon Osbourne. Ozzy incontrò Sharon nel 1970 attraverso suo padre, che lavorava per i Black Sabbath all’epoca. Quasi un decennio dopo, nel 1979, Sharon aiutò Ozzy a combattere contro le sue dipendenze dopo essere stato cacciato dai Black Sabbath. Incoraggiò anche lui a iniziare la sua carriera solista, e i due si sposarono nel 1982.

Sharon non fu solo la moglie di Ozzy, ma anche la sua manager e la forza trainante dietro molti dei suoi successi più importanti, inclusa la creazione dell’Ozzfest.

L’influenza musicale: il padre dell’heavy metal

L’impatto di Ozzy Osbourne sulla musica è incalcolabile. Insieme ai Black Sabbath, ha letteralmente inventato un genere musicale che ha influenzato decenni di artisti. Il professor Katherine Dacey del Berklee College of Music aveva detto prima dell’annuncio della morte di Osbourne: “Tecnicamente parlando, era un tenore naturale con una buona estensione e una voce potente e focalizzata. Quella descrizione non rende davvero giustizia al suo strumento o alla sua arte, però, dato che aveva una di quelle rare voci che sono immediatamente riconoscibili”.

Il suono dei Black Sabbath, caratterizzato da riff pesanti, tematiche oscure e l’inconfondibile voce di Ozzy, pose le basi per tutto lo sviluppo successivo dell’heavy metal, del doom metal e di innumerevoli sottogeneri.

I riconoscimenti e i tributi

Osbourne fu inserito due volte nella Rock & Roll Hall of Fame — una volta con i Sabbath nel 2006 e di nuovo nel 2024 come artista solista.

Poco dopo l’annuncio della morte di Osbourne, un tributo di due parole apparve sulla pagina Facebook ufficiale dei Black Sabbath: “Ozzy Forever”.

Il mondo della musica si è immediatamente mobilitato per rendere omaggio alla leggenda scomparsa, con tributi che arrivano da ogni angolo del pianeta.

Le origini umili: da Birmingham al mondo

Ozzy Osbourne era nato John Michael Osbourne il 3 dicembre 1948, figlio di John “Jack” Thomas Osbourne e Lillian Osbourne (nata Unitt), il quarto di sei figli. Gli Osbourne vivevano al 14 Lodge Road nell’area di Aston di Birmingham.

La seconda città più grande d’Inghilterra, Birmingham era ancora punteggiata dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale quando Osbourne stava crescendo lì; la città era stata un obiettivo dei bombardieri tedeschi a causa della sua importanza come centro di produzione di armi.

Le origini umili della classe operaia di Birmingham rimasero sempre una parte fondamentale dell’identità di Ozzy, che mantenne per tutta la vita un legame speciale con la sua città natale.

L’eredità immortale

La morte di Ozzy Osbourne segna la fine di un’era per la musica rock e metal. Con oltre 50 milioni di dischi venduti da solista e circa 100 milioni in totale considerando la sua carriera con i Black Sabbath, Ozzy lascia un’eredità musicale senza pari.

La sua influenza va ben oltre i numeri di vendita: ha ispirato generazioni di musicisti, ha contribuito a creare un genere musicale completamente nuovo e ha dimostrato che la musica può essere potente, trasgressiva e allo stesso tempo profondamente umana.

Un’icona oltre la musica

Ozzy Osbourne non è stato solo un musicista, ma un vero e proprio fenomeno culturale. La sua personalità eccentrica, i suoi eccessi leggendari e la sua capacità di reinventarsi costantemente lo hanno reso una figura unica nel panorama dell’intrattenimento mondiale.

Dalla sua partecipazione a reality show alla sua presenza costante nei media, Ozzy è riuscito a rimanere rilevante attraverso diverse generazioni, dimostrando una capacità di adattamento rara nel mondo dello spettacolo.

Il ricordo di una leggenda

“Ho fatto sorridere molte persone. Ho anche fatto dire a molte persone: ‘Chi diavolo pensa di essere questo tizio?’ Garantisco che se dovessi morire stasera, domani sarebbe: ‘Ozzy Osbourne, l’uomo che morse la testa di un pipistrello, è morto nella sua camera d’albergo…’. So che sta arrivando. Ma non ho lamentele. Almeno sarò ricordato”, aveva detto una volta Ozzy Osbourne.

Queste parole profetiche si sono rivelate incredibilmente accurate, ma la realtà supera di gran lunga le sue previsioni. Ozzy Osbourne non sarà ricordato solo per gli episodi più eclatanti della sua carriera, ma come uno degli artisti più influenti e innovativi della storia della musica.

Conclusioni: l’immortalità del Principe delle Tenebre

Con la morte di Ozzy Osbourne, il mondo perde non solo una leggenda della musica, ma un pioniere che ha cambiato per sempre il panorama culturale globale. Il suo contributo all’heavy metal, alla cultura pop e all’intrattenimento in generale rimarrà immortale.

Il “Principe delle Tenebre” ha conquistato l’immortalità artistica molto prima della sua scomparsa fisica. La sua musica, la sua personalità e la sua influenza culturale continueranno a vivere nelle generazioni future, consolidando il suo status di leggenda assoluta del rock e dell’heavy metal.

Ozzy Osbourne se ne va, ma la sua eredità rimarrà per sempre. Come recita il tributo dei Black Sabbath: “Ozzy Forever”.