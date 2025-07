Acnerevolution è molto più di una piattaforma online. È la prima clinica digitale italiana dedicata esclusivamente all’acne e alla pelle grassa, capace in poco più di un anno di seguire oltre 21.800 pazienti con un approccio completamente nuovo: costante, personalizzato e umano.

Nata nel 2024, da un’idea di Ines Mordente – divulgatrice scientifica e autrice del libro “Acnerevolution – La tua pelle, la tua rivoluzione” – insieme al dott. Riccardo Cassese (responsabile tech) e al dott. Francesco Puglia (operations), la startup ha saputo unire tecnologia, medicina e ascolto, dando una risposta concreta a chi soffre di acne in ogni fase della vita.

Acnerevolution, la clinica digitale per curare davvero l’acne

Un nuovo modello: la clinica digitale per l’acne

Acnerevolution parte da un presupposto semplice ma spesso ignorato: curare l’acne richiede tempo, costanza e fiducia reciproca tra medico e paziente. Tre cose che spesso mancano nella sanità tradizionale. Qui entra in gioco la telemedicina, che non è un compromesso, ma un’opportunità reale.

“La comodità dell’accesso digitale migliora l’aderenza alla terapia,” spiega il dott. Riccardo Cassese. “Il 60% dei pazienti ha scelto un percorso digitale o ibrido. Il 36,8% ha effettuato almeno tre visite in un anno. Questo dimostra che il digitale aiuta, non allontana. I pazienti si fidano, tornano, e spesso guariscono.”

I numeri di Acnerevolution

Età media dei pazienti: 24 anni

dei pazienti: 24 anni Range di età: dai 15 ai 45 anni

Durata media della terapia: 12 mesi, seguiti da una fase di mantenimento senza farmaci

L’approccio si basa su protocolli proprietari, creati su misura per ogni paziente. Nessuna terapia standard. Ogni caso è unico e viene trattato con attenzione, anche da remoto.

Un team formato e una piattaforma intuitiva

Al centro del progetto c’è una piattaforma digitale avanzata, progettata per essere facile, sicura e totalmente personalizzata. Il team medico è formato internamente, con attenzione alla privacy, alla relazione terapeutica e alla centralità della persona.

“Vogliamo offrire un’esperienza clinica eccellente, anche a distanza,” sottolinea il dott. Francesco Puglia. “Il paziente deve sentirsi ascoltato, capito e seguito, proprio come in ambulatorio.”

Oltre la clinica: una community e un messaggio culturale

Acnerevolution è anche una rivoluzione culturale. Su Instagram conta oltre 15.000 follower attivi, diventando un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili sull’acne e una community in cui non sentirsi giudicati.

Il libro di Ines Mordente è diventato un manuale per tanti giovani che vogliono capire la propria pelle e uscire dalla vergogna.

Grande successo anche per “SOS Acne”, il primo reality italiano con pazienti reali in cura con la clinica. Dopo il boom della prima stagione, è in produzione la seconda serie, in collaborazione con Real Time.

Intelligenza artificiale, formazione e nuove partnership

Il 2025 è un anno di svolta per Acnerevolution. In arrivo:

Una nuova UX/UI più fluida e intuitiva

più fluida e intuitiva Acnerevolution Academy , percorso formativo per medici e operatori sanitari

, percorso formativo per medici e operatori sanitari Intelligenza Artificiale per migliorare il triage e l’assistenza personalizzata

per migliorare il triage e l’assistenza personalizzata Collaborazioni con brand skincare e pharma per progetti educativi, ricerca e contenuti condivisi

Chi è Acnerevolution

Acnerevolution è una startup medica fondata da Ines Mordente, Riccardo Cassese e Francesco Puglia. È la prima clinica digitale italiana interamente dedicata alla cura dell’acne, basata su un metodo che combina telemedicina, continuità terapeutica e relazione umana.

Ad oggi segue più di 21.000 pazienti all’anno con protocolli personalizzati, supportati da tecnologia e un team formato internamente.