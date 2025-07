5 buone pratiche digitali quando si è in viaggio 

In un’era in cui ormai la tecnologia è all’ordine del giorno, è bene adottare alcuni importanti accorgimenti per navigare in sicurezza: pagamenti elettronici, uso dei social network, prenotazioni online, acquisti sul web sono soltanto alcune delle attività che vengono svolte quotidianamente, soprattutto quando si desidera organizzare una vacanza.

I pericoli legati alla privacy, le reti Wi-Fi pubbliche non protette e il phishing, sono tra i principali rischi in cui possono imbattersi i viaggiatori. Tutelare i propri dati permette quindi di effettuare movimenti online, evitando che diventino terreno fertile per gli hacker, i quali possono risalire alle informazioni sensibili come password e email.

Cosa fare per navigare in sicurezza?

Per tutelare le proprie attività online durante i viaggi è possibile ricorrere ad alcune misure particolarmente efficaci.

• Usare una VPN: nel momento in cui si eseguono movimenti sensibili, che prevedono l’uso di dati bancari e acquisti online, è buona norma evitare le reti Wi-Fi pubbliche messe a disposizione dagli alberghi, nei bar e negli aeroporti, poiché si tratta di sistemi molto più vulnerabili agli attacchi informatici. In questi casi, l’impiego di una VPN (Virtual Private Network) rappresenta una soluzione efficace, in quanto consente di crittografare il traffico dati e proteggere la connessione da eventuali intercettazioni. Anche se molte VPN affidabili sono a pagamento, è possibile trovare sul mercato alcune VPN gratis che offrono funzionalità di base sufficienti per garantire un buon livello di sicurezza durante la navigazione. Queste soluzioni gratuite possono costituire un valido supporto per chi desidera proteggere i propri dati senza dover necessariamente sottoscrivere un abbonamento. Per un approfondimento sulle migliori VPN gratis è possibile consultare la guida di HDblog, che analizza le soluzioni più affidabili disponibili attualmente sul mercato.

• Tra le soluzioni più valide per tutelare i movimenti bancari online e gestire le proprie finanze durante un viaggio vi è l’autenticazione a due fattori (2FA). Grazie a tale sistema è possibile ottenere una sicurezza maggiore, mediante un codice di verifica che viene inviato a un altro dispositivo, oltre alla password. Questo meccanismo aggiuntivo riduce significativamente il rischio di accessi non autorizzati, anche nel caso in cui le credenziali principali vengano compromesse. L’autenticazione a due fattori rappresenta quindi una misura semplice ma estremamente efficace per proteggere informazioni sensibili in contesti potenzialmente vulnerabili, come le connessioni da reti esterne o non sicure.

• Protezione dei dispositivi: è importante assicurarsi che tutti i dispositivi personali siano protetti. Per ottenere una protezione elevata occorre impostare delle password complesse e diverse per ciascun account, al fine di incrementare il livello di sicurezza. Installare e aggiornare frequentemente i programmi antivirus è essenziale per prevenire l’attacco di virus e malware.

• Siti con HTTPS: un ulteriore accorgimento è quello di accertarsi che i siti web sui quali si naviga utilizzino il protocollo HTTPS, attraverso il simbolo di un lucchetto in alto a sinistra nella barra dell’indirizzo. Questo protocollo garantisce che i dati scambiati tra il dispositivo dell’utente e il sito web siano crittografati, riducendo il rischio che informazioni sensibili, come credenziali di accesso o dati bancari, possano essere intercettate da terze parti. Navigare esclusivamente su siti protetti da HTTPS, evitando quelli poco sicuri, è quindi una buona prassi per mantenere un livello elevato di sicurezza durante l’utilizzo di servizi online, soprattutto quando ci si connette da reti non affidabili.

• Backup dei dati: si tratta di una procedura importante per mettere in sicurezza i propri dati, attraverso dei servizi di archiviazione cloud che consentono di salvare documenti, file e foto. In questo modo, qualora i dispositivi dovessero subire un danno, non vi sarà alcun rischio di perdere files, foto del viaggio e documenti, recuperando velocemente i dati senza dover ricorrere a metodi complessi.