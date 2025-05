Volata Champions ed Europa League: la situazione a due giornate dalla fine

La corsa per un posto in Champions League è serrata, con Juventus, Lazio, Roma e Bologna in lizza per le ultime due posizioni disponibili.

La Juventus, con 64 punti, affronterà l’Udinese in casa e il Verona in trasferta, due squadre già salve, il che potrebbe facilitarne il cammino.

La Lazio, anch’essa a 64 punti, ha un calendario più impegnativo, dovendo affrontare l’Inter in trasferta e il Lecce in casa.

La Roma, a 63 punti, affronterà il Milan in casa e il Torino in trasferta, due squadre ancora in corsa per l’Europa, rendendo il percorso più complicato.

Il Bologna, con 62 punti, ha due scontri diretti: prima contro la Fiorentina in trasferta e poi contro il Milan in casa, partite che saranno decisive per le ambizioni europee di entrambe le squadre.

Per quanto riguarda l’Europa League, Milan e Fiorentina sono in una posizione simile, con 60 e 59 punti rispettivamente.

Il Milan affronterà la Roma in trasferta e il Bologna in trasferta, due scontri diretti che determineranno il suo destino europeo.

La Fiorentina, invece, giocherà contro il Bologna in casa e l’Udinese in trasferta, partite che potrebbero permetterle di scalare la classifica se riuscirà a ottenere risultati positivi.

Classifica attuale (prime 9 posizioni)

Posizione Squadra Punti 1ª Napoli 78 2ª Inter 77 3ª Atalanta 71 4ª Juventus 64 5ª Lazio 64 6ª Roma 63 7ª Bologna 62 8ª Milan 60 9ª Fiorentina 59

Prossime due partite delle squadre coinvolte