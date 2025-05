Verona-Lecce, Serie A: anteprima della partita dell’11 maggio 2025

Domenica 11 maggio 2025, alle ore 15:00, allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona, si gioca Verona-Lecce, match valido per la 36ª giornata di Serie A. Entrambe le squadre cercano punti per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Precedenti tra Verona e Lecce

Verona e Lecce si sono affrontate 9 volte in Serie A. Il bilancio vede 5 vittorie per il Verona, 4 pareggi e nessuna vittoria per il Lecce. L’ultima sfida, il 27 novembre 2023, è terminata 2-2.

Probabili formazioni

Verona (3-4-1-2)

Portiere : Montipò

: Montipò Difensori : Ghilardi, Coppola, Valentini

: Ghilardi, Coppola, Valentini Centrocampisti : Tchatchoua, Duda, Serdar, Bradaric

: Tchatchoua, Duda, Serdar, Bradaric Trequartista : Suslov

: Suslov Attaccanti : Tengstedt, Sarr

: Tengstedt, Sarr Allenatore: Zanetti

Lecce (4-2-3-1)

Portiere : Falcone

: Falcone Difensori : Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo

: Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo Centrocampisti : Coulibaly, Pierret

: Coulibaly, Pierret Trequartisti : Pierotti, Kaba, Morente

: Pierotti, Kaba, Morente Attaccante : Krstovic

: Krstovic Allenatore: Giampaolo

Dove vedere la partita

Verona-Lecce sarà trasmessa in diretta su DAZN e sul canale 214 di Sky (Zona DAZN). La partita inizierà alle ore 15:00.

Curiosità

Il Lecce non ha mai vinto a Verona in Serie A.

L’ultima vittoria del Lecce a Verona risale al 5 ottobre 2018, in Serie B

Conclusione

Verona-Lecce si preannuncia come una partita combattuta, con entrambe le squadre motivate a ottenere punti preziosi per la salvezza.