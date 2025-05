Verona-Lecce 1-1: pari e paura nella sfida salvezza

Allo stadio Bentegodi, Verona e Lecce si dividono la posta in palio con un 1-1 che lascia aperta la corsa alla salvezza. Il Lecce passa in vantaggio al 23′ con Krstovic, ma il Verona risponde al 41′ con Coppola. Con questo risultato, i gialloblù salgono a 33 punti, mentre i salentini raggiungono l’Empoli a 28, ma restano terzultimi per differenza reti.

I gol del match: botta e risposta nel primo tempo

Al 23′ minuto arriva il vantaggio degli ospiti: Krstovic sfrutta un preciso assist di Tete Morente e batte Montipò con un sinistro preciso. Il giocatore dedica il gol al fisioterapista del Lecce, Graziano Fiorita, recentemente scomparso.

La reazione del Verona non si fa attendere e al 41′ Coppola firma il pareggio con un colpo di testa su punizione di Suslov, sorprendendo Falcone che non riesce ad intervenire efficacemente.

Secondo tempo: occasioni ma nessun gol

Nella ripresa, entrambe le squadre cercano il gol della vittoria, ma senza successo. Il Verona ci prova con Serdar, che si rende pericoloso in più occasioni, mentre il Lecce risponde con le iniziative di Banda e Berisha, ma i portieri si fanno trovare sempre pronti.

La partita si chiude con un punto per parte, risultato che avvicina il Verona alla salvezza matematica, mentre il Lecce resta in zona retrocessione, agganciando l’Empoli ma rimanendo penalizzato dalla peggior differenza reti.

La situazione in classifica

Con questo pareggio, la situazione nella parte bassa della classifica rimane estremamente incerta:

Il Verona sale a 33 punti , avvicinandosi alla quota salvezza

sale a , avvicinandosi alla quota salvezza Il Lecce raggiunge l’ Empoli a 28 punti ma resta terzultimo

raggiunge l’ a ma resta terzultimo La lotta per non retrocedere coinvolge ancora diverse squadre a poche giornate dal termine

Le formazioni scese in campo

Verona (3-4-1-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Duda, Niasse, Frese; Suslov; Tengstedt, Sarr.

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Pierret; N’dri, Helgason, Morente; Krstovic.

Un pareggio che mantiene alta la tensione nella lotta salvezza, con il Lecce che dovrà cercare punti preziosi nelle prossime partite per evitare la retrocessione, mentre il Verona può guardare con maggiore ottimismo alle ultime giornate di campionato.