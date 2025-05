Verissimo: sabato 3 e domenica 4 maggio, ospiti Veronica Gentili, Simona Ventura e molti altri

Sabato 3 maggio e domenica 4 maggio 2025, alle ore 16.30 su Canale 5, torna Verissimo, il talk condotto da Silvia Toffanin. Due nuovi appuntamenti ricchi di emozioni, interviste e racconti esclusivi, con protagonisti volti noti della TV, della musica e del mondo dello spettacolo.

Sabato 3 maggio: spazio a L’Isola dei Famosi, musica e prime interviste

Il sabato pomeriggio di Verissimo si apre con un’anteprima esclusiva sulla prossima edizione de L’Isola dei Famosi, in partenza mercoledì 7 maggio su Canale 5.

Tra gli ospiti in studio:

Veronica Gentili , al suo debutto alla conduzione del reality, parlerà delle emozioni e delle aspettative per questa nuova sfida.

, al suo debutto alla conduzione del reality, parlerà delle emozioni e delle aspettative per questa nuova sfida. Pierpaolo Pretelli , ex concorrente del GF Vip e oggi volto amatissimo dal pubblico, sarà il nuovo inviato in Honduras.

, ex concorrente del GF Vip e oggi volto amatissimo dal pubblico, sarà il nuovo inviato in Honduras. Antonella Mosetti, pronta a mettersi in gioco come naufraga, racconterà la sua preparazione e le motivazioni che l’hanno spinta ad accettare l’avventura.

Non solo reality nel salotto di Silvia Toffanin. Sabato saranno presenti anche:

Giorgio Locatelli , chef stellato e volto di “MasterChef”, con un’intervista personale tra carriera e vita privata.

, chef stellato e volto di “MasterChef”, con un’intervista personale tra carriera e vita privata. Mariolina Cannuli , storica conduttrice, simbolo della TV italiana degli anni ‘60 e ‘70.

, storica conduttrice, simbolo della TV italiana degli anni ‘60 e ‘70. Emma Muscat, cantante ed ex concorrente di Amici, che condividerà la gioia della sua prima gravidanza.

Infine, per la prima volta insieme in TV, Briga e sua moglie Arianna si racconteranno come coppia. Un’intervista intima per scoprire lati inediti della loro vita privata.

Domenica 4 maggio: emozioni e testimonianze forti

La puntata di domenica si preannuncia intensa e toccante.

Protagonista del giorno sarà Simona Ventura, pronta a tornare in TV nel ruolo di opinionista della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Racconterà emozioni, aspettative e nuovi progetti personali e professionali.

A seguire, tornerà sul piccolo schermo Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione del GF, oggi di nuovo pronta a mettersi in gioco come concorrente in un reality.

Tra i momenti più intensi della puntata:

L’omaggio ad Alain Delon , scomparso il 18 agosto 2024. In studio sarà presente la figlia, Anouchka Delon , per ricordare il padre attraverso memorie familiari e personali.

, scomparso il 18 agosto 2024. In studio sarà presente la figlia, , per ricordare il padre attraverso memorie familiari e personali. Spazio anche alla cronaca, con Chiara Tramontano, sorella di Giulia Tramontano, uccisa dal compagno a soli 29 anni, al settimo mese di gravidanza. Una testimonianza forte e carica di dolore, che non vuole essere dimenticata.

Infine, Annalisa Minetti parlerà per la prima volta del momento difficile che sta attraversando. Un’intervista sincera, che mostrerà ancora una volta la forza e la determinazione dell’artista.