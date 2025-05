Sabato 10 maggio 2025, in seconda serata su Rai 1, andrà in onda una nuova puntata di Ciao Maschio, il talk condotto da Nunzia De Girolamo, che vedrà tra i protagonisti Valerio Scanu. Il cantante, intervistato con tono diretto e confidenziale, ha ripercorso uno dei momenti più delicati della sua carriera: la rottura con Maria De Filippi.

“Ho lanciato una bomba mediatica”

Durante l’intervista, Nunzia De Girolamo ha chiesto a Scanu se ci fosse stato un momento della sua vita in cui è stato troppo schietto o istintivo e se poi si fosse pentito. La risposta non si è fatta attendere.

Valerio Scanu a Ciao Maschio: “Mi dispiace per tutto con Maria De Filippi”

“Dieci anni fa ho fatto una pesante litigata, anche mediatica, con Maria De Filippi”, ha raccontato.

Scanu ha spiegato che all’epoca si era sentito offeso e deluso, perché Maria gli aveva promesso un invito al serale di Amici, che però non arrivò. Quando poi fu effettivamente invitato l’anno successivo, rifiutò di partecipare.

Il messaggio e le conseguenze

La rottura non fu solo privata. Scanu rese pubblica la vicenda, dichiarando:

“Per quanto fossi grato per ciò che mi era stato dato durante e prima di Amici, poi ho camminato con le mie gambe. Dissi anche che bastava uno schiocco delle sue dita per trovarsi col sedere per terra.”

Queste parole gli costarono una denuncia per diffamazione.

“Un rapporto buttato in pasto al web”

Alla domanda della conduttrice su che tipo di rapporto ci sia oggi con Maria De Filippi, Scanu è stato molto chiaro:

“Adesso non c’è nessun tipo di rapporto. Non ci siamo più visti, non ci siamo più sentiti. Sono passati dieci anni.”

Ha poi aggiunto con amarezza:

“Quelle cose che ho detto le pensavo, ma se ci fossimo scannati di persona sarebbe stato meglio. Invece ho dato in pasto al web un rapporto umano che era importante.”

“Se Maria fosse qui…”

Nel momento più toccante dell’intervista, la De Girolamo gli ha chiesto cosa direbbe a Maria oggi, dopo dieci anni. Scanu ha risposto senza retorica:

“Mi dispiace. Quando è successo di Maurizio (Costanzo), mi è dispiaciuto non poterle stare vicino. So cosa si prova. A livello lavorativo c’è stato tanto, ma di più c’era a livello umano. Con Maria ci siamo voluti bene. Mi dispiace davvero per tutto.”

Un momento di sincerità

L’intervento di Valerio Scanu a Ciao Maschio si presenta come uno dei più intensi della sua carriera recente. Un’occasione per fare chiarezza, fare pace con il passato e, forse, aprire uno spiraglio per recuperare un legame che ha segnato un tratto importante della sua vita personale e professionale.