Introduzione

Domenica 11 maggio 2025, alle ore 12:30, allo stadio Bluenergy di Udine, si gioca Udinese-Monza, match valido per la 36ª giornata di Serie A. L’Udinese cerca punti per migliorare la sua posizione in classifica, mentre il Monza, già retrocesso, vuole evitare il record negativo di punti in Serie A.

Precedenti tra Udinese e Monza

Le due squadre si sono affrontate 6 volte in Serie A. Il bilancio vede 2 vittorie per l’Udinese, 1 per il Monza e 3 pareggi. L’ultima sfida, il 9 dicembre 2024, è terminata 2-1 per l’Udinese.

Probabili formazioni

Udinese (3-5-2)

Portiere : Okoye

: Okoye Difensori : Kristensen, Bijol, Solet

: Kristensen, Bijol, Solet Centrocampisti : Ehizibue, Atta, Lovric, Karlstrom, Kamara

: Ehizibue, Atta, Lovric, Karlstrom, Kamara Attaccanti : Lucca, Davis

: Lucca, Davis Allenatore: Runjaic

Monza (3-5-2)

Portiere : Turati

: Turati Difensori : Palacios, Caldirola, Pereira

: Palacios, Caldirola, Pereira Centrocampisti : Birindelli, Akpa Akpro, Bianco, Castrovilli, Kyriakopoulos

: Birindelli, Akpa Akpro, Bianco, Castrovilli, Kyriakopoulos Attaccanti : Caprari, Mota

: Caprari, Mota Allenatore: Nesta

Dove vedere la partita

Udinese-Monza sarà trasmessa in diretta su DAZN e sul canale 214 di Sky (Zona DAZN). La partita inizierà alle ore 12:30.

Curiosità

L’Udinese ha conquistato 4 punti nelle ultime due giornate.

Il Monza non vince da 15 partite e ha perso le ultime 6 gare di fila.

Conclusione

Udinese-Monza si preannuncia come una partita importante per i padroni di casa, che vogliono chiudere bene la stagione. Il Monza cercherà di evitare un’ulteriore sconfitta in un campionato difficile.