Udinese beffata al 90′: il Monza vince 2-1 con Keita Baldé

Il Monza, già retrocesso, sorprende l’Udinese con una vittoria in trasferta per 2-1. Decisivo il gol di Keita Baldé al 90′. I friulani, già salvi, subiscono una sconfitta inattesa nella partita disputata al Bluenergy Stadium.

Primo tempo equilibrato senza reti

La partita inizia con l’Udinese che tiene il possesso palla, ma senza creare vere occasioni da gol. Il Monza si difende con ordine e organizzazione, riuscendo a neutralizzare i tentativi offensivi dei padroni di casa. Il primo tempo si chiude così sullo 0-0, con poche emozioni da entrambe le parti.

Secondo tempo: gol ed emozioni fino all’ultimo

La ripresa si apre con un ritmo più elevato e al 52′ il Monza passa in vantaggio con Gianluca Caprari, che sfrutta un rimpallo favorevole in area e batte Okoye con un preciso diagonale.

L’Udinese cerca di reagire e al 75′ trova il meritato pareggio con Lorenzo Lucca, rientrato da un infortunio, che finalizza una bella azione corale dei friulani.

Quando tutto sembrava indirizzato verso un pareggio, arriva la beffa per i padroni di casa. Al 90′ il Monza segna il gol decisivo con Keita Baldé, entrato dalla panchina, che sfrutta perfettamente un assist di testa di Zeroli e regala la vittoria ai brianzoli.

Statistiche della partita

La differenza tra il risultato e l’andamento della gara emerge chiaramente dalle statistiche:

Possesso palla : Udinese 60% – Monza 40%

: Udinese 60% – Monza 40% Tiri totali : Udinese 18 (4 in porta) – Monza 3 (2 in porta)

: Udinese 18 (4 in porta) – Monza 3 (2 in porta) Calci d’angolo: Udinese 7 – Monza 0

I numeri evidenziano come l’Udinese abbia dominato il match dal punto di vista del gioco e delle opportunità create, ma il Monza è stato più cinico e ha saputo sfruttare al meglio le poche occasioni avute.

Le formazioni scese in campo

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Modesto, Zarraga, Karlstrom, Payero, Kamara; Atta; Davis.

Monza (3-5-2): Pizzignacco; Pereira, Brorsson, Carboni; Birindelli, Castrovilli, Bianco, Akpa Akpro, Kyriakopoulos; Forson, Caprari.

Una vittoria inaspettata per il Monza che, nonostante la già matematica retrocessione, dimostra carattere e determinazione fino all’ultimo minuto. Per l’Udinese, già salva, una sconfitta amara che lascia l’amaro in bocca per come è maturata.