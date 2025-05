Luca Abete e il tour #NonCiFermaNessuno: ascolto e speranza per i giovani

Messina ha ospitato la quarta tappa della nuova edizione del tour universitario #NonCiFermaNessuno, il progetto sociale ideato da Luca Abete nel 2014 per dare spazio al disagio giovanile attraverso il racconto e l’ascolto attivo.

Il tour, giunto all’undicesima edizione, ha già coinvolto migliaia di studenti e studentesse in diverse città italiane. Durante i talk, i ragazzi hanno condiviso sogni, paure e storie di vita in modo autentico, trovando uno spazio sicuro e accogliente.

Il cuore del progetto è il concetto di rialzismo, definito dallo stesso Luca Abete come «l’arte di trasformare ogni caduta in trampolino di lancio». Un approccio positivo che punta a rafforzare la fiducia nei giovani, stimolando la resilienza e la capacità di affrontare le difficoltà.

Anche per questa edizione, la campagna è stata patrocinata dal Ministero dell’Università e della Ricerca e dalla CRUI, e ha ricevuto l’onorificenza della Medaglia del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Il tema portante di quest’anno è Nessunə è solə, un invito a riconoscere le nuove forme di solitudine, meno visibili ma altrettanto impattanti.

«Oggi la solitudine non si misura in metri ma in millimetri di empatia», ha spiegato Abete, sottolineando quanto l’ascolto sia uno strumento fondamentale per colmare queste distanze invisibili.