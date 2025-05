Torino – Venezia, 2 maggio 2025: probabili formazioni e anteprima

Stasera, venerdì 2 maggio 2025, ore 20:45 al Stadio Olimpico Grande Torino va in scena la sfida tra Torino e Venezia, valida per la 35ª giornata di Serie A. I granata cercano punti per l’Europa, mentre i lagunari lottano per la salvezza.

Situazione delle Squadre

Torino: Obiettivo Europa

Il Torino è settimo con 52 punti, a sole due lunghezze dalla zona Conference League. Dopo una serie positiva, la squadra di Vanoli punta a consolidare la posizione.

Venezia: Lotta Salvezza

Il Venezia è diciottesimo con 25 punti, a tre punti dalla salvezza. La squadra di Di Francesco cerca punti fondamentali per evitare la retrocessione.

Probabili Formazioni

Torino (3-5-2)

Portiere : Milinkovic-Savic

: Milinkovic-Savic Difensori : Coco, Maripán, Masina

: Coco, Maripán, Masina Centrocampisti : Pedersen, Casadei, Linetty, Tameze, Biraghi

: Pedersen, Casadei, Linetty, Tameze, Biraghi Attaccanti: Elmas, Adams

Venezia (3-5-2)

Portiere : Radu

: Radu Difensori : Candé, Idzes, Schingtienne

: Candé, Idzes, Schingtienne Centrocampisti : Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Haps

: Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Haps Attaccanti: Yeboah, Fila

Precedenti e Curiosità

In Serie A, il Torino ha vinto 7 volte contro il Venezia, con 6 pareggi e 2 sconfitte .

contro il Venezia, con e . Il Venezia ha vinto le ultime due trasferte a Torino in Serie A, nel 2001 e nel 2022.

in Serie A, nel 2001 e nel 2022. L’ ultima vittoria del Torino contro il Venezia risale al 30 agosto 2024 , 1-0 in trasferta.

contro il Venezia risale al , 1-0 in trasferta. Il Venezia non vince in trasferta da 24 partite, la serie più lunga tra le squadre attuali di Serie A.

Dove Vedere la Partita

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. In streaming su DAZN, Sky Go e NOW.