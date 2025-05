Domenica 11 maggio 2025, alle ore 18:00, allo stadio Olimpico Grande Torino, si gioca Torino-Inter, match valido per la 36ª giornata di Serie A. L’Inter, in piena corsa per lo scudetto, affronta un Torino già salvo ma desideroso di chiudere bene la stagione.

Precedenti tra Torino e Inter

Torino e Inter si sono affrontate 161 volte in Serie A. Il bilancio vede 69 vittorie per l’Inter, 44 per il Torino e 48 pareggi. Negli ultimi 11 confronti, l’Inter ha ottenuto 10 vittorie e un pareggio. L’ultima vittoria del Torino risale al 27 gennaio 2019 (1-0).

Probabili formazioni

Torino (4-2-3-1)

Portiere : Milinkovic-Savic

: Milinkovic-Savic Difensori : Dembele, Maripan, Coco, Biraghi

: Dembele, Maripan, Coco, Biraghi Centrocampisti : Ricci, Casadei

: Ricci, Casadei Trequartisti : Lazaro, Vlasic, Elmas

: Lazaro, Vlasic, Elmas Attaccante : Adams

: Adams Allenatore: Vanoli

Inter (3-5-2)

Portiere : Sommer

: Sommer Difensori : Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto

: Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto Centrocampisti : Darmian, Barella, Asllani, Zielinski, Zalewski

: Darmian, Barella, Asllani, Zielinski, Zalewski Attaccanti : Taremi, Arnautovic

: Taremi, Arnautovic Allenatore: Inzaghi

Dove vedere la partita

Torino-Inter sarà trasmessa in diretta su DAZN e sui canali Sky Sport (251 e Sky Sport Calcio). La partita inizierà alle ore 18:00.

Curiosità

L’Inter non perde contro il Torino da 11 partite consecutive in Serie A.

Il Torino ha vinto solo una delle ultime 23 sfide di Serie A contro l’Inter.

Conclusione

Torino-Inter si preannuncia come una partita importante per i nerazzurri, che vogliono mantenere viva la corsa scudetto. Il Torino cercherà di congedarsi dal proprio pubblico con una buona prestazione.