Inter in piena corsa scudetto, battuto il Torino 2-0

L’Inter risponde sul campo dopo le fatiche europee e lo fa con autorità. A Torino, i nerazzurri vincono 2-0 con una prestazione concreta e intelligente, nonostante la pioggia battente e l’ampio turnover. La squadra di Simone Inzaghi, che ha cambiato nove undicesimi rispetto alla sfida col Barcellona, resta in testa a pari punti con il Napoli. Per il tecnico è una serata speciale: arriva la vittoria numero 100 in Serie A con il club.

Inizio shock sugli spalti, poi Zalewski sblocca

La partita parte con un brivido fuori dal campo: dopo appena un minuto, due tifosi della Curva Maratona cadono dagli spalti. Fortunatamente, le condizioni non sono gravi. Il gioco riprende e al minuto 14 arriva il vantaggio interista.

È Zalewski a firmare l’1-0: controllo di tacco e sinistro a giro dal lato mancino dell’area. Milinkovic-Savic, sorpreso, non riesce ad opporsi a un tiro tanto bello quanto preciso.

Il Torino prova a reagire soprattutto da palla inattiva. L’occasione più grande arriva prima del riposo, quando Adams colpisce di testa su assist di Biraghi, ma trova la super risposta di Martínez, preferito a Sommer per questa gara.

Inter cinico anche sotto la pioggia

Il secondo tempo si apre sotto un vero e proprio diluvio, che costringe anche l’arbitro a prolungare la pausa. Ma la squadra di Inzaghi entra in campo con grande decisione e chiude subito i conti.

Al 48’, Taremi viene atterrato in area da Milinkovic-Savic: il rigore è netto. Dal dischetto va Asllani, che spiazza il portiere e fa 2-0.

Gesti di qualità e gestione finale

Il portiere granata evita un passivo più pesante con ottimi interventi su Dimarco, Correa e Calhanoglu. Nel finale, c’è spazio anche per il giovane Perciun, che si mette in mostra con un tacco per Vlasic, il cui tiro viene respinto dallo stesso Calhanoglu, generoso anche in copertura.

L’Inter gestisce bene il vantaggio, controlla gli ultimi tentativi del Toro e chiude con un successo che tiene alta la pressione sul Napoli, impegnato nella serata contro il Genoa. Le due squadre sono ora a pari punti, e i nerazzurri dimostrano ancora una volta di avere rosa, testa e gambe per arrivare in fondo.