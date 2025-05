tommy cash e tony effe nel remix di espresso macchiato

Domani esce “ESPRESSO MACCHIATO – Remix”, una nuova versione del brano virale di TOMMY CASH, stavolta in collaborazione con TONY EFFE. Il remix sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e si preannuncia come una delle uscite più forti della stagione.

Il brano originale, “ESPRESSO MACCHIATO”, ha già fatto parlare di sé: è diventato virale su TikTok, ha raggiunto la vetta della classifica Viral 50 italiana di Spotify e si è piazzato anche nella Top 50 dell’Airplay radiofonico italiano.

Questa nuova versione arriva in un momento speciale per Tommy Cash, che porterà proprio “Espresso Macchiato” all’Eurovision Song Contest 2025 come rappresentante dell’Estonia. Una mossa strategica che potrebbe ampliare ancora di più la sua visibilità in Europa.

Numeri da record

La versione originale del brano ha già ottenuto:

16 milioni di visualizzazioni su YouTube

di visualizzazioni su YouTube 27 milioni di creazioni su TikTok

di creazioni su TikTok Oltre 17.000 visualizzazioni nelle tendenze di TikTok

Numeri che raccontano l’impatto immediato e trasversale della traccia, diventata un fenomeno virale in pochissimo tempo.

Un featuring esplosivo

La collaborazione tra Tommy Cash e Tony Effe è inedita ma sembra perfettamente naturale. Entrambi sono noti per il loro stile diretto, provocatorio e fuori dagli schemi.

Tommy Cash è un artista poliedrico. Non è solo un cantante: è anche un visual artist con una forte vena ironica. Il suo immaginario è surreale, pungente e a tratti grottesco. Ha saputo trasformare la propria immagine in un marchio riconoscibile.

Negli anni ha portato la sua musica e la sua arte in tutto il mondo. Si è esibito in:

Stati Uniti ed Europa

Festival di rilievo come Glastonbury , Sziget , Roskilde

, , Palchi con decine di migliaia di spettatori

Ha collaborato con Charli XCX, Diplo, Bones, Boys Noize, Quebonafide e A.G. Cook. Anche nel mondo della moda si è fatto notare, lavorando con Rick Owens, Maison Margiela e Adidas.

Tony Effe, una garanzia nella scena urban

Tony Effe è uno dei volti più forti della musica urban italiana. I suoi numeri parlano chiaro:

Oltre 1,5 miliardi di streaming

37 Dischi di Platino

11 Dischi d’Oro

Nel 2024 ha messo a segno:

Più di 15 date nei festival

Doppio sold out al PalaEur di Roma

Debutto all’Unipol Forum di Assago

Quest’estate sarà di nuovo in tour con nuove date già molto attese.

Cosa aspettarsi da questo remix?

Il remix unisce l’energia provocatoria di Tommy Cash con l’attitudine street di Tony Effe. Un mix che promette di alzare ancora l’asticella e dare nuova linfa a una canzone già di grande impatto.

Chi ha apprezzato la prima versione di “Espresso Macchiato” troverà in questo remix una nuova chiave di lettura, più carica, più diretta, con due personalità forti e riconoscibili che si incontrano per la prima volta.