Tommaso Cassissa, comico, attore e creator con milioni di follower, sarà il protagonista della nuova puntata di “Hot Ones Italia”, disponibile in esclusiva su RaiPlay da venerdì 9 maggio. Il format, condotto da Alessandro Cattelan, mette alla prova gli ospiti con domande e alette di pollo sempre più piccanti. Una combinazione che punta a togliere filtri e freni, tra risate e imprevisti.

Il programma, ispirato alla versione americana, è diventato un cult. In Italia è prodotto da Palomar, parte del gruppo Mediawan, in collaborazione con Rai Contenuti Digitali e Transmediali.

Dopo l’exploit su web e social, Tommaso Cassissa, noto anche come TommyCassi, è stato uno dei protagonisti di LOL 5. Un’esperienza cercata, voluta e preparata nel tempo:

“Quando è uscita la prima edizione l’ho subito trovato un programma fighissimo. Mi sono allenato per anni cercando di ridere meno, pensando… chissà, magari un giorno chiamano anche me. E infatti è successo”.

Tra i concorrenti, quello che lo ha messo più in difficoltà è stato Andrea Pisani:

“È mio amico, conosce tutto di me, come io di lui. Era dura non ridere”.