The Couple 4 maggio su Canale 5: televoto, prove e ospite Laura Maddaloni

Domenica 4 maggio 2025, torna in prima serata su Canale 5 il reality “The Couple – Una vittoria per due”, condotto da Ilary Blasi e prodotto da Endemol Shine Italy. Al suo fianco in studio ci saranno Francesca Barra e Luca Tommassini, per commentare dinamiche e colpi di scena del gioco.

Il format, che mescola prove di resistenza, strategia e forti legami di coppia, è sempre più seguito. Ogni puntata mette alla prova la tenuta emotiva dei concorrenti e la forza dei rapporti che li legano, con un unico grande obiettivo: il montepremi finale da un milione di euro.

Il televoto: chi dovrà lasciare il gioco?

Il momento più atteso della serata sarà il verdetto del televoto. A rischio eliminazione ci sono due coppie:

Jasmine e Pierangelo

Lucia e Irma

Solo una di loro potrà proseguire il percorso. L’altra dovrà abbandonare il gioco e dire addio alla possibilità di vincere.

Il pubblico da casa è chiamato a decidere, come sempre, tramite il televoto, chi merita di restare in gara.

Prove sempre più dure e tensioni crescenti

Nel corso della puntata, i concorrenti dovranno affrontare nuove prove fisiche e mentali, con l’obiettivo di conquistare le chiavi, strumento essenziale per aumentare le probabilità di vittoria.

Le tensioni tra i partecipanti sono sempre più evidenti

Gli equilibri si spostano continuamente

Le strategie si affinano di puntata in puntata

Il gioco entra in una fase decisiva, e ogni errore può costare caro.

Il racconto di Laura Maddaloni

Spazio anche all’emozione, con la presenza in studio di Laura Maddaloni, ex judoka e volto noto al grande pubblico. Laura condividerà la sua storia, fatta di successi sportivi ma anche di momenti personali intensi.

Durante la puntata, per lei ci sarà una sorpresa speciale: potrà riabbracciare le sue figlie, regalando al pubblico uno dei momenti più toccanti della serata.