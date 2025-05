Storie di donne al bivio con Monica Setta: il 7 maggio su Rai2 alle 00:55, ospiti e rivelazioni

Questa notte, a mezzanotte e 55 su Rai 2, andrà in onda una nuova puntata di “Storie di donne al bivio“, il programma condotto da Monica Setta che racconta percorsi di vita femminili segnati da scelte decisive. La puntata di stasera vedrà protagoniste quattro donne: Marina Suma, Donatella Finocchiaro, Veronica Ursida e Federica Peluffo, ognuna con una storia personale ricca di sfide, cambiamenti e rinascite.

Le protagoniste della serata

Donatella Finocchiaro, attrice di grande talento e sensibilità, si racconterà partendo dal suo ultimo lavoro cinematografico, “L’amore che ho“, uscito ieri nelle sale italiane. Il film, presentato recentemente a Roma insieme alla celebre cantautrice siciliana Carmen Consoli, rappresenta un nuovo capitolo nella brillante carriera dell’attrice catanese. La Finocchiaro, con la sua consueta intensità interpretativa, affronterà temi legati alle relazioni umane e alle scelte che determinano il percorso di vita di una donna nel panorama artistico contemporaneo.

Sarà poi la volta di Marina Suma, diventata un’icona del cinema italiano grazie alla sua indimenticabile interpretazione nel film cult “Sapore di mare“. L’attrice, che recentemente è stata protagonista del remake teatrale della pellicola andato in scena al Teatro Olimpico di Roma prima di Pasqua, coglierà l’occasione per fare chiarezza su un gossip che da anni la vede protagonista. Durante l’intervista con Monica Setta, Marina smentirà categoricamente il presunto flirt con Jerry Calà: “Lo hanno scritto ed è vero che ci siamo voluti bene ma niente di più”, ha dichiarato l’attrice, mettendo così fine alle speculazioni che per anni hanno alimentato le cronache rosa del nostro Paese.

Amori difficili e rinascite

Il racconto proseguirà con Veronica Ursida, ex protagonista del popolare dating show “Uomini e Donne“. La Ursida ripercorrerà la sua esperienza nello show di Maria De Filippi, svelando retroscena inediti della sua partecipazione al programma che le ha dato notorietà. Ma il focus della sua testimonianza sarà soprattutto sulla dolorosa esperienza di un amore tossico che ha segnato profondamente la sua vita, costringendola a fare i conti con se stessa e a trovare la forza per voltare pagina.

Particolarmente toccante si preannuncia la confessione di Federica Peluffo, conduttrice di Rai 2, che per la prima volta parlerà pubblicamente della sua esperienza di maternità da single. La Peluffo racconterà senza filtri una storia di inganni e coraggio: “Ho avuto una storia con un cameraman che mi aveva detto di essere libero e invece era sposato con figli. Quando ho saputo di essere incinta lui è sparito, ma io ho deciso di tenere mia figlia Gioia che ho cresciuto da sola”.

Nonostante le difficoltà affrontate, la vita di Federica Peluffo ha preso una piega inaspettata e felice. Da qualche anno, infatti, la conduttrice ha ritrovato l’amore accanto al cantante lirico Piero Mazzocchetti. La coppia ha progetti importanti per il futuro: come rivelerà durante la trasmissione, convolerà a nozze in Abruzzo entro dicembre, coronando così un percorso sentimentale che rappresenta per la Peluffo una vera e propria rinascita dopo anni di sfide affrontate come madre single.

Un format di successo

“Storie di donne al bivio” si conferma come uno degli appuntamenti più apprezzati del palinsesto notturno di Rai 2. Il programma, ideato e condotto da Monica Setta, offre uno spazio di narrazione autentica dove personalità femminili del mondo dello spettacolo, della cultura e dell’imprenditoria si raccontano senza filtri, condividendo momenti di vita cruciali in cui si sono trovate davanti a scelte determinanti.

La forza del format risiede proprio nella capacità di mettere in luce la resilienza femminile e di trasformare esperienze personali, talvolta dolorose, in testimonianze di coraggio che possono ispirare altre donne. Attraverso interviste intime e profonde, Monica Setta riesce a creare un’atmosfera di confidenza che permette alle ospiti di aprirsi su temi spesso delicati come relazioni complicate, maternità inaspettate, carriere in bilico e rinascite personali.

Appuntamento imperdibile

L’appuntamento con “Storie di donne al bivio” e le sue quattro protagoniste è per stasera a mezzanotte e 55 su Rai 2. Un’occasione per ascoltare testimonianze sincere di donne che hanno affrontato momenti decisivi della loro vita con determinazione e coraggio, trovando la forza di superare ostacoli apparentemente insormontabili e di reinventarsi, sia nella sfera professionale che in quella personale.

Il racconto di queste esperienze di vita si intreccia con temi universali come l’amore, la maternità, la carriera e la ricerca dell’identità personale, offrendo spunti di riflessione preziosi sul significato di essere donna nella società contemporanea e sulle molteplici sfide che questo comporta.