Ogni volta che un Papa muore o si dimette, i cardinali si riuniscono in Conclave per eleggere il successore. A volte basta un giorno. Altre, si va avanti per mesi. In questo articolo vediamo i casi più estremi: i Conclavi più brevi e quelli più lunghi della storia.

Elezione del Papa: i Conclavi più brevi e quelli più lunghi di sempre

I Conclavi più brevi

Quando tra i cardinali c’è accordo, si elegge il Papa in poco tempo. Ecco gli esempi più noti:

Pio XII (1939): eletto in meno di 24 ore , al terzo scrutinio .

Giovanni Paolo I (1978): eletto in 1 giorno, dopo 4 scrutini.

Benedetto XVI (2005): eletto in 2 giorni, al quarto scrutinio.

Francesco (2013): eletto in 2 giorni, al quinto scrutinio.

In tutti questi casi il nome era già forte prima dell’inizio. I cardinali si sono mossi rapidamente.

I Conclavi più lunghi

Quando invece ci sono divisioni, serve molto più tempo. Alcuni esempi storici:

Clemente IV (1265): servì quasi 3 anni per eleggerlo.

Celestino V (1294): eletto dopo 2 anni e 3 mesi di sede vacante.

Benedetto XIV (1740): quasi sei mesi di Conclave.

Benedetto XIII (1394): quasi 10 mesi, in pieno scisma (non riconosciuto come Papa dalla Chiesa ufficiale).

Questi casi mostrano quanto possa essere complesso trovare un accordo, soprattutto in momenti storici delicati.

Quanti giorni dura in media un Conclave?

Oggi, grazie alle regole attuali, un Conclave dura in media 2-4 giorni.

Ogni giorno si fanno 4 votazioni. Dopo ogni scrutinio, le schede si bruciano:

Fumo nero = nessun eletto

Fumo bianco = c'è un nuovo Papa

Per essere eletto, servono i due terzi dei voti.

Curiosità sul Conclave