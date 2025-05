La Juventus ha messo gli occhi su Victor Osimhen come possibile sostituto di Dusan Vlahovic, in procinto di lasciare Torino. Il club bianconero è pronto a offrire circa 85 milioni di euro, tra parte fissa e bonus, per convincere il Napoli a cedere l’attaccante nigeriano.

Tuttavia, la clausola rescissoria di 75 milioni di euro presente nel contratto di Osimhen è valida solo per club esteri. Pertanto, la Juventus dovrà negoziare direttamente con il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per trovare un accordo.

De Laurentiis e la tentazione araba

De Laurentiis sembra più incline a cedere Osimhen a club stranieri, in particolare all’Al Hilal, che ha presentato un’offerta complessiva di 100 milioni di euro per Osimhen e il centrocampista André-Frank Zambo Anguissa.

L’Al Hilal è disposto a offrire a Osimhen un ingaggio annuo tra i 30 e i 35 milioni di euro, rendendolo uno dei calciatori più pagati al mondo.

Sogno Osimhen per la Juventus, ma De Laurentiis guarda all'Arabia

La clausola che complica tutto

Secondo alcune fonti, nel contratto di Osimhen sarebbe presente una clausola che impedisce il trasferimento a club italiani, complicando ulteriormente la trattativa con la Juventus.

Le possibili alternative per la Juventus

Se l’affare Osimhen dovesse sfumare, la Juventus potrebbe virare su altri obiettivi per rinforzare l’attacco:

Ademola Lookman : l’attaccante dell’Atalanta è valutato circa 50 milioni di euro e rappresenta una valida alternativa.

: l’attaccante dell’Atalanta è valutato circa 50 milioni di euro e rappresenta una valida alternativa. Randal Kolo Muani: già seguito dalla Juventus, potrebbe tornare di moda in caso di necessità.

Conclusioni

La Juventus sogna Osimhen, ma la strada è in salita. De Laurentiis preferisce cedere il giocatore all’estero, e l’offerta dell’Al Hilal è economicamente molto vantaggiosa. La clausola che vieta il trasferimento a club italiani complica ulteriormente la situazione. La Juventus dovrà valutare attentamente le alternative disponibili sul mercato.