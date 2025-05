Sognando Ballando con le stelle: al via il 9 maggio su Rai 1

Venerdì 9 maggio, in prima serata e in diretta su Rai 1 dall’Auditorium Rai del Foro Italico, Milly Carlucci apre il sipario su un evento speciale: “Sognando… Ballando con le stelle”, un talent show inedito che porterà sul palco dieci aspiranti maestri. Al suo fianco, come sempre, ci sarà Paolo Belli.

L’iniziativa nasce per festeggiare i vent’anni di uno dei programmi più amati della televisione italiana: Ballando con le stelle. Per celebrare questo traguardo, la produzione ha deciso di cercare un nuovo maestro da inserire nel cast della prossima edizione autunnale. E lo farà coinvolgendo giuria, pubblico e grandi ospiti.

Quattro serate per trovare il nuovo maestro

Sognando Ballando con le stelle – Foto Ufficio Stampa Rai

Il nuovo format sarà articolato in quattro puntate, tutte in onda di venerdì sera su Rai 1. L’obiettivo è uno solo: scegliere chi, tra i dieci candidati, potrà entrare ufficialmente nel cast dei maestri di “Ballando”.

A valutare le performance ci sarà la storica giuria composta da:

Carolyn Smith

Fabio Canino

Ivan Zazzaroni

Selvaggia Lucarelli

Guillermo Mariotto

Anche il pubblico da casa, tramite i social, potrà dire la sua. Un meccanismo che unirà giudizio tecnico e partecipazione popolare, rendendo il verdetto ancora più coinvolgente.

I protagonisti in gara: ecco gli abbinamenti

I dieci aspiranti maestri, selezionati dopo tre puntate speciali andate in onda nel daytime, si esibiranno in coppia con alcuni dei maestri ufficiali dell’ultima edizione. Gli abbinamenti sono i seguenti:

Chiquito con Anastasia Kuzmina

con Aly-Z con Moreno Porcu

con Yoyo Flow con Rebecca Gabrielli

con Yuri con Alessandra Tripoli

con Eleonora con Luca Favilla

con Vanessa con Carlo Aloia

con Mario con Veera Kinnunen

con Hugo con Giada Lini

con Janiya con Pasquale La Rocca

con Valentina con Nikita Perotti

Durante le puntate, ogni concorrente dovrà dimostrare tecnica, presenza scenica e capacità di adattamento, anche grazie al confronto diretto con vip delle edizioni passate, chiamati a metterli alla prova.

Il ritorno dello studio storico e dei volti noti

Il programma si svolgerà nel classico studio di Ballando, quello che ha ospitato in passato le esibizioni più memorabili. Torneranno anche volti noti del format:

I tribuni del popolo : Simone Di Pasquale , Sara Di Vaira e Rossella Erra

: , e La new entry : Matteo Addino

: A bordo campo: Alberto Matano

E naturalmente, i maestri professionisti, pronti a guidare e affiancare i nuovi talenti

Ospiti musicali e momenti speciali

Ogni puntata sarà arricchita dalla presenza di ospiti musicali che accompagneranno le esibizioni, aggiungendo ritmo ed emozione. Non mancheranno momenti amarcord, con filmati e racconti delle edizioni passate, che celebreranno la storia di uno dei format più longevi della Rai.

“Sognando… Ballando con le stelle” è molto più di un semplice spin-off: è un evento celebrativo, un’occasione per dare spazio a nuovi talenti e, allo stesso tempo, onorare il percorso di Ballando con le stelle, ormai entrato nell’immaginario collettivo del pubblico italiano.

Il programma è un adattamento del format BBC, prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Ballandi. È firmato da Milly Carlucci e Giancarlo De Andreis, insieme a Luca Alcini, Maddalena De Panfilis, Giovanni Giuliani, Danila Lostumbo, Francesco Saverio Sasso, Svevo Tognalini e Simone Troschel. Sandra Nicola è il produttore esecutivo, mentre la regia è affidata a Luca Alcini.