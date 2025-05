Lotta salvezza Serie A 2025: la situazione a due giornate dalla fine

Venezia fuori dalla zona retrocessione

Il Venezia ha battuto la Fiorentina 2-1, salendo a 29 punti e superando Lecce ed Empoli, entrambe ferme a 28. A due giornate dalla fine, la squadra di Di Francesco è padrona del proprio destino.

Classifica aggiornata (dalla 14ª alla 19ª posizione)

Posizione Squadra Punti 14ª Cagliari 33 15ª Hellas Verona 33 16ª Parma 32 17ª Venezia 29 18ª Lecce 28 19ª Empoli 28 20ª Monza 18

Prossime due partite delle squadre coinvolte

Squadra 37ª Giornata 38ª Giornata Cagliari vs Venezia (casa) vs Napoli (trasferta) Hellas Verona vs Como (casa) vs Empoli (trasferta) Parma vs Napoli (casa) vs Atalanta (trasferta) Venezia vs Cagliari (trasferta) vs Juventus (casa) Lecce vs Torino (casa) vs Lazio (trasferta) Empoli vs Monza (trasferta) vs Verona (casa)

Analisi delle prossime sfide: chi rischia di più

Guardando il calendario delle ultime due giornate, Empoli e Lecce appaiono le squadre più in difficoltà.

L’Empoli affronterà il fanalino di coda Monza in trasferta e poi il delicato scontro diretto in casa contro il Verona. Una sconfitta con il Monza, che non ha più nulla da perdere, potrebbe essere fatale.

Il Lecce, invece, ha due impegni molto duri: prima ospita il Torino, ancora in corsa per l’Europa, e poi andrà all’Olimpico contro la Lazio. Due match complicati, con poche garanzie di punti.

Anche il Venezia, nonostante l’entusiasmo ritrovato, avrà due partite complesse: la trasferta a Cagliari è uno scontro diretto in cui non può sbagliare, mentre l’ultima giornata con la Juventus, se i bianconeri saranno ancora in corsa per la Champions, potrebbe diventare proibitiva.

Il Parma, con una sola lunghezza di vantaggio sulla zona calda, dovrà affrontare Napoli e Atalanta: due squadre tecnicamente superiori e ancora motivate.

Infine, Hellas Verona ha il vantaggio del calendario: affronterà il già salvo Como e poi l’Empoli, potenzialmente già retrocesso.

Considerazioni finali

Il Venezia, grazie alla vittoria sulla Fiorentina, ha fatto un passo importante verso la salvezza. Tuttavia, con due partite ancora da giocare, la situazione resta incerta per tutte le squadre coinvolte. I prossimi incontri saranno decisivi per determinare chi riuscirà a mantenere la categoria.