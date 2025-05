Con la stagione 2024/25 ormai agli sgoccioli, diversi club di Serie A stanno pianificando cambiamenti alla guida tecnica per la prossima annata. Ecco un aggiornamento sulle principali trattative e indiscrezioni riguardanti gli allenatori.

Gasperini verso la Roma

Gian Piero Gasperini, dopo nove stagioni alla guida dell’Atalanta, è il principale candidato per la panchina della Roma. Il club giallorosso avrebbe già avviato contatti con il tecnico, offrendo un contratto triennale. Gasperini avrebbe incontrato l’attuale allenatore Claudio Ranieri e il direttore sportivo Florent Ghisolfi per discutere della situazione tecnica e finanziaria del club.

Thiago Motta in orbita Atalanta

Thiago Motta – LiveMedia/Gianluca Ricci

Con l’eventuale partenza di Gasperini, l’Atalanta sta valutando Thiago Motta come possibile sostituto. Dopo l’esperienza alla Juventus, conclusasi con un esonero, Motta è tra i candidati per guidare la squadra bergamasca nella prossima stagione .

Juventus: Tudor confermato?

Igor Tudor (Depositphotos)

Dopo l’esonero di Thiago Motta, la Juventus ha affidato la panchina a Igor Tudor fino al termine della stagione. Non è ancora chiaro se il club bianconero confermerà Tudor per la prossima annata o se cercherà un nuovo profilo per rilanciare il progetto tecnico .

Como: Fàbregas in uscita, Ancelotti o Arbeloa in arrivo

Cutrone e Fabregas – Davide Casentini / IPA Sport / IPA

Cesc Fàbregas, attuale allenatore del Como, sta valutando offerte da club esteri, tra cui il Bayer Leverkusen e il Milan. In caso di partenza, il Como potrebbe affidare la panchina a Davide Ancelotti o Álvaro Arbeloa, entrambi con esperienze nel settore giovanile del Real Madrid .