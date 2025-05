Seconda fumata nera al Conclave 2025: ancora nessun Papa eletto

Alle 11:51 di oggi, giovedì 8 maggio, è apparsa una nuova fumata nera dal comignolo della Cappella Sistina. Anche le due votazioni mattutine del secondo giorno di Conclave non hanno portato all’elezione del nuovo Papa.

Il processo continua

I 133 cardinali elettori non hanno ancora raggiunto il quorum necessario di 89 voti per eleggere il successore di Papa Francesco. Dopo la fumata nera, i cardinali si sono ritirati per il pranzo presso la Domus Sanctae Marthae e riprenderanno le votazioni nel pomeriggio.

Attesa in Piazza San Pietro

Circa 12.000 persone si sono radunate in Piazza San Pietro per assistere alla fumata. Nonostante la delusione per l’assenza di una fumata bianca, l’atmosfera rimane di attesa e speranza.

Prossimi passi

Nel pomeriggio sono previste altre due votazioni. Se anche queste non porteranno all’elezione del nuovo Pontefice, il Conclave proseguirà nei prossimi giorni fino al raggiungimento del quorum richiesto.