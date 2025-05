Sampdoria retrocessa in Serie C: una stagione da incubo

La Sampdoria è retrocessa in Serie C per la prima volta nella sua storia, al termine di una stagione disastrosa in Serie B. Il pareggio per 0-0 contro la Juve Stabia ha sancito il terzultimo posto in classifica, condannando i blucerchiati alla retrocessione diretta.

Una stagione da dimenticare

La stagione 2024/2025 era iniziata con ambizioni di promozione, ma si è trasformata in un incubo. Andrea Pirlo, confermato in panchina, è stato esonerato dopo tre giornate. Al suo posto si sono succeduti Andrea Sottil, Leonardo Semplici e infine Alberico Evani, senza riuscire a invertire la rotta. Nonostante una campagna acquisti importante, con 16 nuovi innesti e una delle rose più costose della categoria, la squadra non ha mai trovato continuità.

Crisi societaria e contestazioni

La crisi tecnica si è sommata a quella societaria. Il presidente Matteo Manfredi ha cercato di risollevare le sorti del club, ma le tensioni con i tifosi sono esplose. A marzo, la squadra è stata costretta a ritirarsi a Coverciano per evitare contestazioni. Neppure l’intervento di Roberto Mancini, che ha rifiutato l’offerta di tornare in panchina, ha potuto evitare il tracollo.

Le conseguenze della retrocessione

La discesa in Serie C avrà pesanti ripercussioni economiche. Il club ha chiuso il 2024 con un passivo di 40,6 milioni di euro, in crescita rispetto ai 29,8 milioni dell’anno precedente. La proprietà dovrà ora affrontare una ristrutturazione profonda, con l’obiettivo di riportare la Sampdoria tra i professionisti nel più breve tempo possibile.