La Roma di Claudio Ranieri continua a sorprendere e vola al quarto posto, piena zona Champions League, grazie all’1-0 contro una Fiorentina diretta concorrente. È la terza vittoria consecutiva con questo risultato e il diciannovesimo risultato utile di fila per i giallorossi, protagonisti di una rimonta clamorosa da quando è tornato in panchina Sir Claudio.

La squadra capitolina lascia così dietro la Viola, ora ottava e distante quattro punti, e si prepara a un finale di stagione intenso con Lazio, Juventus e Bologna ancora in corsa per l’ultimo posto Champions. Il paradosso? Nonostante questo rendimento da scudetto, Ranieri è destinato a lasciare a fine stagione: la società è già al lavoro per un nuovo allenatore e il nome più caldo è quello di Cesc Fàbregas.

Dovbyk decisivo, Roma cinica

La sfida con la Fiorentina è stata equilibrata nel primo tempo. I toscani hanno creato tre occasioni con un Moise Kean in crescita, in particolare in vista della sfida europea contro il Betis. Ma la Roma ha saputo aspettare e colpire nel momento giusto.

Al 43′, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Shomurodov, è arrivato il colpo di testa vincente di Artem Dovbyk, che ha insaccato alle spalle di Terracciano firmando l’1-0. Per l’attaccante ucraino è il diciottesimo gol stagionale, dodicesimo in Serie A alla sua prima esperienza in Italia.

Fiorentina all’assalto, ma Svilar è insuperabile

Nella ripresa, la Roma ha abbassato il baricentro e lasciato il pallone alla Fiorentina. La squadra di Raffaele Palladino ha dominato il possesso con oltre il 70% e ha creato una lunga serie di occasioni, ma si è scontrata con una prestazione straordinaria di Mile Svilar.

Il portiere serbo è stato il migliore in campo, decisivo in almeno tre interventi:

Gran parata su Kean , lanciato a rete.

, lanciato a rete. Reattivo su una conclusione ravvicinata di Mandragora .

. Attento sulle palle alte e nelle uscite.

Il muro giallorosso ha retto fino al 95′, tra l’entusiasmo dell’Olimpico e la soddisfazione di un Ranieri che ha dato equilibrio, spirito e risultati.

Ranieri verso l’addio, ma il suo segno resta

Il lavoro di Claudio Ranieri ha cambiato completamente la stagione della Roma. Quando è tornato, la squadra era in difficoltà, a pochi punti dalla zona retrocessione. Oggi è in piena corsa per l’Europa che conta. Un’impresa che ha il sapore di capolavoro, forse l’ultimo di una carriera leggendaria.

Ma la dirigenza ha già deciso: Ranieri andrà via a giugno. L’obiettivo è affidarsi a un profilo giovane e con idee nuove. Il primo nome sulla lista è Cesc Fàbregas, ex campione e ora tecnico emergente.

La Roma non partecipa alla Champions dalla stagione 2018-2019. Con Ranieri, il ritorno sembra finalmente possibile. La squadra ha ritrovato fiducia, compattezza e risultati. Ora mancano solo tre giornate per chiudere il cerchio.