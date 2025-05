Il Milan ha conquistato una vittoria in rimonta per 2-1 contro il Genoa allo stadio Luigi Ferraris, nella 35ª giornata di Serie A.

La squadra di Sergio Conceição ha vinto per la seconda volta di fila, la terza nelle ultime quattro partite, battendo un Genoa ormai salvo, ma senza più stimoli. Per i rossoblù di Vieira è la terza sconfitta consecutiva.

Dopo essere passati in svantaggio al 61′ per un gol di Vitinha, i rossoneri hanno ribaltato la partita in due minuti grazie a Rafael Leão e a un’autorete di Frendrup.

La classifica resta complicata: nono posto, sei punti dalla zona europea, tre giornate al termine. Ma il Milan sta almeno ritrovando un po’ di orgoglio.

Le fasi salienti del match

61′ : Vitinha porta in vantaggio il Genoa, sfruttando un cross di Martin e battendo Maignan con un destro preciso.

: porta in vantaggio il Genoa, sfruttando un cross di Martin e battendo con un destro preciso. 76′ : Leão pareggia per il Milan, ricevendo un assist da Giménez e superando Leali con un tiro potente.

: pareggia per il Milan, ricevendo un assist da e superando con un tiro potente. 77′: Un cross di Leão viene deviato nella propria porta da Frendrup, regalando il vantaggio definitivo al Milan.

Implicazioni per la classifica

Con questa vittoria, il Milan sale a 57 punti, mantenendo vive le speranze europee a tre giornate dalla fine del campionato. Il Genoa, già salvo, resta a 39 punti.