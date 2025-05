Red Flag: il nuovo singolo di Fabio Rovazzi per l’estate 2025

L’estate 2025 si apre con il ritorno di Fabio Rovazzi, pronto a farci ballare con un nuovo singolo che ha tutte le carte in regola per diventare un tormentone. Venerdì 9 maggio esce “Red Flag”, prodotto da ROOM9 e distribuito da Columbia Records/Sony Music Italy. Un pezzo ironico, fresco e immediato, che racconta — in modo leggero ma pungente — le relazioni sentimentali di oggi.

Tre artisti, tre mondi diversi

A dare ancora più forza a questo nuovo brano sono due collaborazioni d’eccezione:

Paola Iezzi , icona pop e glam, nota per il duo Paola & Chiara

, icona pop e glam, nota per il duo Paola & Chiara Dani Faiv, nome di spicco della scena urban italiana, noto per il suo stile diretto e provocatorio

Insieme a Rovazzi, portano tre stili e linguaggi diversi in un mix perfettamente equilibrato. Il risultato è un brano che fa ridere, ballare e riflettere, con un testo che colpisce dritto nel segno.

Una fotografia delle relazioni moderne

“Red Flag” è più di una canzone. È una vera e propria radiografia delle relazioni sentimentali contemporanee. Il pezzo tocca temi e comportamenti ormai familiari a molti:

Red flag

Love bombing

Orbiting

Casi umani

Meme sentimentali

Tutti elementi che fanno parte del vocabolario amoroso della Gen Z, ma anche di chiunque oggi viva le relazioni connesso a uno schermo.

Con la sua solita ironia tagliente, Rovazzi riesce a trasformare queste dinamiche in musica pop. Un’operazione che solo lui, con il suo stile unico, poteva riuscire a realizzare senza cadere nel banale.

Anticipazioni e reazioni

Pochi giorni prima dell’uscita ufficiale, Rovazzi ha pubblicato un reel su Instagram con un’anteprima del brano. Protagonista del video: Paola Iezzi, che interpreta — in chiave ironica — una serie di comportamenti tossici e situazioni sentimentali estreme. Il video ha già fatto il giro dei social, raccogliendo:

Migliaia di commenti entusiasti

Condivisioni virali

Una pioggia di meme

Il pubblico ha già eletto “Red Flag” come candidata hit dell’estate, dimostrando quanto il brano sia vicino alla vita reale delle persone, pur restando ironico e ballabile.

Fabio Rovazzi: artista pop a 360 gradi

Fabio Rovazzi, classe 1994, è uno degli artisti più riconoscibili del panorama italiano contemporaneo. Dopo l’exploit virale con “Andiamo a comandare” nel 2016, ha costruito un percorso originale, fondendo:

Musica

Video

Comicità

Cultura pop

Nel tempo ha collezionato certificazioni multiplatino, collaborazioni internazionali (da Gianni Morandi a Will Smith) e milioni di visualizzazioni sulle principali piattaforme. La sua forza è la capacità di trasformare ogni progetto in un evento, unendo leggerezza e intelligenza comunicativa.

Con “Red Flag”, Rovazzi conferma di sapere esattamente come intercettare il presente, portandolo in musica in modo diretto, ironico e autentico.